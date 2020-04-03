«Фонбет» вошел в число системообразующих компаний, список которых составлен правительством Сегодня стало известно, что правительственная комиссия утвердила новый список системообразующих компаний.

Произошло это еще 20 марта, но информация появилась в официальных источниках только сейчас. В списке – 646 компаний, которые могут претендовать на господдержку в случае серьезных финансовых проблем, которые могут возникнуть в условиях обвала цен на нефть и пандемии COVID-19.

Попасть в этот список – мечта для многих предприятий. И это легко объяснить: среди прочего это означает доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. Кроме того, на эти организации будет распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода – так же, как и на компании из пострадавших от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития.