«Фонбет» вошел в число системообразующих компаний, список которых составлен правительством - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 апреля 2020 17:17

«Фонбет» вошел в число системообразующих компаний, список которых составлен правительством

Сегодня стало известно, что правительственная комиссия утвердила новый список системообразующих компаний.

Произошло это еще 20 марта, но информация появилась в официальных источниках только сейчас. В списке – 646 компаний, которые могут претендовать на господдержку в случае серьезных финансовых проблем, которые могут возникнуть в условиях обвала цен на нефть и пандемии COVID-19.

Попасть в этот список – мечта для многих предприятий. И это легко объяснить: среди прочего это означает доступ к льготному кредитованию и госгарантиям — например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов и другие цели. Кроме того, на эти организации будет распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода так же, как и на компании из пострадавших от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития.

Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпион был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Андрей Панюков: Минус 40 процентов зарплаты – это больно Нападающий «Урала» рассказал о карантинных буднях в Екатеринбурге. 03.04.2020 12:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Вадим Евсеев: Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось» Болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком марта Леонид Слуцкий: Мы уже во многом потеряли этот сезон, можем потерять и следующий
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Нож вместо клюшки, подружка вместо гантели! Что делают хоккеисты в режиме самоизоляции Домашние тренировки, кулинария и уход за собой – в обзоре соцсетей известных игроков. 31.03.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Павел Худяков: Игроки «Тамбова» отрабатывают зарплату на 230 процентов Спортивный директор клуба-дебютанта РПЛ прокомментировал решение РФС продлить перерыв в чемпионате России до 31 мая. 02.04.2020 12:26 Футбол Григорьевская Юлия
«Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом На борьбу с пандемией бросаются все, в том числе и производители хоккейного инвентаря. 03.04.2020 14:00 Хоккей Анисимов Вадим
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего. 01.04.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
18:21 ММА Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор – в клетке полный ноль, его номер – второй
18:04 Хоккей «Ак Барс» доставил продукты пожилым болельщикам и ветеранам команды
17:48 Футбол АПЛ отложила возобновление чемпионата Англии на неопределенный срок
17:37 Футбол Вадим Евсеев: Не согласен, когда говорят, что мы – легкомысленная нация с вечным «авось»
17:32 Хоккей Панарин приобрел 1500 масок для больницы ортопедической хирургии в Нью-Йорке
17:17 «Фонбет» вошел в число системообразующих компаний, список которых составлен правительством
17:13 Футбол Болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком марта
17:02 Футбол Карло Анчелотти: Современному футболисту нужно 15 дней для того, чтобы вернуть форму
16:40 Футбол Леонид Слуцкий: Мы уже во многом потеряли этот сезон, можем потерять и следующий
16:31 Футбол В «Рубине» приняли решение о сокращении зарплат на 50%
16:13 Биатлон Дмитрий Ярошенко: Окружение Драчева разжигает один конфликт за другим
16:03 Футбол Головин вернулся из Монако в Россию и находится на карантине
15:49 Футбол Редактор газеты Marca: Дзюба мечтает о «Реале»? Этого никогда не случится
15:41 Формула-1 Бывший глава Формулы-1 Экклстоун в свои 89 лет вновь станет отцом
15:30 Футбол Французский врач: Матч «Лион» – «Ювентус» поспособствовал началу пандемии во Франции
15:14 Футбол Андрей Червиченко: Сестра в Турине живет, среди ее знакомых пока ни одного заболевшего
14:56 Футбол The Sun: Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе
14:42 Хоккей Владимир Крикунов – о вероятности возобновления плей-офф КХЛ: Вообще не пойму, о чем разговор
14:31 Футбол УЕФА может не допустить в еврокубки клубы из стран, где сезон был завершен досрочно
14:12 Футбол Игуаин может вернуться в «Ривер Плейт»
Московская область: никакой борьбы с вирусом нет и в помине
В Тюменской области к 3 апреля выявили 5 новых заболевших коронавирусом
День рождения в самоизоляции: TagilCity.ru исполняется 12 лет
Неделя Ставрополья: вирус не отступает, пропускной хаос и где лучше жить
Коронавирусный креатив: как россияне на сайтах объявлений завлекают покупателей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика