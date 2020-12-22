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22 декабря 18:01

В России впервые наградят лучших спортивных инсайдеров

4 марта 2021 года состоится III торжественная церемония вручения Международной премии РБ. Наряду с традиционными номинациями — «Лучший спортивный журналист», «Спортсмен года» и др. — организаторы учредили особый приз для инсайдеров.

Роль представителей этой специальности в мире спорта возрастает: им доверяют, их телеграм-каналы становятся источником информации даже для традиционных СМИ, а болельщики узнают от них самые интересные новости. Аудитория инсайдеров растет год от года. Первая подобная номинация в России учреждена экспертным советом Премии РБ.

На звание лучшего инсайдера претендуют Иван Карпов (Metaratings, телеграм-канал «Инсайды от Карпа»), Андрей Панков («Чемпионат»), Илья Геркус (телеграм-канал «Геркус ФМ»), Максим Алланазаров («Спорт-Экспресс») и Максим Фридман (Metaratings).

«Премия РБ — одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2017 году с целью продемонстрировать совместные достижения участников этих двух отраслей, и уже в 2018-м лучшие из лучших получили заслуженные награды. Успех мероприятия привел к тому, что Премия стала ежегодным и самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии», — прокомментировала руководитель по внешним коммуникациям «Рейтинга Букмекеров» Светлана Ушакова.

Проголосовать за номинантов можно до 1 февраля, а 4 марта будут названы имена победителей.

Победителями в разных номинациях прошлого года стали: «Гран-при: лучший букмекер года» — «Лига Ставок»; «Самый надежный букмекер» — «Марафонбет»; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBet; «Лучшая линия» — «Бетсити»; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучшая спонсорская активация» — БК «Олимп»; «Амбассадор года» — Конор Макгрегор («Париматч»). В этом году к участию подключилась компания «Фонбет».

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