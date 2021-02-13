«Советский спорт» и Академия медиаиндустрии объявляют набор в Школу спортивного журналиста

«Советский спорт» знает, что для этого нужно.
Совместно с Академией медиаиндустрии мы открываем Школу спортивного журналиста.
Мы научим вас писать так, чтобы вас хотелось читать многим!
Без скучных лекций, только практические занятия!
Вести свой блог, канал, писать статьи в серьёзных спортивных медиа, открыть в себе таланты комментатора – всему этому помогут наши занятия!
Руководит проектом доцент Педагогического университета (МПГУ), почетный академик Российской Академии Радио (РАР), главный редактор газеты «Советский спорт», автор 20 книг о спорте Николай Яременко. На «Радио Спорт» и совместно с другими медиапроектами он руководил школой с 2012 года. Многие его выпускники работают на телевидении, на радио, в печатной прессе, в популярных интернет-изданиях.
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому в настоящий момент обучение происходит в онлайн-формате.
По окончании все выпускники получают диплом государственного образца. Уже во время обучения – стажировка в «Советском спорте».
Напишите нам: school@sovsport.ru