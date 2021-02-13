«Советский спорт» и Академия медиаиндустрии объявляют набор в Школу спортивного журналиста

Вести свой блог, канал, писать статьи в серьёзных спортивных медиа, открыть в себе таланты комментатора – всему этому помогут наши занятия!

Мы научим вас писать так, чтобы вас хотелось читать многим!

«Советский спорт» знает, что для этого нужно.

Руководит проектом доцент Педагогического университета (МПГУ), почетный академик Российской Академии Радио (РАР), главный редактор газеты «Советский спорт», автор 20 книг о спорте Николай Яременко. На «Радио Спорт» и совместно с другими медиапроектами он руководил школой с 2012 года. Многие его выпускники работают на телевидении, на радио, в печатной прессе, в популярных интернет-изданиях.

Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому в настоящий момент обучение происходит в онлайн-формате.

По окончании все выпускники получают диплом государственного образца. Уже во время обучения – стажировка в «Советском спорте».

Напишите нам: school@sovsport.ru