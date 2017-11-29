«Позвонил Кравцов – Юрьева и Старых попались». Опубликован дневник Родченкова

The New York Times опубликовала выдержки из дневника Григория Родченкова, который не так давно приобщили к делам о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами. Ознакомившись с мотивировочной частью решения о дисквалификации Александра Легкова, можно прийти к выводу, что именно эта улика стала решающим доказательством вины россиян, чьи результаты Сочи-2014 были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК).

Судя по всему, Родченков каждый день записывал буквально каждый свой шаг. В дневнике он в подробностях описывал не только части мошеннической схемы и встречи с ее ключевыми участниками, но и то, что, например, ел на обед.

8 января 2014 года

«Позвонил Нагорных, вызывал всех на ковер. Приехал в министерство, ждал Нагорных, два часа обсуждали детали подготовки к Сочи».

13 января 2014 года

«Киушкин пришел с огромным количеством новостей. Кроме того, он принес свежеприготовленный «Мартини». Я использовал его по назначению».

Речь идет о том, что Алексей Киушкин, который был помощником заместителя директора Центра спортивной подготовки Ирины Родиновой, принес Родченкову все необходимое для приготовления допингового коктейля «Дюшес» – три типа анаболических стероидов (метонолон, тренболон и оксандролон), а также элитный алкоголь (для женщин – «Мартини», для мужчин – «Чивас»). Этой смесью нужно было полоскать рот.

К слову, весь допинг Родченков пробовал на себе, чтобы оценить эффект.

28 января 2014 года. Азимут

«7:30 Хорошо позавтракал. Весь день балдел от нового телефона. Снова прорвались без очереди. Собрание устроили, много вопросов. Но проб чего-то нет. Рвалась ко мне Кристиан Айотт. Я ее сегодня отвадил. Приходил Слаутин (Алексей Слаутин – руководитель управления допинг-контроля АНО «Оргкомитет «Сочи-2014») с Поповой, очень важное было совещание, подправили. Подремал немного – хорошая у меня кроватка.

Пошел к Давыду, обсудили дела… Проход ночной – очень важен. До АС Гуртопова осталось 45 минут, сгоняли с Костей Дьяченко в Лагуну, сами поели и еды привезли в лабораторию. Приехал в ЦОУ, сидели с Блохиным и Гуртоповым обсуждали все варианты.

Родионова недоступна. Где она?? Не один из пяти телефонов ее не отвечает. Снова (неразборчиво) на КПП, загнал машину на Азимут (отель в Сочи), вернулся в лабораторию. Приехала Настя Лось. Соскучилась по нам невероятно. Пили кофе. Работал на компьютере, слушал концерт Натали. Олег мне поставил новые колонки. У Анны аллергия – они три часа в очереди стояли, чтобы получить аккредитацию. Писал дневник.

Поехали с Настей в аэропорт, там встретил Катрин Гобель и Ванессу. Отвезли в (неразборчиво) Батюшки! Там уже заселились Зденек Хундела и Жан Лили. Как мы сбились на день. Чудеса. Но хорошо нашлись. Быстро доехали обратно. Позвонил Кравцов (директор ЦСП) – Юрьева и Старых попались».

29 января 2014 года

«Нет четкого понимания плана, это просто кошмар! Мутко в ярости из-за биатлона, все выходит из под контроля, творится полный хаос».

В январских записях Родченков паникует из-за того, что чиновники не могут доставить из Москвы в Сочи образцы чистой мочи, которую спортсмены, включенные в допинговую программу, заранее собирали в баночки из-под детского питания и бутылки от колы. Мутко же в ярости, потому что на допинге попались биатлонистки Ирина Старых и Екатерина Юрьева.

1 февраля 2014 года

«Закончил полную инвентаризацию. Здесь ничего не готово».

По приказу Нагорных Родченков провел инспекцию прилегающего к лаборатории здания, которое контролировалось ФСБ. Там хранились «чистые» пробы спортсменов, которые нужны были для подмены. Родченков жаловался, что они не были отсортированы по видам спорта и фамилиям.

3 февраля 2014 года

«Мы обсудили все вопросы. Он хочет сохранить Сочи в качестве резервного объекта. Это стало для меня новостью».

В этот день Родченков провел встречу с Мутко, на которой передал ему копию списка «Дюшес», где содержались фамилии спортсменов, участвующих в допинговой программе. Мутко предложил Родченкову в будущем сохранить лабораторию в Сочи для новых экспериментов с допингом.

В тот же день Родченков детально описывал встречу с британским химиком Дэвидом Кованом, который дал ему бутылку виски «Гленморанжи», которая также могла быть использована для приготовления допингового коктейля «Дюшес».

17 февраля 2014 года. Азимут

«6:30 Вымылся, покурил, собрался поесть на завтраке кашки и творожку, пришел пешком в лабораторию, оделся в костюм, приехал в контроль-центр, повстречал Лешу Плескова! Два с лишним часа заседали, я рассказал про наши анализы. Хеммерсбах меня одобрил большим пальцем. Нагорных и Мутко меня ждут, позавтракали с Сюзан. Потом на моей машине с какой-то бестолковой теткой сделали три круга по олимпийскому парку, чтобы попасть в олимпийскую деревню. Поставили машину, пешком прошли на территорию 17 корпуса. Там Конов и Виктория, все вокруг меня суетятся, сделал УЗИ и рентген. Слава богу, вывиха нет, а сухожилие порвано всего на 40 процентов, через две недели заживет. Шли с Коновым в 40 корпус, там сидят Нагорных и Мутко. Не говорили. И меня – второй раз за три часа – накормили обедом! Филе сибаса и суп фасолевый с бараниной. Доел виноград за Мутко. Шел пешком к КПП, там меня Шихов и Кудрявцев ждут. (Неразборчиво) ОНС, вернулись и все валятся с ног. Я переоделся, снял костюм, отвез всех спать в Азимут. Заехал в (неразборчиво), купил Баунти и лекарства для (неразборчиво) Богосяна – он вдрызг простудился. Девчонки пошли на концерт, мы смотрели финальные заезды двоек мужчины бобслей – Воевода и Зубков стали олимпийскими чемпионами. А перед эти был биатлон – масс-старт. Домрачева фантастически уверенно выиграла и завоевала третью золотую медаль».

В тот же день женская сборная России по хоккею закончила выступления на Олимпиаде и Родченков писал, что всю ночь подменял пробы хоккеисток. Вернулся в отель только в 5 утра и спал до 8.

Дело Лашмановой

14 марта 2014 года

Родченков пишет о телефонном разговоре с Мутко, который недоволен тем, что факт приема допинга ходоком Еленой Лашмановой (олимпийской чемпионкой Лондона-2012 с мировым рекордом), скрывается неэффективно.

21 апреля 2014 года

«Он хорошо загорел в Мексике. Я бился с ним полтора часа. Постепенно Нагорных сдался. Мы договорились пойти к Мутко в 1:00».

Писал Родченков после встречи с Нагорных, на которой обсуждалось нужно ли фальсифицировать отчет по Лашмановой. Он боялся, что это может привлечь лишнее внимание и подставить под угрозу аккредитацию лаборатории.

В июле 2014 года Лашманова была дисквалифицирована на два года за применение генного допинга GW501516, который даже не являлся разрешенной лекарственной формой, а лишь проходил первые этапы клинических исследований. Она стала 13-й дисквалифицированной спортсменкой из группы тренера Виктора Чегина.