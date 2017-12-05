Едем? Не едем? Если едем, то как? С флагом или нет? И кто вообще едет – только не участвовавшие в Сочи? Те, кого допустят федерации?

Рассчитывать на благосклонность – не стоит. Если она вдруг будет проявлена, пусть это будет приятным сюрпризом. Я думаю, что полностью Россию с Игр не снимут – в этом нет никакого смысла. Больнее ударит частичный допуск, возможно, в нейтральном статусе. Тут «мешается» хоккей, потому что непонятно, как назвать эту сборную. Кроме «PutinTeam» в голову ничего не приходит (кстати, молодец Овечкин, название может пригодиться быстрее , чем он предполагал – и тогда, если будет «имени Верховного Главнокомандущего, никто, вот совсем никто не сможет сказать, что на игры поехали предатели). Хоккею нужна Россия. Он об этом открыто сказал. Так что я допускаю, что именно тут сборная будет с флагом и гимном.

А вот эстафет может не быть вообще. И всяких командных гонок. Ибо совершенно очевидно, что список возможных участников проредят очень сильно. Может, и так, что на эстафеты не хватит людей. И там, в индивидуальных дисциплинах, флаг, я думаю, не разрешат. После чего выбор будет за самим спортсменами.

И вот если он действительно перед ними будет стоять – просто хочется им сказать: разрешат вам гимн, триколор на ногтях или заколках, или нет – именно для любителей спорта это вторично. Мы помним, что вы – сборная России.

А заламывающие руки на федеральных каналах ура-патриоты – они забудут о вас на следующий день после Игр. И вспомнят только тогда, когда опять говно полетит на вентилятор.

Вчера режиссер и депутат Владимир Бортко (автор «Собачьего сердца») задался в эфире вопросом, а не провести ли нам свои соревнования для наших атлетов. С призами и прочим. Так и хотелось его спросить – а где он был, когда такие соревнования проводили для легкоатлетов? Куда никто не пришел, только по разнарядке. Где был Бортко? Занимался более важными делами?

Кстати, удивительно, как это наше телевидение прошло мимо того факта, что одним из голосующих за допуск/недопуск будет Сергей Бубка? Майки, которые надели футболисты «Шахтера» в знак поддержки украинской армии, вызвали такие фонтаны слюны, что долетало до Останкинского пруда. А тут – тишина. Где песни про «бандеровца», «вашингтонские гранды», и все такое прочее? Уверен, Исинбаева рассказала бы про Сергея Назаровича много.

Кстати, Бубка перед Олимпиадой-2016 в Рио голосовал не за Россию даже, а за здравый смысл. За допуск тех, кто не пойман, не дисквалифицирован и страдает «по списку», за компанию. И не потому, что он украинец, или из Донецка, или что-то еще в этом духе. А потому, что он – Спортсмен. И он понимает, что такое судьба спортсмена. Его самого лишили Олимпиады-1984 по политическим мотивам – кому, как не ему знать, насколько невозможность поучаствовать в Олимпиаде трагична? И, я уверен, что он сегодня будет исходить из интересов спорта, а не коммерческих, политических, и прочих нюансов.

О, спорт, ты мир! Так писал Пьер де Кубертен в «Оде спорту». Тогда еще не было вопроса допинг-контроля, махинаций с ним, гендерной принадлежностью, и прочими попытками выиграть «неспортивными» методами. Барон уже 80 лет как похоронен, а дело его – сегодня выглядит совсем иначе. Спорт стал инструментом гораздо более серьезных игрищ, чем олимпийские. И Россия (или великая страна, которую развалили, по которой так скучает коллега Виталий Славин) – тут не то, что не в последних рядах – а в самых лидерах. И именно в этом, а не в царапинах на пробирках, или щепотке соли – главная причина гнусной истории 2014-2018 годов. Спорт ушел на второй план, а на первый вышла его инструментальность, его востребованность политиками, профессиональными болтунами, провокаторами и агитаторами.

Заметьте, что в последние дни многие спортсмены, например Уле-Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад подчеркнули – отстранение тех, кто ни в чем не виноват противоречит сути спорта. То есть попытались вернуть вопрос в спортивное русло. Забавно, что происходит это тогда, когда истерия вокруг возможного недопуска российской сборной в Пхенчхан достигла предела, и вышла далеко за пределы спортивного вопроса.

В этот сложный момент просто хочется пожелать тем, кому, возможно, предстоит принять самое сложное решение в своей жизни: Уважаемые спортсмены – занимайтесь свои делом, соревнуйтесь в том формате, который будет легитимным. А болтовню оставьте болтунам!