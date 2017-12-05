У сборной России по хоккею есть красивый вариант обойти запрет МОК на российский флаг – сыграть под брэндом «Красная машина».

Итак, Международный олимпийский комитет запретил россиянам выступать на Олимпийских играх в Корее под нашим государственным флагом. И, соответственно, в форме сборной страны.

Вопрос допуска российских спортсменов на ОИ-2018 будет решаться в индивидуальном порядке. И на переднем плане этой борьбы вновь оказались хоккеисты.

Как быть с ними?

То, что хоккейная сборная России будет выступать на Олимпиаде я знал еще накануне. То, что наших на Игры пустят в полном составе тоже не было секретом. К российским хоккеистам серьезных претензий по допингу никогда не было. ИИХФ – за нас, другие хоккейные федерации мира – тоже.

Однако еще за сутки до официального решения МОК руководители нашей команды также знали, что под российским флагом нас на Игры не пустят. Потому что МОК принял это решение уже давно. И в последние месяцы просто выстраивал так называемую «доказательную базу», чтобы обосновать свое чересчур жесткое решение.

Вчера же стало известно, что хоккейная сборная полетит в Корею при любых раскладах, независимо от окончательного вердикта Международного олимпийского комитета..

Однако и под белым олимпийским флагом россияне выступать в хоккейном турнире вовсе не собираются!

По моей информации в сборной России уже принято решение сыграть в Корее под брэндом «Красная машина».

С одной стороны, это тоже компромисс. По факту мы подчиняемся решению МОК.

Но, согласитесь, «Красная машина» - далеко не белый олимпийский флаг. Тем более, что выполнена она будет наверняка в нашей красно-сине-белой стилистике.

«Красная машина» - исторический бренд советского хоккея, который одновременно с этим был уже активирован и на современном этапе и прочно ассоциируются с нынешней сборной России.

Если болельщик из любой хоккейной державы увидит на льду «Красную машину», у него не будет никаких сомнений – из какой страны приехала команда, кто за нее играет и кто тренирует.

Скажу честно, я лично не сторонник любых компромиссов. Особенно в спорте. Но поэтому я, наверное, и не политик. А политика – искусство компромисса. А Олимпиада ныне – это политика. Круг, как видите, замкнулся.

Поэтому «Красная машина», конечно, не заменит мне сборную России в полной мере. Однако сам по себе, в тяжелой международной ситуации, это сильный ход!

Получается, что мы как бы обходим в хоккее запрет МОК. Потому что «Красная машина» для всего мира это Россия и СССР. Без вариантов. За нее можно и поболеть!