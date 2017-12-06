Мировые СМИ — о решении МОК и жуткой картине для российских медалистов в Пхенчхане.

The New York Times (США)

Несмотря на громкие слова, что Россия отстранена от зимней Олимпиады-2018, правда в том, что они легко отделались за срыв предыдущих Олимпийских игр, которые они принимали, систематически употребления допинг.

Русские спортсмены смогут соревноваться в Южной Корее, если смогут показать, что они сдают чистые допинг-пробы. Они будут одеты в форму, которая идентифицирует их как «Спортсмены-олимпийцы из России» вместо «Независимые атлеты».

Да, ОКР отстранили. Да, спортсмены не пойдут под российским флагом на церемонии открытия, не услышат гимн России, если выиграют золото, а услышат олимпийский гимн.

Но наказание могло быть суровее – с отстранением всех россиян от Игр.

Решение МОК выглядит наиболее справедливым. Они наказали Россию за широкую допинговую программу, но оставили дверь открытой для тех спортсменов, которые регулярно тестировались и не использовали запрещенные субстанции.

USA Today (США)

Они сделали это. Потрясающе, члены Исполкома МОК сделали это. Они вышвырнули русских!

Россия отстранена от з,имних Олимпийских игр. Самая дьявольская, поддерживаемая государством допинг-система, худшая со времен Восточной Германии в прошлом веке, наконец-то получила по заслугам.

Только те спортсмены, которые смогут доказать свою чистоту независимой группе, смогут отправиться в Пхенчхан. Они не смогут носить форму сборной России, соревноваться под российским флагом и слушать российский гимн, если выиграют золотую медаль.

Что это значит? Представьте медальную церемонию через два месяца. Допустим, фигурное катание. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая сейчас травмирована, вернулась и выиграла золото. Она встает на пьедестал, одетая в форму с надписью «Спортсмен-олимпиец из России». Российского триколора нет. На ее форме нет российских спонсоров.

Медаль вешают на ее шею. Серебряный и бронзовый медалист получают свои медали. И вот время для российского гимна, но его здесь нет. Вместо него играет Олимпийский гимн.

А посмотрите на флаг. Там есть флаги серебряного и бронзового призера (если они не из России). Но что же для Медведевой? Белый флаг с пятью цветными кольцами.

Нет формы. Нет флага. Нет гимна. Снова и снова, для каждого русского, который докажет свою невиновность и выиграет золотую медаль. Или даже серебро или бронзу – только без гимна.

Вот как это будет выглядеть. Какое неудобное положение для России, для каждого официального лица, которое помогло лишить честных спортсменов из других стран заслуженных медалей в Сочи, в Рио и в Лондоне!

The Guardian (Великобритания)

Решение отстранить Россию приветствовали, но Виталий Мутко все еще занимается подготовкой чемпионата мира, а президент МОК говорит о том, что нужно двигаться дальше. Есть ощущение, что они легко отделались.

Слишком долго МОК показывал странное нежелание расследовать российский допинг. Неважно, насколько доказательство ошеломляющие или как громко звучат призывы к справедливости, президент Томас Бах сопротивлялся санкциям. Однако в четверг у МОК наконец-то не осталось выбора, кроме как действовать. Правда, наконец, сломила его неуверенность в себе.

Россия получила спасательный круг: спортсмены, не замешанные в режиме Мутко, будут в Пхенчхане, хоть и под нейтральным флагом. Это выглядит справедливым: потому что справедливость – это не месть, это касается и чистых российских атлетов тоже.

Учитывая масштаб преступлений, некоторые считают, что наказание могло быть и более серьезным, а штрафы больше. Россия фактически была признана в финансировании допинговой системы более тысячи спортсменов в 30 видах спорта. Тем временем, Мутко каким-то образом остается ответственным за чемпионат мира в России.

CBC Sports (Канада)

Официальные лица из России, а также доктора и тренеры, которые были замешаны в нарушении антидопинговых правил, не получат аккредитацию на Олимпиаду-2018.

Канадский лыжник Девон Кершоу считает, что именно официальные лица виноваты в случившемся в Сочи и том, что произошло дальше.

– Нам легко сидеть в Канаде, показывать пальцем и говорить: «Спортсмены должны знать лучше», но съездите в Россию и посмотрите, как они живут, как растут их дети. Они попадают в национальную сборную и оказываются в коррумпированной системе с кучей тренеров, которые находятся там… ну я не знаю… со времен второй мировой войны? У них гораздо больше власти над спортсменами, чем в западной культуре. Если ты говоришь что-то лишнее, следующий автобус до Сибири – твой, – сказал Кершоу.

Канадская керлингистка Челси Кэри менее снисходительна. Она говорит, что ей некомфортно соревноваться с россиянами даже как нейтральными спортсменами, потому что они не придерживаются того же стандарта, что и она.