Сразу скажу – я разговаривал с Вячеславом Быковым до того, как Владимир Путин высказался по теме Олимпиады. Легендарный тренер не знал мнения президента и не думал под него подстраиваться.

«ТРИКОЛОР У НИХ В СЕРДЦЕ»

- Я выступаю за то, чтобы мы всем обществом дали ребятам возможность выступать на Олимпиаде. Надо встать за справедливость и защищать честь самих себя, российского спорта. Представлять интересы нашей страны, - сказал Быков. – Нельзя дать шанс нашим недоброжелателям внести раскол в российское общество. Неправильно сейчас ставить спортсмена перед жутким выбором. Если ты едешь на Олимпиаду, то ты не патриот. А если остался дома, то патриот. Это неверная позиция. И выбор всегда должен оставаться за атлетом.

Мы все вместе должны отстаивать наши интересы. Спортсмены на своем поприще, чиновники – на своем. Идите в суды, в международные органы. Защищайте страну. Каждый должен делать свое дело.

У нас олимпийскую тему уже сравнивают с войной. Так вот, несколько миллионов воинов шли на фронт, чтобы защитить громадную страну. Сейчас то же самое. Атлеты поедут на Олимпиаду, чтобы в меньшинстве защищать честь нас всех. Российский флаг и гимн у них в сердце.

Или представьте, что на войне флаг какого-то полка захватил неприятель. И у тебя есть выбор – сдаться или идти в атаку, отбивать его.

Можно найти много разных образов. Но важно понимать, что задача оппонентов – расколоть наше общество. И когда я читаю отзывы в интернете, то понимаю – в какой-то степени они этого добились. Идет раскол.

- Вот сделает заявление Владимир Путин, и шатаний не будет. Все пойдем в ногу.

- Каждый ждет, что скажет Путин. Ну да, понятно. Но у человека должно быть свое гражданское мнение! За это не убьют, не посадят в тюрьму. Свою позицию иметь можно. Мы живем в свободном обществе.

«ОВЕЧКИН, КАКАЯ РАЗНИЦА, КТО ПЛАТИТ?»

- Александр Овечкин говорит, что не понимает, как можно ехать на Олимпиаду за свой счет и под белым флагом. А вот Илья Ковальчук за это горячо ратует. Где правда?

- У каждого свой взгляд на ситуацию. Ковальчук хочет представлять свою Родину. Его цель – завоевать золото Олимпиады. И все увидят, что это сделал российский спортсмен.

Слова Овечкина – слушайте, какая разница, кто тебе оплатит эту поездку? Ты хочешь прославить свою страну, воздать ей должное. Страна тебя воспитала, даже возможность заниматься спортом. А то можно воздвигнуть стены и сидеть за ними, ни с кем не общаясь. Давайте и в искусстве это сделаем, и в других сферах.

Россия же наоборот, ищет новые контакты с европейским сообществом, с американцами. Важен диалог, общение между людьми.

- Какие чувства у вас вызывает то, что дисквалифицированы Виталий Мутко, Юрий Нагорных и другие чиновники?

- Я со всеми знаком. Это очень неприятная история. И выступать в роли прокурора не буду. Но после развала СССР мы утратили позиции в чиновничьем мире. Хотя наша страна – один из лидеров в спорте. А наше представительство в международных органах на очень низком уровне.

- Юридически мы себя защищать не умеем.

- И здесь нужно усиливать свои позиции. Нам есть, над чем работать. Как спортсменам, которые сегодня хотят быть лучше, чем вчера.

- Вас порадовало, как достойно в этой истории выступил президент ИИХФ Рене Фазель?

- Рене – очень корректный и уважаемый в спортивном мире человек. Он работает по справедливости. Да, у него есть симпатии к нашей стране. Но это объективный, умный, толковый политик. И «хоккейная семья» - не пустой звук. Фазель делает все, чтобы наша семья не развалилась.

«НА ОЛИМПИАДЕ-1992 МЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО И ПЕЛИ ГИМН СССР»

- Когда вы возглавляли сборную России и ходили на разные совещания, встречали там Григория Родченкова?

- Нет. Никогда…

В истории всегда находились такие люди. Родченков, может – герой на Западе. У нас его называют предателем. А чтобы иметь четкое мнение, нужно знать правду. Нам ее не открывают.

Никто ведь не дает факты. Нелепо говорить о каких-то царапинах. Спортсмены отдали пробирки в Сочи. Через два года мы слышим, что их как-то повредили. А может, это тот же Родченков осознанно нацарапал? Откуда мы можем знать?

Все это голословность, построенная на жидких доказательствах. Но на основании этого порочат целую страну, дисквалифицируют людей. Это маразм.

- Вы в 1992 году как капитан Объединенной команды завоевали золото Олимпиады под белым флагом и нейтральным гимном. Что чувствовали в тот момент?

- Тогда была другая история. Распалась большая страна, и не было конкретики. Но мы знали, кто наши болельщики, и за кого мы играем. Нас это мотивировало. Хотелось доказать, что мы – люди той страны, в которой выросли. А на награждении, обнявшись, мы пели гимн СССР…