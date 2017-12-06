О возможном давлении на МОК

– Мы четко и неоднократно заявляли, что Исполком МОК будет принимать свободное от давления решение. Мы не испытываем давления ни с какой стороны. Нам могли советовать полностью отстранить или допустить Россию полностью, но мы со своей стороны заявляли, что будем принимать решение по итогам надлежащего разбирательства. Мы вынесли свое решение после тщательных обсуждений, опираясь на факты, предоставленные комиссией Шмида.

О заявлении Путина про то, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду

– Я принял к сведению заявление, которое было опубликовано. Когда мы объявили решение российской делегации, меня проинформировали, что 12 декабря в России состоится совещание с привлечением спортсменов и руководителей, где обсудят этот вопрос и примут решение. Я надеюсь и уверен, что чистые российские атлеты воспользуются возможностью принять участие в Играх в Пхченчхане, представляя новое поколение чистых российских спортсменов.

О том, как пришли к наименованию «спортсмены-олимпийцы из России»

– Это не компромисс, это отражение реалий. Я был на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне и видел, как в нем участвуют независимые атлеты из России. Я видел, что все на стадионе и в СМИ говорили о них именно как о российских спортсменах. Это название лишь отражает реальность. На это опиралась наша логика. Коллеги из Исполкома столкнулись с тем же опытом, именно так возникло название после обсуждения.

Об извинениях перед Юлией Степановой, которой не позволили выступить в Рио как нейтральной спортсменке

– Условия другие, нельзя сравнивать ситуации. Нельзя сравнивать случай Юлии Степановой с приостановлением членства ОКР. Я несколько месяцев назад встречался с Юлией и Виталием Степановым, мы обменялись точками зрения, диалог был позитивным, открытым. Это привело к тому, что МОК с тех пор поддерживает Виталия Степанова, мы опираемся на его рекомендации в сфере борьбы с допингом: это касается России и не только. Мы поддерживаем Юлию и надеемся, что она сможет вступить в новый национальный олимпийский комитет, и, благодаря результатам, сможет попасть на Олимпиаду в Токио.

О церемониях вручения медалей других Олимпиад в Пхенчхане

– Мы делаем все возможное, чтобы ускорить процедуру. МОК готов рассмотреть эти случаи и принять решение как можно быстрее. Это один из вариантов. Но нам нужно соблюдать права атлетов, которые обращаются в суд с апелляцией, оспаривая наши решения. Затем будет вынесено окончательное решение арбитражного суда, и мы вместе с комиссией по атлетам сможем организовать достойную церемонию вручения медалей в Корее.

Мы пригласим атлетов с сопровождающими лицами, дадим им возможность быть на Играх, получить удовольствие от вручения медалей. Но это в первую очередь зависит от правовых процедур. Если они не будут завершены, мы обсуждаем план «Б». Мы обратимся к атлетам, спросим, какое решение они предпочли бы. Хотят ли они церемонию в Лозанне, в музее Олимпийского движения, или на другом крупном спортивном мероприятии.

Об отличительных знаках на форме российских атлетов

– Во-первых, надеюсь, российский случай останется уникальным. А уникальный случай требует уникального ответа. У нас есть решение Исполкома МОК в отношении наименования олимпийских атлетов из России – «спортсмены-олимпийцы России» (OAR). Подробности того, как это будет представлено на униформе, последуют от тех людей, которые занимаются этой частью.

Об оплате расходов нейтральных атлетов, если этого не сделает Россия

– Если МОК приглашает атлетов, мы покрываем расходы на дорогу. Из нашего решения видно, что эти спортсмены будут рассматриваться как любые другие участники соревнований. Они будут размещены бесплатно, будут питаться бесплатно, будет оплачено участие их сопровождающего персонала.

О возвращении российского флага на церемонии закрытия Олимпиады

– Мы предусмотрели такое положение, это может подвести черту под этим неприятным эпизодом в истории олимпийского движения. Тогда после этих санкций все будут вновь горячо приветствовать Россию на Олимпийских играх. В таком случае церемония закрытия может стать сигналом о том, что Россия выполнила все требования, и новое начало становится возможным, а мы ориентируемся на чистое будущее России. Это стало бы решительным сигналом.

О проведении крупных турниров в России

– Есть международные федерации, которые будут учитывать соблюдение правил со стороны РУСАДА. Нужно учитывать это, если кто-то захочет проводить соревнования, пока РУСАДА не является организацией, обеспечивающей справедливую антидопинговую систему.

О возможном наказании ВАДА за нарушения в сочинской лаборатории

– Речи о наказании ВАДА нет, жертву нельзя наказывать за то, что она пострадала, это логично. Мы считаем, что в результате манипуляций пострадало ВАДА, атлеты и МОК. Аккредитацией занимается ВАДА, но у нас есть эксперты МОК в лабораториях на местах, они также не осознали, что происходило в Сочи. Как и независимая группа наблюдателей ВАДА. Поэтому нельзя возлагать ответственность на жертву мошенничества.

О положительных итогах 2017 года

– Были новые вызовы, хорошие события… И вообще, если мы утратим чувство юмора, мы станем слишком серьезными. Надеюсь, это произойдет только тогда, когда я умру. Но ведь 2017-й год еще не закончился!