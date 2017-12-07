Мы сегодня целый день только и делаем, что спорим – ехать нашим спортсменам на Олимпиаду в Корею под нейтральным флагом или отказаться от этой «почетной» миссии.

И я вижу, что мнения на этот счет разделились. Даже в нашей редакции они не совпадают. Это подтверждают и многочисленные опросы проведенные на разных спортивных ресурсах.

И, если верить им, то примерно 60-70 процентов россиян за то, чтобы на ОИ не ехать. А 30-40 процентов, наоборот, хотят, чтобы наши спортсмены обязательно приняли в нем участие. Результат на лицо. Страна разделилась на два лагеря.

Однако, я сразу отмечу, что не считаю эти данные объективными. Число голосовавших в них – невелико, обычно несколько тысяч человек. И участвуют в них, как правило, завсегдатаи спортивных сайтов, так называемые «продвинутые болельщики».

Это люди, с одной стороны хорошо разбирающиеся в спорте. А с другой – обладающие заранее сформированным, как правило, очень категоричным и не всегда объективным мнением по целому ряду вопросов, связанных со спортом.

А вопрос участия в Олимпиаде затрагивает гораздо более широкие народные массы. И вопрос это очень непростой. Наше спортивное и политическое руководство тоже, кстати, не спешит с окончательным ответом – взяло паузу до 12 декабря.

Но я думаю, что ответ на этот вопрос должны дать не спортивные чиновники, не атлеты и даже не верховная власть нашей страны.

Ведь сами спортсмены любят повторять, что их победы – для болельщиков, что это достояние всего народа. А вовсе не для собственных амбиций.

Так вот пусть вся страна и скажет свое веское слово. Пусть весь народ решит – ехать нашим на Олимпиаду или нет?

Я предлагаю провести всенародный опрос-референдум на эту тему. Если кто-то не примет в нем участие – значит, ему все равно. Но те, кто не равнодушен к Олимпийскому движению – пусть выберут «за» или «против».

Сам я готов проголосовать публично. Я против того, чтобы большая делегация наших спортсменов ехала на ОИ под нейтральным флагом. И никаких обид у меня нет. Но я считаю, что МОК этим запретом Флага и Гимна России поставил под сомнение главный принцип Олимпиады. И создал очень опасный прецедент.

С древних времен Олимпиады никогда не были соревнованием отдельных личностей. Олимпийские игры изначально были состязаниями между городами-государствами, которые выставляли на них свои команды и гордились ими. И именно из-за этой государственности античного спорта на земле во время Игр царил мир и останавливались войны.

Не секрет, что и в наши дни самая популярная статистика Олимпиад – медальный зачет, соревнование между странами. Личные рекорды атлетов здесь далеко на втором плане. Для них есть чемпионаты мира, Кубки, этапы и прочие соревнования.

Выступление на Играх «свободных спортсменов» обесценивает в первую очередь саму Олимпиаду. Принижает ее значение и влияние на человечество в целом. Потому что там не может быть атлетов без государства. Это само по себе абсурд. Это превращает священные Олимпийские игры в обычный коммерческий турнир.

И потому я лично – против. Но если страна проголосует за участие наших спортсменов в ОИ-2018, я приму ее решение с уважением. И буду поддерживать наших ребят в Корее.

Если слова о том, что «олимпийские победы – достояние всего народа» не звонкая пустышка, давайте народу и доверим решение по этому сложному вопросу.

И, как он решит, пусть так и будет.