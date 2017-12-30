Пока Россия готовится ехать на Олимпиаду в Пхенчхане в нейтральном статусе «Олимпийцы из России», дисквалифицированные спортсмены атакуют.

Справедливости ради следует сказать, что никто спортсменов, оставленных за бортом состязаний, не остался сейчас без опеки со стороны Олимпийского комитета России.

– Им сейчас нужна не только наша моральная поддержка, и даже не столько наша поддержка, сколько работа юристов, – говорил не так давно президент ОКР Александр Жуков. – Необходимо пройти все этапы судебных процедур, чтобы никто не мог сказать, что мы оставили наших спортсменов без помощи.

Между тем чисто эмоционально ряд спортсменов продолжает довольно жестко высказываться о принятых решениях. Так, российская скелетонистка Ольга Потылицына, которая, как уже рассказывал «Советский спорт», была отстранена от участия в Олимпиадах решением Международного олимпийского комитета, считает, что следует теперь вовсе отменить или перенести Игры 2018 года в Пхенчане:

– Если научились вскрывать баночки без царапин, почему кого-то другого не могут обвинить в этом? Сейчас – мы, завтра – другие. На мой взгляд, надо отменить или перенести эти Олимпийские игры в Корее. В системе допингового контроля необходимы реформы. Обязательно реформа допинг-контроля нужна, чтобы всё урегулировать, сделать честно. Такую систему придумать, чтобы все были убеждены, что обмана быть не может. Пусть соберутся всеми странами и найдут решение. Надо разработать другую допинговую систему и обезопасить всех спортсменов. Ни один спортсмен не защищён на данный момент, – заявила россиянка в интервью «Чемпионату».

Ранее МОК опубликовал мотивировочную часть решения по делу отстранённой от участия в ОИ скелетонистки Потылицыной.

Не исключено, что в ближайшее время стоит ждать еще более жестких заявлений от ряда отстраненных спортсменов из России.