Группа Fancy Bear выпустила заявление, в котором открыто обвиняет организаторов допингового расследования в отношении России в борьбе за власть в мире спорта. Как это стало возможным? Хакеры изучили переписку руководителей МОК, Олимпийского комитета США и WADA и пришли к выводу, что в ней идет речь о планах по оттеснению от руководства олимпийским движением европейцев. Также Fancy Bear заявляет, что представители США хотели любыми путями получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира».

Fancy Bear получили доступ к переписке Ричарда Макларена с членами МОК. Как заявляют хакеры, глава независимой комиссии WADA преследовал цель дискредитировать МОК и олимпийское движение и изгнать сборную России с Олимпийских игр. В поддержку этого вывода говорит и тот факт, что сам Макларен после публикации одной из частей своего доклада стал всячески уклоняться от сотрудничества с МОК.

Из под юрисдикции МОК также пыталась выйти и WADA. Из писем исполнительного директора USOC Скотта Блэкмуна хакером стало ясно, что WADA «хотело бы стать «суперхищником» в спортивном мире, чтобы иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват».

Русские хакеры уточняют, что целый ряд сотрудников комиссии Макларена связаны со спецслужбами США. В частности, некоторые являются бывшими сотрудниками ФБР. Один из членов комиссии, например, занимает пост начальника отдела расследований компании 5 Stones intelligence. Фирма в свою очередь является подрядчиком Минюста США с контрактом стоимостью 625 млн долларов. Сам же Ричард Макларен, по мнению хакеров, «не более, чем ширма для специальных агентов».

Ранее Fancy Bear опубликовали документы, которые могли свидетельствовать о сговоре между антидопинговым агентством США и Канадским центром по вопросам этики в спорте. Организации пытались добиться создания структуры, которая стояла бы выше Международного олимпийского комитета перед Олимпиадой-2016 в Рио.

Что касается самой группы русских хакеров Fancy Bear, то их репутация также вызывает вопросы. Контрразведка Германии считает, что группировка занимается кибершпионажем в интересах России. Также хакеров обвиняют в работе на российские спецслужбы. В свою очередь, другая хакерская группа «Шалтай-Болтай», публиковавшая данные якобы с компьютеров российских чиновников, связывала Fancy Bear с Главным разведывательным управлением российского Генштаба.

Еще в мае ушедшего года Fancy Bear сфабриковали доказательства сотрудничества Госдепа США с независимыми российскими СМИ и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщала правозащитная организация Citizen Lab.