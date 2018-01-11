Я как человек либеральных взглядов – против взломов почт и любых незаконных способов получения информации. Моя переписка должна быть защищена – что от хакеров, что от спецслужб, что от любых досужих наблюдателей-обывателей. С другой стороны, если бы не Виктор Суворов, Эдвард Сноуден и другие перебежчики и «предатели родины», мы никогда не узнали бы многого из того, что граждане, в принципе, знать обязаны и без чего наши представления о мире были бы совсем далеки от реальности.

Поэтому, пусть и не очень восторженно, но все-таки углубляемся в переписку Макларена, вскрытую русскими хакерами (ну, а какими же еще, в конце концов-то, правда?)

Напомним для начала: Ричард Макларен возглавляет независимую комиссию WADA. Именно эта комиссия представила два доклада о ситуации с допингом в российском спорте, на основании выводов из которых нашу сборную немного пощипали, но все-таки пустили на Олимпиаду в Корею.

Итак, что известно. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала переписку директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Баджеттом. По словам Ступпа, главе WADA Ричарду Макларену был дан чёткий политический приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом.

То есть интрига оказалась чуть более запутанной, чем пытались изобразить провластные СМИ в России, раздувая тему псевдопатриотизма. Дескать, какой накат на сильную сборную, да еще с примешиванием политического подтекста в предвыборный год. Но речь-то идет о совсем другом – о перегруппировке сил в мировом спорте.

Хакеры утверждают, что целью работы комиссии Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а стремление заполучить козыри в борьбе с МОК.

Пока это больше похоже на «вброс» – иначе чем объяснить, что ссылаются на хакеров преимущественно русские СМИ?

Не борьба с допингом, если верить вбросу, является главной целью (хотя это вовсе и не оправдывает допинг-систему в России ни на йоту), а контроль за финансовыми потоками. Уже не те времена, когда Блаттер или Самаранч могли творить что угодно. По щелчку выстроенная вертикаль принимала решения в закрытом режиме. Сегодня Инфантино или Бах такого себе позволить не могут. Они вынуждены многие вопросы решать с оглядкой. В том числе – на мнение рекламодателей-мейджеров. Глобальные финансы решают, а не политический заказ.

Поэтому такие конторы, как WADA, просто хотят присоседиться, сами начать не лабораторией при МОК быть, а самостоятельным игроком. И не важно, был взлом от русских хакеров или нет – в существующие тренды это вполне ложится.