«Зачем нам Олимпиада-80? Угрохаем кучу денег, получим только одни скандалы». Вы не поверите, но это говорил Леонид Брежнев за четыре с половиной годы до старта. Более того – ставил задачу своему окружению как можно грамотнее с олимпийской темы соскочить и от Олимпиады под благовидным предлогом отказаться. Если честно, я не верю всё равно. Потому что нет более лживого жанра, чем мемуары современников. Но почитать точно будет интересно, поверьте.

Издание FLB опубликовало дневники Анатолия Черняева – заместителя заведующего Международного отдела ЦК КПСС (1970-1986 гг.). Вот любопытный фрагмент, где речь идет об Олимпиаде.

«3 января 1976 г.

Сейчас вспомнил следующее.

Как-то вечером, незадолго перед отъездом, за ужином включили телевизор. Там что-то про предстоящую Олимпиаду.

Брежнев говорит:

– Какой это дурак предложил устраивать её в 1980 году в Москве?! Это же глупость! Угрохаем кучу денег, а зачем это нам?... Косыгин все волновался по этому делу. Как-то звонит мне – не возражаю ли я, чтоб его заместитель Новиков был председателем Олимпийского комитета у нас? Я сказал – «пусть!» А сам подумал: черт-те чем человек занимается. И в голову ему не приходит, что кроме нескольких антисоветских скандалов мы ничего от этой Олимпиады иметь не будем». И т.д.

Все за столом наперебой поддержали, приводя свои аргументы. Впрочем, кажется, Русаков сказал:

– Мы слишком далеко зашли с этим, и сразу отменить – шум будет невероятный.

Я добавил:

– И опять припишут наш отказ тяжёлому экономическому положению.

Брежнев отреагировал на реплику так:

– Конечно, не завтра это [отказаться] надо сделать... Надо выбрать удобный момент, подготовиться пропагандистски, но отменить эту Олимпиаду у нас надо обязательно.