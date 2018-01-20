Спортивных наград у Алексея Немова больше, чем у советского и российского футбола вместе взятых.

Он – четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. Алексей вполне мог стать послом ЧМ-2018 от Саранска и от Самары. Корреспонденту «Советского спорта» Алексей рассказал, почему его сын занимается футболом, что он думает о высоких заработках футболистов и об общении с Зиданом.

САРАНСК ОПЕРЕДИЛ САМАРУ

- Алексей, вы же долго жили и тренировались в Тольятти, который находится в Самарской области. Почему стали послом ЧМ-2018 от Саранска?

- Но родился-то я в Мордовии, в поселке Барашево. В 2000-м году президент Мордовии Николай Иванович Меркушкин вручил мне удостоверение почетного жителя Республики. Позже, уже после афинской Олимпиады-2004 у нас завязалась дружба, я часто приезжал в Саранск. Поэтому, когда поступило предложение стать послом ЧМ-2018 от столицы Мордовии, не сомневался ни секунды. Малую родину забывать нельзя. Согласны?

- Конечно. А власти Самарской области никак не проявляли себя?

- Саранск был первый и я уже дал согласие.

- Сейчас болельщики всего мира изучают: как лучше ехать в столицу Мордовии – на самолете, поезде или автомобиле. Вы что предпочитаете?

- Поезд. Причем, сообщением Москва – Самара. Он останавливается в Рузаевке, а от нее до Саранска рукой подать. Километров 30.

- Во время визитов в Саранск следите за ходом строительства стадионов?

- Обязательно. Насколько понимаю, строительство перешло в решающую стадию.

- Саранск меняется?

- Город улучшатся с каждым днем. Кто там бывает регулярно, подтвердит мои слова. Он такой чистый, аккуратный, даже семейный. С 2005 года почти вся инфраструктура поменялась – появились новые вокзал, аэропорт, свой МГУ – Мордовский госуниверситет, стадион вот сейчас достроят. Это здорово!

- Многие бояться, что для болельщиков не хватит мест в гостиницах.

- Спешу всех успокоить: в городе достраиваются пять или семь отелей. Всем мест хватит.

«СЫН СПРОСИЛ: «ПАПА, ПРИДЕШЬ ПОБОЛЕТЬ?»

- В детстве играли во дворе?

- Несмотря на серьезные занятия спортивной гимнастикой, я, как и все мальчишки, гонял мяч в теплое время года, а зимой мы заливали каток и брали в руки клюшки.

- А когда гоняли мяч в последний раз?

- Летом 2016 года в Саранске. Команда спортсменов против сборной местной законодательной власти. Играли на большом поле, но ворота ставили гандбольные.

- Какая у вас роль в футбольной команде?

- Распасовщик. Люблю отдавать голевые передачи, получаю от этого даже большее удовольствие, чем от голов. Но в пустые ворота забить смогу (смеется).

- Знаю, что ваш сын Дмитрий занимается футболом.

- Да, у него 27 января какой-то серьезный матч с соседней школой. Дима спросил: «Папа, придешь поболеть?» - «Конечно, с удовольствием!» Вот прямо сейчас отправляемся на очередную тренировку.

- Он кем играет?

- Точно не вратарь. Наверное, свободный художник. Старается творить на поле.

- Сейчас в России такая мода пошла: родители отдают детей в футбол, хоккей, теннис, гольф и потом ждут, что те начнут зарабатывать серьезные деньги. А если что-то не получается, ругают детей и ругаются с тренерами.

- Это точно не наш вариант. Дима с пяти до семи лет занимался спортивной гимнастикой. Сейчас мы продолжаем делать физические упражнения вместе – отжимаемся по 50 раз, подтягиваемся, приседаем, пресс качаем. Но потом он захотел играть в футбол. Тренируется в школе три раза в неделю и очень доволен.

- Если сын будет прогрессировать, готовы отдать в серьезную футбольную школу?

- Без проблем.

«ДРУЗЬЯ ПОСТОЯННО ПРОСЯТ ДОСТАТЬ БИЛЕТЫ, А Я НЕ МОГУ»

- Есть у вас любимый клуб?

- Я являюсь полковником запаса ЦСКА - Центрального спортивного клуба армии. Вот ответ на вопрос.

- С российскими футболистами знакомы?

- С Аланом Дзагоевым, Алексеем и Василием Березуцкими, Николаем Писаревым.Не могу сказать, что часто встречаемся, но, когда пересекаемся на мероприятиях, общаемся с удовольствием.

- Вы - четырехкратный олимпийский чемпион, в России много не менее титулованных пловцов, фехтовальщиков, тяжелоатлетов… Но говорят, в основном, про футболистов, спортивные газеты посвящают футболу, порой третьеразрядному, половину полос. Обидно?

- Немного задевает конечно. О нас говорят во время Олимпиад, а про футбол – круглый год. И нельзя приравнивать золотую олимпийскую медаль с победой, к примеру, в чемпионате страны. С другой стороны, футбол – спорт №1, в него играют во всем мире. Его популярность не обсуждается. Также это – самая понятная игра в мире. Вот мяч, который нужно забить в ворота.

- Со спортивной гимнастикой, где во-многом субъективное судейство, не сравнить?

- Это точно.

- Евгений Плющенко недавно сказал, что футболисты должны получать 30 тысяч. Рублей. В месяц. Тогда, мол, они будут лучше играть. Согласны?

- Нужно не получать, а зарабатывать. Тогда и вопросов не будет. Почти десять лет назад.

- И все-таки: как вы относитесь к миллионным (в долларах и евро) заработкам футболистов?

- Я даже рад за ребят. Все-таки быть спортсменом непросто. А они пробились, преодолели себя, получали травмы, лечились… Вот бы еще результаты показывали бы. Последний успех – бронза чемпионата Европы был, если не ошибаюсь, в 2008-м году.

- Как планируете свою жизнь с 14 июня по 15 июля?

- Хочу, конечно, посмотреть все матчи, которые будут проводиться в Саранске. Желательно съездить в Самару и другие города ЧМ-2018. Ну, и какой же болельщик не хочет посмотреть финал! Готов участвовать в любых мероприятиях, связанных с чемпионатом мира.

- Друзья купили билеты на матчи?

- Постоянно спрашиваю: где можно достать билеты. Отвечаю – все через официальный сайт ФИФА. Хотел бы помочь, но не могу.

«СКАЖУ ВСЕМ, ЧТОБЫ НЕ СЛУШАЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫЕ СМИ»

- С великими футболистами жизнь сталкивала?

- С 2008 года я являюсь действительным членом международной академии спорта Лоуренс (Laureus World Sports Awards). Там много настоящих звезд футбола – Рууд Гуллит, Зинедин Зидан… В этом году к ним добавился испанец Карлес Пуйоль. С ними постоянно общаемся на разных встречах.

- Интересные люди?

- Очень. Для меня большая честь быть с ними знакомым. В академии, кстати, очень много легендарных спортсменов – теннисист Борис Беккер, легкоатлет Сергей Бубка, гимнастка Надя Команечи…

- Обсуждали с футболистами приближающийся чемпионат мира-2018 по футболу в России?

- У нас в феврале в Монако будет очередное заседание и вручение премий «Спортсмен года». Там, думаю, о нашем чемпионате будет много разговоров. Скажу всем, чтобы не слушали отрицательно настроенные средства массовой информации и приезжали в Россию со спокойной душой. У нашей страны огромный опыт проведения таких грандиозных соревнований, и проблем точно не возникнет.

- А негатив какой-нибудь от коллег по академии слышали?

- Нет, все предельно тактично, у нас нет острых углов. Они же всю жизнь прожили в спорте и прекрасно понимают, почему именно сейчас происходят такие нападки на Россию и наш спорт.