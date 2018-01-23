Российские спортсмены все же могут и не поехать на Игры. Только теперь они «откажутся сами» — в обмен на призовые.

Олимпийскую сборную России продолжают сотрясать скандалы. За две с половиной недели до старта зимней Олимпиады 2018 года мы пока даже не знаем, кто поедет на Игры от нашей страны. Зато точно знаем, что российского флага в кадре мы не увидим, как не услышим и гимн. Ведь в Пхенчан едет команда ОАР – спортсмены-олимпийцы из России.

Кто войдет в эту команду? Пока об этом известно лишь высоким спортивным чиновникам, в распоряжении, которых есть список атлетов, допущенных Международным Олимпийским комитетом. Список этот по непонятным причинам не публикуется в общем доступе, но информация из него уже начала разлетаться.

База данных

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что в списке не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда. Они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.

Так-то оно так, но наши чиновники из ОКР кривят душой. Да, эти спортсмены не были в списках, оглашенных ранее. Но их имена, по информации от источника, значились в базе данных, которую еще в ноябре московская антидопинговая лаборатория передала ВАДА. В свою очередь ВАДА поделилась данными с МОК, а тот в декабре отправил список фигурирующих в ней спортсменов в ОКР, пояснив, что ни один атлет из списка до Олимпийских игр допущен не будет. Зачем их имена включали в списки, поданные на рассмотрение МОК – другой вопрос, на который никто никогда нам не ответит.

После этого своей информацией о спортсмена, чьих имен не оказалось в списках поделился президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Из мужской заявки отклонено 90% фамилий, из женской – 80%. Никого из лидеров российской конькобежной сборной в Корею не пускают. Вне игр остаются Юсков, Кулижников… В женской команде легче перечислить тех, кто остался, чем тех, кого выкинули - остается только Ольга Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина.

Сами откажитесь!

Параллельно российские чиновники делают вид, что пытаются отстоять права российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Пытаться-то пытаются, вот только проблема в том, что свое заключение суд даст в тот момент, когда дозаявлять спортсменов для участия в Олимпийских играх будет уже поздно. И это – не заговор против России. Ради нас наоборот попытаются принять решение раньше положенного срока. Это мы долго запрягали, надеясь потом быстро поехать.

Все это – цветочки по сравнению с темя ягодками, которые наливаются в России. Международному Олимпийскому комитету до такого никогда не додуматься.

Помните, как сначала вся политическая арена встала на дыбы, мол, не поедем на Олимпиаду! Не будет России в Пхенчане! Объявим бойкот! Потом был подход Владимира Путина к камерам на автозаводе ГАЗ, в рамках которого он сказал, что ни о каком бойкоте не может быть и речи и российские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Южную Корею. После этого политики, горланившие о бойкоте, начали ходить вперед пятками, заявляя о необходимости отправиться на Игры и там всех порвать под нейтральным флагом.

Сегодня утром вся эта история получила продолжение. В анонимном телеграм-канале «Спорт и Сплетни» появилась информация о том, что некий «помощник президента» начал индивидуальные встречи с главами федераций зимних видов спорта. Он в мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Главное условие – это должно выглядеть, как решение самих спортсменов.

Атлеты, кстати, внакладе не останутся. В обмен на отказ от участия в Олимпиаде, им обещают щедрые премиальные – на уровне того, что они получили бы за призовые места в Корее. Так что, не удивляйтесь, если вдруг Алина Загитова или Илья Ковальчук вдруг объявят о том, что не собираются участвовать в спортивном фарсе под названием зимние Олимпийские игры. Вспомните, что мы вам об этом уже говорили…