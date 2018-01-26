Олимпийский чемпион, чемпион мира по шорт-треку Семен Елистратов – о решении поехать на Олимпиаду, Викторе Ане и проблемах с эстафетной командой.

«ПОЛУЧАЛ ЭКИПИРОВКУ, МНЕ ПОЗВОНИЛИ, ЧТО АН НЕ ЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ»

– Шорт-трекистам предложили самостоятельно принимать решение. Как руководство федерации сформулировано предложение?

– Решайте сами, это будет ваш выбор. А мы любое ваше решение поддержим.

– И вы взяли день на раздумье?

– Мне сказали, что я могу подумать. Все-таки это очень ответственное решение, учитывая нынешнюю обстановку. Я поговорил с женой, с родителями и решил, что надо ехать. Но ничего пока не известно. 28 января появится окончательный список участников Олимпиады от России. Я не знаю, буду ли я в этом списке.

– Тревожитесь из-за мельдониевой истории?

– Вроде всех оправдали, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным.

– Олимпийскую экипировку вы уже получили?

– Именно в этот момент мне позвонили и сказали, что Виктор Ан не допущен к Олимпиаде. Я не поверил, подумал, это какая-то ошибка. А уже на следующий день все подтвердилось. Оказалось, что не допущен не только Ан, но Антон Шипулин, Сергей Устюгов. И не только они, в общем – пошло-поехало.

– Для вас это был шок?

– Это мягко сказано. И когда на собрании объявили, что Виктор, Володя Григорьев, Денис Айрапетян, Таня Бородулина, Женя Захарова не поедут в Пхенчхан, воцарилась такая тишина – все были в полном ауте.

– Все отстраненные были на собрании?

– Кроме Володи Григорьева.

– Как Ан отреагировал?

– Я с ним после собрания не общался, все встали и быстро разъехались по домам. В декабре мы были в Корее, пошли все эти новости, что у кого была допинговая история, могут не пустить на Олимпиаду. Я переживал из-за истории с мельдонием. Виктор меня поддерживал, говорил: «Не переживай, все будет нормально». А вообще, Витя – человек позитивный. Что у него не спросишь, всегда отвечает: «Все хорошо». Но сейчас, думаю, он сильно переживает.

– Я про экипировку хочу уточнить. Выдаются ведь два комплекта формы. Один с надписью «Олимпийские спортсмены из России», а второй – с российской символикой. Но вторым пользоваться пока нельзя?

– Нельзя. Нам не велели пока его распаковывать. Мы даже подписали бумагу, где написано – первый комплект можно распаковать и носить, а вот второй – не трогать во избежание всевозможных недоразумений.

«НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ СИЛЬОН МОТИВИРУЕТ»

– После того, как МОК «забанил» сразу нескольких шорт-трекистов, стало тревожно за эстафетную команду. Есть ли в ближайшем резерве молодые спортсмены, которые могут заменить Ана и Григорьева?

– Выбили либо четвертых номеров, либо первых запасных. Нас осталось всего трое, кто может выступить в эстафете, четвертого участника нет вообще. Поэтому на данный момент у России нет эстафетной команды.

– За две недели четвертого участника никак не подготовить?

– Во-первых, это практически невозможно. А, во-вторых, я так понимаю, что в МОК отправляли какие-то списки, в них уже нельзя внести изменения.

– Теперь остается бороться только в индивидуальных дисциплинах?

– Да, только в индивидуальных.

– Этот сезон вы проводите не так ярко, как прошлый. И вам уже не раз задавали вопрос по поводу вашей формы. Вы неизменно отвечали, что Олимпиада – особый турнир и вернемся к теме формы после Пхенчхана.

– Абсолютно точно. Я и сейчас также отвечу. Олимпиада действительно особый турнир. А поводу формы, чувствую, что нахожусь в оптимальных кондициях. И вот, что еще хочу сказать. Когда подумаешь о том, как кто-то радуется, что Россию или отдельных наших спортсменов не допустили до Олимпиады, это мотивирует очень сильно. Как сказала Алена Заварзина: «Нужно надрать им задницы».

– Когда отправляетесь в Корею?

– Ничего пока не могу сказать. Все – по факту.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Семен ЕЛИСТРАТОВ

Родился 3 мая 1990 года в Уфе.

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете.

Чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 м, серебряный призер ЧМ-2013 в эстафете.

Многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м.