В Японии утвердили официальные талисманы летних Олимпийских игр. Маскоты нарисованы в стиле японского аниме. Дизайнеры говорят, что они должны совмещать себе традиционную и новую Японию

Имена тоже подобраны со смыслом. Мирайтова - имя талисмана Олимпийских игр, состоит из двух слов — «мирай» («будущее») и «това» («вечность»). А имя талисмана Паралимпиады - Сомэйти стало производным от сорта сакуры (Сомэйёсино) и английской фразы so mighty («такой могущественный»).

Впечатленный необычным видом этих сказочных существ, «Советский спорт» вспоминает других странных маскотов, о существовании которых мы узнали после проведения в Азии крупных спортивных состязаний.

Тигренок Ходори (Олимпиада в Сеуле, Корея, 1988 год)

30 лет назад дизайнеры из Юго-Восточной Азии еще делали маскотов вполне универсального вида - их легко могли опознать жители любого континента. Тигренок Ходори, который стал символом Олимпийских игр в Сеуле, был именно таким. Кстати, он до сих пор нравится жителям Кореи: сувениры с ним, граффити, игрушки и много чего еще – все это можно найти в корейских магазинах. Впрочем, без местного колорита не обошлось: оказывается, Ходори – это не просто амурский тигренок, а олицетворение дружественности и гостеприимства корейского народа. А еще «хо» на корейском — «тигр», а «дори» — уменьшительная форма для слова «мальчик».

Горошина Дуду (Азиатские игры в Харбине, Китай, 1996 год)

Официальным талисманом Азиады-1996 стала антропоморфная горошина по имени Дуду. Почему именно горошина, никто не знает, но талисман яркий и улыбается.

Совята Сукки, Нокки, Лекки, Цукки (Олимпиада в Нагано, Япония, 1998 год)

Сноулетс - это их официальное собирательное имя, объединяющее английские слова snow ("снег") и owlets ("совята"). Четыре совенка Сукки, Нокки, Лекки, Цукки.стали талисманы Зимних Олимпийских игр в Нагано. Как и положено в японской символике, с ними все непросто. Совят четверо, потому что они олицетворяют четыре стихии, четыре главных острова Японии и четырехлетний олимпийский цикл, одновременно. Если складывать первые буквы их имен в японском написании, то получится японское же слово "совята", а еще в некоторых источниках утверждается, что иероглифы их имен составляют понятия "ум" и "молодость". Плюс, сова - священное животное и символ богини, поэтому Афины совята еще символизируют вклад Греции в олимпийскую историю. Уф, кажется, мы ничего не забыли. И при этом, по мнению нашей редакции, Сукки, Нокки, Лекки, Цукки были самыми очаровательными маскотами Олимпийских игр.

Атомоболисты Амо, Каз и Ник (чемпионат мира по футболу в Корее/Японии, 2002)

Существа с именами Амо, Каз и Ник были созданы при помощи компьютерной графики, что должно было символизировать технологическую продвинутость Японии и Южной Кореи. По легенде, эта троица пришла из вымышленной компьютерной игры «атомобол», напоминающей привычный нам футбол. Ато выполнял роль тренера, Казо и Ник были игроками.

Мутант Трэффи (чемпионат мира по легкой атлетике в Осаке, Япония, 2007 год)

Талисман по имени Трэффи можно назвать самым загадочным и оригинальным. Он напоминает одновременно и инопланетянина, и японского аниме-персонажа, а в его фигуре присутствуют части самых разных существ и конструкций. Самое понятное в нем - его имя: слово "Трэффи" образовалось из английского обозначения легкой атлетики - Track and Field.

Пять стихий (Олимпиада в Пекине, Китай, 2008 год)

"Фува" – объединенное название для пяти существ, ставших талисманами Олимпиады в Пекине. В переводе с китайского языка это слово означает "дети удачи".

Китайские дизайнеры постарались не уступить коллегам по количеству значений, вложенных в маскотов. Пять существ сиволизируют пять олимпийских колец и сразу пять стихий (да, в китайском варианте их больше, чем в японском - в местный список вошли вода, лес, огонь, земля и небо). Каждый из талисманов окрашен в один из олимпийских цветов. Голубая (рыба) носит имя Бэй-Бэй, чёрный (панда) - Цзин-Цзин, красный (олимпийский огонь) - Хуань-Хуань, жёлтая (тибетская антилопа) - Ин-Ин, зелёная (ласточка) - Ни-Ни. Имена двойные тоже не случайно, а потому что именно так китайцы обращаются к детям.

Лев и рыба-лев (юношеские Олимпийские игры в Сингапуре, 2010)

Лев стал маскотом из-за того, что само слово "Сингапур" на санскрите обозначает "львиный город". Мерлион - европейское название символа Сингапура - рыбы с львиной головой. Но этого мало: Лео (в английском варианте Lyo) – это аббревиатура, расшифровывающаяся как "Лев юношеской Олимпиады" (Lion of the Youth Olympics). А химерическая Мерли (Merly) получила свое имя от соединения французского “mer” ("море") и букв "L" и "Y“, из английских слов, обозначающих "жизнерадостность" и "молодость". Подушечки на лапах льва имеют форму острова, на котором стоит Сингапур, а у Мерли есть эмблема в форме сердечка. Еще про нее сообщается, что она вегетарианец, потому что испытывает уважение ко всем живым существам. Уф.

Собака-экзорцист (чемпионат мира по легкой атлетике в Тэгу, Корея, 2011 год)

Собака местной породы сапсари по имени Сарби. Сарби — коренной житель Кореи, гордость и национальное достояние корейцев. В официальном пресс-релизе указывалось, что собаки сапсари отличаются всеми мыслимыми добродетелями, а еще умеют отгонять злых духов. .

Три тюленя (Азиатские игры в Инчхоне, Корея, 2014 год)

Талисманом Азиатских игр 2014 года в Инчхоне стали три пятнистых тюленя. На эту идею создателей вдохновили пятнистые тюлени, обитающие в водах острова Пэннёндо. Они свободно пересекают морскую границу между Севером и Югом Кореи символизируют стремление к миру, существованию без конфликтов и идеологических противоречий (обратите внимание на каску, в которой дружелюбный тюлень стреляет из лука). А эмблемой игр стала буква «А» — первая буква слова «Азия». Цвета эмблемы — голубой и зелёный, символизирующие международный морской город Инчхон, яркое будущее и надежду Азии.

Тигр и медвель (Олимпиада в Пхенчхане, Корея, 2018 год)

Последнее по времени крупное событие в Юго-Восточной Азии прошло совсем недавно - в феврале-марте 2018 года. Спустя 30 лет после Сеула-1988 круг замкнулся, и дизайнеры снова представили легко узнаваемые универсальные фигурки. Олимпиаду воплощает белый тигр по имени Сухоран, который в корейской мифологии и культуре является символом доверия, силы и защиты. А талисманом Паралимпиады-2018 стал гималайский медведь по имени Бандаби символизирующий силу воли и смелость.