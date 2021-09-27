Человек, на которого можно положиться. Станиславу Позднякову - 48

Надежный. Люди, знающие Позднякова, в одном единодушны полностью. Надежный на фехтовальной дорожке, надежный в работе, надежный в жизни. С ним спокойно и уютно, что неудивительно: он же сибиряк.

- Сибиряки – это особая каста людей, способных на многое, - считает земляк нынешнего президента ОКР двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов.

Поздняков четыре раза выигрывал Олимпийские игры, десять раз побеждал на чемпионатах мира. Но это полдела и полжизни. Далеко не каждый большой спортсмен находит себя в жизни после спорта. Не почивает на лаврах, не ждет, что его посадят на доходное место, не считает, что ему все должны.

- В сабле надо быстро принимать решения, на раздумья нет ни секунды времени, - говорит нынешний главный тренер сборной по фехтованию Ильгар Мамедов, с которым Поздняков выступал в одной команде: Мамедов - в рапире, Поздняков - в сабле. - Причем ты должен не только знать, что сделаешь сейчас, но и то, что потом, если первоначальный план не пройдет. Это нарабатывается многие годы и помогает не только в спорте, но и в жизни. Так же оперативно и четко принимать решения, выбирать правильный путь, не прогибаясь и не ломаясь при столкновении с проблемами.

Он никогда не кричит. За ним приятно наблюдать, приятно слушать, что далеко не всегда бывает с чиновниками. Выражение «он сказал, а нам стыдно» - не про президента ОКР.

Четко, обстоятельно, иногда жестко, но никогда не выходя за рамки, Поздняков отвечает на любые даже самые провокационные вопросы. Причем, и на русском, и на очень хорошем английском.

К счастью для российского спорта, он остался победителем и после окончания карьеры. Поздняков руководил российской делегацией на Играх в Пхенчхане. По итогам его работы с комиссией МОК, Международный олимпийский комитет восстановил статус ОКР. Уже в бытность президентом Олимпийского комитета России Поздняков возглавил рабочую группу по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики. Во многом благодаря ему дело сдвинулось с мертвой точки, а ведущие российским легкоатлету, несмотря ни на что, поехали на Игры в Токио.

- Я буду счастлив, когда наши спортсмены завоюют место в числе призеров общекомандного зачета, и когда мы сядем в самолет в Россию, возможно, я скажу: я счастлив, - говорил президент ОКР в редакции «Советского спорта» в начале 2020-го.

Олимпийские игры перенесли на год, но благодаря стараниям ОКР, Минспорта и федераций негативных последствий в подготовке к турниру удалось избежать, и сдвиг во времени почти никак не сказался на выступлении российских спортсменов в Японии. В тройку они, правда, в итоге не попали. Однако, хоть и стали пятыми, но выступили на «пятерку», выиграв на 15 (!) медалей больше, чем в Рио-2016. А большое количество серебра и вторая позиция по числу «деревянных» медалей, говорят о серьезном потенциале команды. Ведь до Игр в Париже - меньше трех лет.

Будет возможность, спрошу у Станислава Позднякова, был ли он счастлив в тот момент. Но полагаю, что знаю ответ. А еще, думаю, что счастлив он был не только в самолете, а еще каждый раз, когда кто-то из наших спортсменов завоевывал медаль. В Токио Поздняков, кажется, побывал на всех без исключения соревнованиях и всегда рядом с командой. Видели бы вы как он болел! Они все для него, как дети, за всех наших спортсменов он болеет одинаково. И все же особые эмоции, когда дочь становилась олимпийской чемпионкой - и в личном турнире, и в команде. Это вообще история уникальная во всех ее проявлениях. Софии он посвятил очень трогательные строчки в инстаграме: «Мои дочери как-то космически быстро стали взрослыми и самостоятельными. Подумал об этом вскользь, взглянув на фото, на котором совсем еще маленькая Соня беззаботно улыбается миру вокруг нее. Сегодня, после олимпийского финала было сделано много совсем других кадров – с медалями, с подругами по команде, с тренерами. Неизменными остались Сонина улыбка и мир вокруг нее. Мир, который как будто улыбнулся ей в ответ. В ответ на сотни часов изматывающих тренировок, на слезы боли и отчаяние после травм, на весь тот путь, что прошла София от маленького ребенка на папиных руках до двукратной олимпийской чемпионки».

«Нет большего счастья, чем счастье тех, кого ты любишь и за кого переживаешь», - написал еще Поздняков.

И это чистая правда. Счастья вам, Станислав Алексеевич!