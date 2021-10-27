В Пекине Россия может установить рекорд по медалям. До Игр-2022 - 100 дней

Впервые в истории временной промежуток между двумя Олимпийскими играми настолько короткий: полгода до Пекина-2022 отмечали, когда еще шел турнир в Токио. После чехарды с календарем в прошлом сезоне задача спрогнозировать исход борьбы на Зимней Олимпиаде представляется гаданием на кофейной гуще. Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку прошли без азиатов, чемпионат мира по акробатическому фристайлу - без китайцев, «Тур де Ски» - без норвежцев. Условия проведения соревнований в столице Китая кроме хозяев никому неизвестны - в Пекине не было ни одного тестового соревнования. Чтобы получить хоть какую-то информацию о температуре-снеге-ветре-рельефе Союз биатлонистов России, Федерация лыжных гонок страны связываются с Никитой Крюковым, который работает с китайскими спортсменами.

И тем не менее, несмотря на нехватку данных, недостатка в прогнозах нет. Американская статистическая фирма Gracenote (кстати, ее прогноз на Токио-2020 был весьма точен за исключением прокола с британцами) дает такие цифры:

Тут надо обратить внимание на пару моментов. Во-первых, 41 медаль Норвегии станет новым рекордом всех времен (скандинавы побьют свое же достижение Пхенчхана-2018, где у них было 39 наград). Во-вторых, 34 медали для нашей команды - тоже рекорд всех времен: и российских, и советских. Искренне желаем нашим олимпийцам такого успеха. Однако не стоит его переоценивать, принижая достижения ветеранов. Ведь программа Игр постоянно расширяется. Вот и в Пекине будет семь новых дисциплин. А если сравнивать ближайший турнир с первой Белой Олимпиадой для отечественных спортсменов, то медалей теперь разыгрывается в 5 (!) раз больше: 22 комплекта в 1952-м против 109 в 2022-м.

В Пхенчхане-2018 наша команда сильно не досчиталась золота: лишь две награды высшей пробы из 17. Тенденция (хотя и не в таком катастрофическом соотношении), скорее всего, сохранится и в Пекине. Вот наш прогноз на выступления россиян в 11 зимних видах спорта (в горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье реальных шансов на медали у россиян нет, в бобслее они крайне невелики):