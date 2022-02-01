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Ужасы китайского городка. Профанация, а не безопасность, потери в группе Тутберидзе, паника Норвегии

Очередной день приближает нас к старту самых непредсказуемых и тревожных Игр в истории спорта. Соревнования в Пекине еще не начались, а все участники, журналисты и персонал Олимпиады уже дрожат от страха.
Ужасы китайского городка. Профанация, а не безопасность, потери в группе Тутберидзе, паника Норвегии
01 февраля 2022 19:58
автор: Иван Сергеев
автор фото: ОКР

Читая их комментарии и сообщения, создается полное ощущение, что идут съемки какого-то ужастика. Утренние сводки «радуют» своим оптимизмом. Всего 24 новых случая коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады. Из этого количества 16 положительных тестов приходится на спортсменов, которые теперь рискуют в китайской столице не стартовать вовсе. Причем 11 из них были получены в аэропорту, сразу после прибытия. Слава богу, наших среди них на этот раз нет.

Перелет вызывает панический страх у многих спортсменов. Куча фоток вновь прибывших атлетов дает понять, что никакой социальной дистанции не соблюдается. Все разговоры о китайской дисциплинированности, судя по всему, не имеют общего с реальностью. Или же их бдительность не распространяется на гостей Пекина в эти дни.

Всего с 23 января на Играх уже сдано 200 положительных тестов на ковид. В некоторых районах Пекина введен локдаун. Ситуация накаляется с каждым днем. Так, известная российская журналистка Елена Вайцеховская, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду 1976 года, в своем телеграм-канале сообщает, что очередную вновь прибывшую группу российских журналистов не могли заселить в Пекине в отель — их номера были заняты теми, кого потребовалось загнать на карантин в отдельных помещениях.

Вопросы вызывает то, как организовано питание. Ждать приготовленную кулинарным роботом порцию пельменей приходится 20 минут. Санитарная безопасность характеризуется одним словом – профанация. Китаянки в процессе все равно участвуют - берут еду у робота и передают ее клиенту. Та же история у робота-наливайки: примитивный коктейль (на два пальца водки и долить апельсиновым соком) готовится 4 минуты. Потом бокал у робота забирает живой служащий, открывает ящик с нарезанными апельсинами и пальцами старательно водружает ломтик на стенку бокала.

«У них так все», - констатирует Елена, и ее удивление и одновременно расстройство можно понять. Шанс подцепить «корону» в таких условиях велик. Но при этом ни у кого нет ощущения, что Игры китайцы могут не провести.

Тем временем новые потери произошли в российской сборной. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган не смогли прилететь в Пекин вместе с остальной командой. Несколько дней назад они сдали положительные тесты, в Китае их следует ждать, когда пойдут отрицательные. Возможно, успеют к началу соревнований, но не факт. С фигуристами пока все нормально. Все, кто прилетел, тестирование прошли благополучно. В среду сборная начнет подготовку к выступлениям.

А вот норвежских лыжников ковид словно преследует. НОК Норвегии подтвердил информацию, что из Осло в Пекин со спортсменами летел человек, зараженный коронавирусом. Потом уточнили, что положительных теста было два – оба у людей из делегации. Недавно они переболели, возможно, что остаточные явления.

Скандинавы в панике пребывают не первый день. Они уже потеряли двукратного олимпийского чемпиона 2018 года лыжника Крюгера. Он остался с ковидом дома, на первые гонки точно уже не успеет, но есть шанс, что зацепит марафон. Лидер женской сборной Тереза Йохауг призналась, что начинает терять терпение из-за ситуации с коронавирусом. В Пекин она планировала прибыть 30 января, но из-за положительных тестов у Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг вылет из Цюриха отложен как минимум до 2 февраля.

«Смотрю на фотографии своих коллег, которые готовятся на олимпийских трассах, и думаю о том, что должна была уже быть там. Однако мы не окажемся в Китае до позднего вечера среды, хотя первая гонка уже в субботу. Времени на подготовку к крайне мало», — переживает Йохауг.

На борту рейса с зараженными были норвежские лыжники, биатлонисты почти в полном составе, кроме Марте Ройселанд и Тириль Экхофф, двоеборцы, прыгуны с трамплина и сноубордисты. Все последующие дни скандинавы будут с волнением ждать новых тестов.

Из тех, кто уже на месте, отметим высказывания Кристины Резцовой. Лидер нашей женской сборной по биатлону говорит о крайней осторожности всех спортсменов. Никто друг с другом почти не общается. Народ шарахается от встречных, в тренажерных залах каждый тренажер отделен от другого пленкой. Постоянная дезинфекция, все занимаются в масках. Олимпиада, которая должна нести радость, явно несет в Пекине другие чувства.

И напоследок о прогнозе, касающегося сборной России. Журналисты Associated Press отдают нашим спортсменам 27 медалей, но среди них всего пять золотых. Три – фигуристам: Камиле Валиевой, паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в командном турнире. Фаворитом турнира лыжных акробатов видят нашего Максима Бурова, а Александру Большунову прочат победу в марафоне.

На этом все. В хоккеистов, биатлонистов, конькобежцев и прочих атлетов будущих олимпийских чемпионов американские коллеги не рассмотрели. Будем надеяться, что они ошибаются.

источник: «Советский спорт»
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