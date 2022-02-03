4 млн за золото, 2,5 – за серебро, 1,7 - за бронзу – Правительство назвало премиальные олимпийцев

Размер премиальных для олимпийцев опубликован на сайте Правительства РФ. Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по 4 миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона. Эта цифра премиальных не меняется уже на протяжении нескольких Олимпийских игр.

Аналогичные суммы получат чемпионы и призеры Паралимпийских игр. Также денежные премии будут выплачены тренерам и специалистам, которые участвовали в подготовке спортсменов.

По традиции, часто героев-олимпийцев награждают власти регионов, которые они представляют. Это могут быть денежные премии или квартиры, а порой и то, и другое.

В 2016 и 2020 годах по итогам летних Игр в Рио и Токио, а также Зимних в Пхенчхане-2018 московское правительство повторило размер премиальных, установленных федеральным Правительством, москвичам победителям и призерам Олимпиад выплатили: по 4 млн за золотую медаль, 2,5 – за серебряную, 1,7 - за бронзовую.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного допингового агентства.