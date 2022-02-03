ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Станислав Поздняков: Отдельный борт хоккеистов не ущемил интересы других спортсменов

Президент ОКР Станислав Поздняков дал в Пекине пресс-конференцию для представителей российских СМИ.
Станислав Поздняков: Отдельный борт хоккеистов не ущемил интересы других спортсменов
03 февраля 2022 16:14
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

- Пока ехал в главный пресс-центр с ностальгией увидел арену, на которой 14 лет назад закончил свою спортивную карьеру, - начал разговор Поздняков. - Те Олимпийские игры 2008 года были для нас успешными. Уверен, что наши спортсмены будут радовать нас и теперь - в ближайшие две с половиной недели.

Завтра наша делегация примет участие в церемонии открытия Олимпиады. Всего по Национальному стадиону пройдут порядка 80 человек. Костяк делегации составят спортсмены и тренеры, которые находятся в Пекине и Яньцине.

Сегодня мы провели совещание в штабе нашей сборной с представителями команд, обсудили кандидатов на участие в церемонии открытия. Одним из главных критериев были заслуги спортсменов на предыдущих Играх, а также - гендерное равенство. У нас оно практически достигнуто: 109 мужчин и 103 женщины входят в команду ОКР.

На совещании было принято решение, что знаменосцами сборной на церемонии открытия будут серебряная медалистка Олимпийских игр конькобежка Ольга Фаткулина и олимпийские чемпион, капитан нашей хоккейной команды Вадим Шипачев.

- Эпидемиологическая ситуация вызывает у вас озабоченность?
- Несомненно. Но есть и хорошая новость из женской хоккейной команды: с карантина выписана Диана Фахрутдинова.

- Как наши спорстмены распределены по кластерам?
- В Пекине находится почти половина - 105 спортсменов, 33 - в Яньцине и 52 в Чжанцзякоу. Сейчас практически вся делегация прибыла в Китай, осталось только несколько керлингистов и фигуристов ,которые прилетят чуть позже. Вообще хочу отметить, что наши спортсмены представляют 27 регионов России .

- Прокомментируйте решение отправить хоккеистов в Пекин отдельным бортом.
- Мы были уведомлены нашим официальным перевозчиком компанией «Аэрофлот», что 2 февраля будет выполнено два рейса. Учитывая, что это никак не ущемляло интересы спортсменов - самолеты вылетели и приземлились практически в одно время, мы приняли решение отправиться в Пекин двумя бортами.

- Какие у вас медальные ожидания от этих Игр?
- У нашей сборной большой потенциал. И у нас есть ориентир, основанный на том, как наши спортсмены выступали в преолимпийских сезонах - это 30 медалей.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Известная российская фигуристка объявила о расставании с мужемНорвежские лыжники потрясены новым ударом перед ОлимпиадойКонфликту 20 лет: Кабаева не просто так ополчилась на Утяшеву
Надаль «заставил» Джоковича уколоться? Похоже, великий серб покидает ряды антиваксеров
Источники из окружения Новака Джоковича сообщают, что знаменитый сербский теннисист принял решение вакцинироваться от коронавируса.
Россия против Украины: как это было и как это будет. Эпизоды великого противостояния
4 февраля 2022 года Россия и Украина проведут полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Вспоминаем, чем завершались наши редкие по нынешним временам встречи с соседями на различных спортивных турнирах.
Нет худа без добра! Вот это была бы драма, пропусти Овечкин Олимпиаду из-за ковида
Матч НХЛ «Вашингтон» – «Эдмонтон» (3:5) мог стать дуэлью Александра Овечкина против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля за лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона, но российский капитан «столичных» попал в ковид-протокол.
Овечкин на карантине — Капризов в огне! Вот кто прямо сейчас главная русская звезда НХЛ (видео)
Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов забросил свою 19-ю шайбу в нынешнем чемпионате и помог «Миннесоте» добиться разгромной гостевой победы над «Чикаго» (5:0).
Китайские горы — за Большунова или за Клэбо? Полный прогноз на лыжные гонки в Пекине
Олимпийские соревнования лыжников пройдут в необычных условиях: на высоте 1700 метров, в сильный мороз и на нескользком, тормозящем снегу.
Заболотный «поздравил» Карпина дублем, Медина сразу забил. Как ЦСКА победил датчан в Кампоаморе
Армейцы провели результативный контрольный матч против «Виборга» (3:2) на испанских сборах.
Вряд ли Федуну это понравилось. Новый «Спартак» штампует безликие ничьи на дубайских сборах
Команда Паоло Ваноли не смогла распечатать ворота «Риги» на глазах у Леонида Федуна.
Федерер, Надаль, Джокович: так кто же величайший? Самый справедливый рейтинг
После победы Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open многие окрестили испанца лучшим теннисистом всех времен. Но можно ли мерить величие только турнирами Большого шлема? Пожалуй, все-таки нет. Поэтому мы составили более объективный рейтинг.
Познер вспомнил СССР, США и гитлеровскую Германию. Обсуждение матча Россия — Украина продолжается
4 февраля сборные России и Украины встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. По мере приближения игры страсти накаляются.
Россию считают фаворитом против Украины, латышу из НБА пришлось извиняться. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей рынка беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика