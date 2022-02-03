Станислав Поздняков: Отдельный борт хоккеистов не ущемил интересы других спортсменов

- Пока ехал в главный пресс-центр с ностальгией увидел арену, на которой 14 лет назад закончил свою спортивную карьеру, - начал разговор Поздняков. - Те Олимпийские игры 2008 года были для нас успешными. Уверен, что наши спортсмены будут радовать нас и теперь - в ближайшие две с половиной недели.

Завтра наша делегация примет участие в церемонии открытия Олимпиады. Всего по Национальному стадиону пройдут порядка 80 человек. Костяк делегации составят спортсмены и тренеры, которые находятся в Пекине и Яньцине.

Сегодня мы провели совещание в штабе нашей сборной с представителями команд, обсудили кандидатов на участие в церемонии открытия. Одним из главных критериев были заслуги спортсменов на предыдущих Играх, а также - гендерное равенство. У нас оно практически достигнуто: 109 мужчин и 103 женщины входят в команду ОКР.

На совещании было принято решение, что знаменосцами сборной на церемонии открытия будут серебряная медалистка Олимпийских игр конькобежка Ольга Фаткулина и олимпийские чемпион, капитан нашей хоккейной команды Вадим Шипачев.

- Эпидемиологическая ситуация вызывает у вас озабоченность?

- Несомненно. Но есть и хорошая новость из женской хоккейной команды: с карантина выписана Диана Фахрутдинова.

- Как наши спорстмены распределены по кластерам?

- В Пекине находится почти половина - 105 спортсменов, 33 - в Яньцине и 52 в Чжанцзякоу. Сейчас практически вся делегация прибыла в Китай, осталось только несколько керлингистов и фигуристов ,которые прилетят чуть позже. Вообще хочу отметить, что наши спортсмены представляют 27 регионов России .

- Прокомментируйте решение отправить хоккеистов в Пекин отдельным бортом.

- Мы были уведомлены нашим официальным перевозчиком компанией «Аэрофлот», что 2 февраля будет выполнено два рейса. Учитывая, что это никак не ущемляло интересы спортсменов - самолеты вылетели и приземлились практически в одно время, мы приняли решение отправиться в Пекин двумя бортами.

- Какие у вас медальные ожидания от этих Игр?

- У нашей сборной большой потенциал. И у нас есть ориентир, основанный на том, как наши спортсмены выступали в преолимпийских сезонах - это 30 медалей.