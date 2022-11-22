Анастасия Леонтьева: Победа на Олимпиаде – моя мечта. Хотелось бы, чтобы на ОИ было больше дистанций

В этом году Леонтьева выступала фактически во всех значимых соревнованиях по гребле на байдарках и добилась победы на чемпионате России в эстафете.

- Сезон был насыщенным и тяжелым, - признается Анастасия. – Я участвовала практически во всех соревнованиях. Но высшим достижением считаю все же победу на чемпионате России в Ростове. Там мне удалось завоевать титул чемпионки страны в эстафете 4 по 200 метров.

- Несмотря на победы и призовые места, вы говорите, что сезон был тяжелым. В чем именно?

- Большей частью психологически. У меня были спады в физическом состоянии, так называемые «ямы». Но я все равно продолжала выступать, и вот в такие моменты старты были не из легких.

- При этом вы дважды попали в число призеров на байдарке-четверке (К-4) на дистанции 500 метров. Уделяете ли особое внимание этому виду, поскольку он является олимпийским?

- Да, у нас несколько олимпийских дисциплин. Помимо четверки, это еще двойка и одиночка на дистанции 500 метров. Конечно, стараюсь их готовить. Это же перспектива на будущее.

- У вас есть мечта выступить на Олимпиаде? И насколько она реальна?

- Победить на Олимпиаде - моя мечта. Ну а какой спортсмен об этом не думает? Лишь бы Россию допустили к участию в Летних играх. А пока ставлю себе цель добыть золотую медаль в личном зачете чемпионата России. Раз в составе команды удалось занять первое место, надо двигаться дальше.

- Не обидно, что олимпийских видов в женской гребле не так много?

- Конечно, обидно, считаю, что наш вид спорта на Олимпиаде обделен. Тем более что число видов сокращается, греблю постепенно теснит слалом. Хотелось бы, чтоб на Играх у нас было побольше дистанций. Потому что вот у меня, например, лучше идут более длинные – пятерочка (5000 метров), тысяча. Но планирую спуститься с них на олимпийскую пятисоточку.

- Почему выбрали не спортивный ВУЗ, а достаточно сложный в плане учебы Университет Путей Сообщения?

- Предпочитаю действовать на опережение. Ни один спортсмен не застрахован от травм, никто не знает, что в будущем может случиться. Поэтому лучше получить образование в хорошем Университете, типа УрГУПСа. Сейчас учусь на первом курсе факультета «Экономика и управление». Специальность – «Транспортные системы агломераций». В Университете есть спортивный отдел, поэтому на соревнования нас всегда отпускают без проблем. Преподаватели к спорту лояльно относятся, берем задания наперед, выполняем их, обо всем заранее договариваемся.