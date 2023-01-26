Будет ли нам Олимпиада?

МОК призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Условия два – одно касается допинга, второе, скажем так происходящих событий мирового масштаба.

И тут ситуация такова, что главное даже не содержание заявления МОК, а сам факт его появления. Пожалуй, оно стало первым из тех, что дает пока и небольшой, но все же шанс российским спортсменам выступить на Олимпийских играх. Даже ОКР назвал его «шагом вперед и двумя шагами назад». Если это переводить с бюрократического языка, то, видимо, шаг вперед как раз сам факт появления заявления, а два шага назад – условия возвращения российских спортсменов в мировой спорт.

Надо сразу отметить, что речь идет о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе и под нейтральным флагом. И даже не в формате сборной «Олимпийский атлеты России», как на Играх в Пхенчхане, а в индивидуальном качестве. Таковы реалии современного мира и неизвестно еще сколько ситуация не поменяется. Поэтому все громкие заявления различных деятелей на ток-шоу о том, что без флага не надо никуда ехать, ничего, кроме вреда не приносят. Спортсмены, которые не по своей вине лишились конкурентных соревнований, нуждаются в поддержке, а не в совершенно бессмысленных наборах лозунгов. Поэтому задача Минспорта, ОКР и вообще всех, кто к этому причастен, должна состоять в том, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях. Они шли к этому всю жизнь, ограничивая себя во всем. Да и мы знаем, что это наши спортсмены. Для наших же детей они могут стать кумирами, которые поднимут их от компьютеров и смартфонов и приведут на спортивную площадку. В конце концов сейчас проходит Australian Open, где россияне выступают под нейтральным флагом, но это ни одному любителю тенниса в стране не мешает за них болеть. Да и весь мир знает, что это представители нашей школы, в этом несложно ориентироваться и без флага.

Два условиях же участия россиян в Олимпиадах стоит разобрать подробно.

Начнем с тому, что спортсмены должны соответствовать положениям Всемирного антидопингового кодекса. И это совсем никак не связано с тяжелыми событиями в мире. Более того, вы и в России не найдете ни одного человека, который скажет на полном серьезе, что спортсмены имеют право употреблять допинг. Тем не менее Россия никак не может выстроить принятую во всем мире систему борьбы с этим безусловным злом.

Ведь началось все даже не с Олимпиады в Сочи, а ранее, не зря же у российских атлетов именно за допинг отняли приличное число наград Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году. То есть без малого одиннадцать лет, несмотря на дисквалификации, отстранения, лишение флага и гимна, скандалы мирового масштаба, мы не можем закрыть этот вопрос. Никакие внешние факторы этому не мешают. Например, кто же заставил в деле Камилы Валиевой рассказывать на весь мир версию с дедушкиным лекарствами, а потом вынести решение такое, которые совершенно точно будет обжаловано, как некомпетентное?

А ведь выполнение требований к РУСАДА, к антидопинговой лаборатории, к соблюдению норм Всемирного антидопингового кодекса, требований WADA могло стать весомым аргументом в пользу того, чтобы Россию даже сейчас начали возвращать в мировой спорт. Зря вы думаете, что никто не увидит то, что российский спорт становится лучше и все больше соответствует принятым в мире правилам. Там нет абсолютно ничего, что было бы неприемлемо для атлетов, тренеров и врачей. Тем более можно задаться дурацким вопросом – а зачем сейчас нам система, которая не исключает применение допинга? Для Спартакиады народов России или товарищеских матчей со сборной Белоруссии? Самое время использовать паузу, чтобы навести элементарный порядок.

Сложнее со второй частью требований МОК. Для допуска к Играм спортсмены должны соблюдать Олимпийскую хартию, в том числе «не выступать против миротворческой миссии МОК». Такая резиновая трактовка означает, что и у самих спортивных чиновников нет какого-то однозначного рецепта отбора. Поэтому хорошо бы вступить с ними в переговоры и попытаться добиться максимально выгодных для российских атлетов условий.

Если, конечно, будет сформулирована некая бумага, с политическими принципами, которую должны будут подписать спортсмены для участия в Олимпиаде, по аналогии с каким-то непонятным документом, который давали нашим релокантам в одном из грузинских банков для открытия счета, то это будет нарушать и Олимпийскую хартию, и принцип равенства. Но МОК все-таки не грузинский банк, хотя даже финансовая организация благоразумно решила быстро прекратить эту безумную практику.

Вообще МОК наверняка отдаст отбор международным спортивным федерациям и сейчас стоит изучить их опыт решения подобных вопросов. Но он весьма скуден, потому что россияне под нейтральным флагом сейчас представлены только в теннисе и шахматах. И если в первом случае не было вообще никаких претензий к атлетам, то FIDE дисквалифицировала гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова за письменные заявления в поддержку спецоперации. Еще федерации гимнастики сразу после начала спецоперации дисквалифицировала и оштрафовала Ивана Куляка, который вышел на награждение с пластырем в виде буквы Z на груди. Больше никаких подобных случаев не было.

Да и спортсмены стараются сейчас не высказываться на политические темы, понимая, чем это может грозить. Пожалуй, общее мнение выразил футболист Александр Кокорин, заявивший: «Мы не можем на него повлиять. Поэтому лучше считать, что это не наше дело». По большому счету он максимально просто изложил принципы Олимпийской хартии про спорт вне политики. К слову, кто требует от спортсменов каких-то громких заявлений, должны знать, что Россия не исключена из МОК, поэтому они не могут нарушать те самые положения основного для себя документа, а именно Олимпийской хартии. Вот те, кто уже ушел на пенсию, этими обязательствами не связаны, поэтому многие из них высказываются.

В любом случае сейчас для того, чтобы вернуть российский спорт на Олимпиады, нужно две вещи. Во-первых, терпение, а, во-вторых, лоббистские усилия Минспорта и ОКР. Перечитав заявление МОК еще раз, я увидел в нем приглашение для переговоров для того, чтобы как минимум попытаться принять общее решение. Да, тут где-то требования могут звучать обидно, где-то выглядеть, как неразумные ограничения, но любые решения тут должны приниматься в интересах не героев ток-шоу, а в интересах атлетов и болельщиков. Спорт существует в первую очередь для них.