Притягивающиеся противоположности

Все-таки нашлась тема, которая объединила совсем разных людей, стоящих на противоположных позициях и вообще считающих друг друга врагами. Такой темой стала критика предложения МОК пускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, в том числе Олимпиады, под нейтральным флагом.

Сразу оговорюсь, что в России с какой-то совершенно непонятной критикой обрушились не первые лица, а ветераны спорта, отдельные депутаты и блогеры. Помощник президента Игорь Левитин назвал предложения МОК успехом, президент ОКР Станислав Поздняков говорит о важности реализации этой идеи для российского спорта. И только отдельные личности не первого медийного ряда вдруг решили, что выступать без флага и в нейтральном статусе непатриотично. Пока эта позиция звучит, как мнение меньшинства, однако ситуация настолько тяжелая, что и она может повлиять на окончательное решение.

Я, например, не исключаю того, что инициативу МОК о допуске россиян и белорусов похоронят под давлением политических властей Украины и стран Восточной Европы. Это давление действительно будет нарастать, как в публичном пространстве, так и в тиши высоких кабинетов. Зачем помогать этим людям, коих считаешь своими стратегическими противниками, а если прямо, то врагами? Кто, кроме этих самых советников Зеленского или польских депутатов, будет рад тому, что русских не будет на Олимпиаде в Париже в следующем году?

Уже в интернете растащили видео, где президент Белоруссии Александр Лукашенко выпивает стопку за победу на Australian Open своей соотечественницы Арины Соболенко. Комментаторы отмечали, что несмотря на нейтральный флаг, Лукашенко использовал ее в пропаганде. Правда, там прямо на столе сидел еще белый шпиц, который должен создавать более мягкий и сентиментальный образ белорусского президента, однако никто при этом не предложил запретить разводить этих милых собак.

И, к сожалению, никто не обратил внимания, что свой матч спокойно сыграли российская и украинская теннисистки Камилла Рахимова и Екатерина Байндль. Никто ничего не бойкотировал, а скандал возник из-за российского флага на трибунах, который потом под давлением украинского посла запретили проносить, равно, как и белорусский. Правда, отец Новака Джоковича показал, что подобные запреты можно обойти. Однако все это никак не помешало честной спортивной борьбе и вниманию зрителей.

Не зря все-таки МОК счел опыт участия россиян и белорусов на Australian Open позитивным и требующим распространения.

Можно представить, с какой завистью на них смотрели отечественные биатлонисты, которые соревнуются друг с другом и представителями Белоруссии в 10 утра по московскому времени. Почему так рано? Потому что днем в выходные «Матч-ТВ» показывает куда более зрелищные соревнования. Получается, что действительно популярные еще недавно представители биатлона выступают исключительно сами для себя, чтобы не растерять форму.

И как же удивительно было слышать от экс-главы СБР и экс-депутата Госдума Владимира Драчева то, что «кто хочет выступать под нейтральным флагом, должен жить в нейтральной стране». Удивительно еще и потому, что сам Драчев поехал Олимпиаду-2006 в Турин под белорусским флагом, ибо не проходил в состав российской сборной. Это, к слову, ему никак не помешало избраться в российский парламент.

Собственно, уже три Олимпиады россияне выступали под нейтральным флагом. И кому это мешало смотреть соревнования и радоваться победам спортсменов? Никто же ведь и сейчас не перестал смотреть теннис и болеть за Даниила Медведева, Андрея Рублева или Дарью Касаткину. Исключение, пожалуй, только депутат Роман Терюшков, призывающий признать Касаткину иностранным агентом, но у него это больше, надо полагать, личное, чем политическое.

Депутаты в конце концов представляют нас с вами, избирателей, в числе которых есть и спортсмены, и болельщики. Никто из них не просил запретить выступления под нейтральным флагом. Вы видели петиции какие-нибудь на этот счет или заявления действующих спортсменов? Зачем в принципе об этом говорить, кроме как занять время в телевизионных ток-шоу?

Нет ничего более позитивного и патриотичного, чем примеры спортсменов, преодолевающих себя и обстоятельства. Если вы хотите, чтобы дети играли в футбол, а не в компьютерные игры, надо просто бежать и умолять МОК и спортивные федерации допустить российских атлетов на международные соревнования. Мы не заменим их ничем, кроме трансляций биатлона в 10 утра.

По сути, у многих действующих спортсменов хотят украсть мечту и дело всей жизни. При том, что они абсолютно не виноваты в трудностях и трагедиях современного мира.

И сейчас именно МОК, руководствуясь ценностями олимпийского движения, пытается им эту мечту вернуть. Это нуждается во всяческой поддержке, которая наверняка потребуется. Чтобы ее оказать, надо вспомнить одну из главных ценностей олимпизма – главный герой Игр - не страна, а спортсмен. Мы так увлеклись медальными зачетами, что забыли о его неофициальном статусе, поэтому вопреки Олимпийской хартии личность ушла на второй план. Так что настало время начать возвращаться к истокам и видеть на Олимпиаде не флаги, а личности. Хотя бы потому, что советского флага больше нет, а личности, которые совершали под ним спортивные подвиги, остались в нашей истории. И вряд ли можно придумать что-то более нас объединяющее, чем Валерий Харламов или Александр Белов.