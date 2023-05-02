Самое трудное решение в жизни? Спортсмены, отказавшиеся от спортивного гражданства России

Уже больше года спортсмены принимают решение покинуть страну и сменить спортивное гражданство, для многих такое решение дается непросто, но любовь к международным стартам и спорту превыше всего!

Роберт Шварцман (автоспорт)

23-летний гонщик принял решение пойти на смену гражданства. Федерация автоспорта предложила вариант: участие в нейтральном статусе и подписание политической декларации. От такого условия Роберт сумел уйти, помогло наличие второго гражданства - израильского. По сути, вопросов к спортсмену быть не должно ни у кого. На ущемляющие Россию условия он не пошёл, но и гоночную лицензию получил.

Елизавета Луговских (спортивная гимнастика)

Гимнастка перебралась в курортную Черногорию. Теперь она в составе этой сборной пытается штурмовать спортивные вершины там, где нет наших девчат. К слову, главный тренер сборной России Ирина Винер отпустила спортсменку совершенно спокойной. Сборная России не была заинтересована в Елизовете. Луговских в последний раз выступала за нашу национальную дружину в 2017 году на Кубке Вызова. К слову, этот последний раз был для первым.

Павел Сиваков (велогонки)

Велогонщик команды Ineos Grenadiers сменил российское спортивное гражданство на французское. 24-летний спортсмен вырос во Франции и мечтает выступить на Олимпиаде в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Ещё один случай, когда претензий к спортсмену быть не может. Остаётся только пожелать Павлу удачи и сожалеть о том, что наши лучшие атлеты на этой Олимпиаде могут не выступить.

Евгений Романов (шахматы)

Шахматист из России переехал в Норвегию. «Этот переход уже происходит некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но особого отношения к российским шахматам не имел. Теперь же, когда у российских спортсменов столько проблем с допуском к соревнованиям, этот шаг необходим для продолжения карьеры», — сказал Романов. Ну и, в добрый путь, как говорится. Российские шахматы на высоком уровне, что доказал Ян Непомнящий, а в Норвегии конкуренция едва ли не выше. Что же касается допуска к соревнованиям, привет от того же Яна, который только что сражался в матче за шахматную корону.

Российская киберспортивная команда Team Spirit

Спортсмены одной из лучших киберспортивных команд переехали в Белград, что породило массу слухов. Но парни выпустили официальный релиз, в котором заявили, что продолжают ассоциировать себя с Россией. «Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ни верил — двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако все меняется, и одним из этих изменений стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники. Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным», — говорится в сообщении.

Сардана Трофимова (марафонский бег)

Пятикратная чемпионка России по бегу на марафонской дистанции, уроженка Якутии, Сардана Трофимова ныне представляет сборную Киргизии. После событий февраля 2022 года легкоатлетам из России запретили участвовать в международных стартах. Основные успехи Сардары пришлись на 2010-е годы. Сейчас спортсменка готовится к олимпийским играм в составе киргизской сборной.

Саба Сазонов

Футболист московского «Динамо» отказался от сборной России в пользу Грузии. Руководство национальной молодёжной дружины было очевидно недовольно этим решением. По крайней мере, представители её выступили в публичном пространстве с осуждением действий спортсмена. Тем более, Саба поступил не очень корректно. Никто не знал о том, что сделал выбор в пользу Грузии. Информация появилась лишь тогда, когда он не явился в Новогорск на сбор национальной молодёжной дружины.

Анастасия Симакова (художественная гимнастика)

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниоров Анастасия Симакова получила гражданство Германии. Всегда досадно, когда юные спортсмены делают выбор в пользу других стран, особенно, когда они в шаге от успеха во взрослых состязаниях. Столько сил и умения российских тренеров было вложено. Но, каждый человек волен делать свой собственный выбор. Спортсменка уже получила паспорт, но спортивный отбор и там никто не отменял.