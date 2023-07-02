На Олимпиаде три страны затеяли договорняк. Но русские девушки завоевали историческую медаль!

Есть такие виды спорта, о которых болельщики вспоминают только во время Олимпиад. Ровно к таким забавам относится бадминтон. Едва ли можно найти человека, интересующегося различными соревнованиями, который четко знает и понимает, что происходит в этом увлекательном перекидывании волана через сетку. Все знают о том, что в бадминтоне рулят в основном спортсмены из Азии, а больше особых событий там и не происходит.

Однако был случай, когда к бадминтону в России внимание усилилось десятикратно, и произошло это в дни лондонской Олимпиады 2012 года. Русские девушки вопреки своему статусу аутсайдеров смогли сенсационно завоевать медали олимпийских игр из-за «грязных» игр фаворитов.

Новый формат розыгрыша бадминтонного парного турнира опробовали аккурат в «Лондоне-2012». Вместо формулы «проиграл - вылетел» было решено сделать подобие группового турнира, откуда смогли бы выйти напрямую в четвертьфинал победители и занявшие вторые места пары. Но фишка была в том, что при таком формате заведомые фавориты из Китая и Южной Кореи могли расслабленно выбирать себе соперников. Понятно было, что европейские пары - не соперницы. Такая ситуация в мировом бадминтоне складывается ровно с того времени, как этот вид спорта попал в официальную программу игр 1992 года в Барселоне. С 1992 года и по 2012 включительно медали брали только китайские и южнокорейские бадминтонистки.

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Взявшие первые игры в группе пары к заключительным встречам могли, не напрягаясь, выбирать себе соперников послабее из второй группы. Как итог – во время двух парных игр фаворитов в Лондоне зрителям, коих собралось целых шесть тысяч, пришлось наблюдать откровенную жвачку, вместо привычных страстных заруб с воплями и криками, как в большом теннисе.

Кореянки Чун Кюн Ын/Ким Ха На и Хэ Чжон Ын/Ким Мин Чжин, а также китаянки Ю Ян/Ван Сяоли и индонезийки Грейсии Полий/ Майлианы Джаухари обе игры показывали абсолютное нежелание выгрызать свои поединки. Воланы летели куда угодно, но только не в нужную часть площадки. Точнее, именно туда, куда их направляли. Кореянки, китаянки и индонезийки настолько сильно не хотели выигрывать, что иной раз не попадали по своему снаряду. На таком уровне игры – это немыслимо. Но олимпийская медаль, как известно, не пахнет, поэтому на пришедших людей всем было плевать, главное было – поудобнее устроить себе сетку плей-офф. Даже судья неоднократно пыталась докричаться до первых номеров рейтинга, однако дамам было на это абсолютно начхать.

Спортсменки переборщили с театральной постановкой, на которую своевременно отреагировала Всемирная федерация бадминтона. Так как все это азиатское безобразие показывали в прямом эфире на весь мир, чиновникам пришлось жестко отреагировать на ситуацию. Четыре пары фавориток были немедленно дисквалифицированы. Удивительно, но такое решение строгих судей положительно повлияло на российский девичий дуэт Нину Вислову и Валерию Сорокину. Наши девушки уже и думать забыли о продолжении участия в олимпийском турнире, вылетев по спортивному принципу в своей группе. Однако россиянок пришлось спешно возвращать на «корт». Девушкам даже пришлось бежать на арену, чтобы воспользоваться свалившимся с неба шансом на итоговые медали.

Источник фото: Getty Images

Подобная суета не помешала Висловой и Сорокиной выйти на свой четвертьфинальный поединок с южноафриканским дуэтом Эдвардс/Вилджоен и довольно уверенно обыграть соперниц, оформив быстрый выход в сенсационный исторический полуфинал. Но там наш дуэт ждала проверка гораздо серьезнее – вторая пара мира китаянки Тинь/Чжао. В первом сете наши давали жару и даже имели возможность забрать себе партию, но минимально уступили 19:21. А дальше, фавориты добили отечественных мастериц бадминтона. В матче за третье место Нине и Валерии выпало сразиться с канадками Алекс Брюк/Мишель Ли, и они сделали то, что никто не делал ни до них, ни после. Нина Вислова и Валерия Сорокина выиграли первую в истории России медаль в бадминтоне. Пускай и «бронзовую», но ранее и о таком не мечтали.