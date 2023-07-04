Смелый американец вернул российский флаг в мировой спорт. Его поддержал даже МОК

На Олимпиаде-2018 для России ввели множество унизительных ограничений. И если запретом государственной символики наших зрителей удивили едва ли, то массовое отстранение россиян вызвало колоссальный резонанс. На западе позицию МОК в основном поддержали, однако нашлись и те, кто с политикой согласен не был.

Американец выразил свой протест прямо на церемонии открытия. Российский флаг увидели миллионы!

РИА Новости

Запрещённый флаг в руках американца

Произошёл инцидент на главной площадке турнира — “Олимпийском стадионе Пхёнчхан”. Пока все спортсмены традиционно проходили вокруг арены и размахивали своей национальной символикой, россияне шли в белых цветах и без флага: мелькало только белое полотно, которое несли корейские волонтёры.

В этот момент публика разделилась на две части: одни принялись освистывать спортсменов, другие аплодировали россиянам за их смелость. Многие понимали: лидеры российского спорта были несправедливо отстранены из-за допинг-скандала.

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Пока весь мир наблюдал за церемонией, один из фанатов развернул российский флаг и повернул его к ближайшей телекамере. Режиссёры трансляции запечатлели этот момент и включили скандальный кадр в прямую трансляцию.

Герой из Окленда

Как ни странно, но главным защитником России оказался… американец. Героя зовут Филип Вахуда, он гражданин Соединённых Штатов и проживает в Окленде, Калифорния.

На фаната вмиг обрушилась волна популярности. Зрителей интересовало одно: зачем он это сделал? Филип не побоялся рассказать всё как есть не только российским, но и иностранным журналистам:

— Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду много сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь, — объяснил американец.

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Глава Олимпийского комитета поддержал инициативу и распорядился не наказывать поклонника России. Справедливости ради, не только американец присутствовал на арене с российской символикой: люди со всего мира приехали поддержать нашу страну. Их было настолько много, что стюарды решили пропустить всех.

РИА Новости

— Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом, — прокомментировал инцидент Томас Бах

РИА Новости

В Корее Филип нашел своих единомышленников, а многие иностранцы каждый день подходили к нему фотографироваться с триколором, сопровождая акцию поддержки российскими песнями и танцами.