Станислав Поздняков: в Минске легкоатлеты будут выступать под российским флагом

Олимпиада 01 февраля 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Москве состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России.

В повестке исполкома на сей раз, слава богу, не было каких-то горячих, скандальных вопросов, связанных с допингом. Волна атак на Россию, достигшая пика к прошлогодней Олимпиаде в Пхенчхане, если не сошла на нет, то заметно поутихла, и теперь ОКР может сосредоточиться на привычной, плановой работе. Которой тоже немало, причем не только на будущее, а и прямо вот-вот.

Например, 7 февраля в Новогорске будут провожать сборную России на 14-й Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль в Сараево. Исполком утвердил состав нашей команды и делегации в целом. А еще через три дня, 10 февраля, под эгидой ОКР в России пройдет День зимних видов спорта. По всей стране, хотя центральный праздник состоится в московском Парке Горького. Там будет много всего, включая, например, мастер-классы по фигурному катанию. От настоящих чемпионов – таких, как 7-кратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая. Так ОКР хочет отметить пятую годовщину открытия Игр 2014 года в Сочи.

МОК СЧИТАЕТ: НЕЛЬЗЯ ДВАЖДЫ НАКАЗЫВАТЬ ЗА ОДНО И ТО ЖЕ

В то же время исполком, конечно, не мог оставить совсем в стороне ситуацию вокруг национального допинг-агентства РУСАДА, чей полноправный, восстановленный в сентябре статус был вновь подтвержден WADA в середине января.

– Мы поддерживаем это решение, – говорит президент ОКР Станислав Поздняков. – Надеюсь, оно позволит в том числе проводить без ограничений международные соревнования в России. В частности, Казань будет претендовать на третьи Европейские игры 2023 года. Межправительственная комиссия уже приняла соответствующее решение, и мы вступаем в предвыборную гонку. Она завершится в июне этого года, во время аналогичных Европейских игр в Минске.

– Как вы оцениваете процесс передачи WADA материалов из московской допинг-лаборатории? Ведь летом будет новый час икс, до которого мы должны предоставить затребованные пробы.

– Процесс оценивает WADA – в своих заявлениях. Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией, но в этой связи я бы хотел еще раз подчеркнуть позицию МОК. Томас Бах в недавнем выступлении отметил, что ОКР полностью выполнил все решения МОК, в том числе по Играм в Пхенчхане, отбыв наказание за допинговые нарушения прежних лет. Ни одна организация не может быть дважды наказана за одно и то же, поэтому участие ОКР и российских спортсменов в олимпийских соревнованиях не подвергается сомнению. Кстати, и в Минске, и на летнем юношеском фестивале в Баку вся наша команда будет выступать под своим флагом. Включая легкоатлетов, чья федерация, как вы знаете, находится под санкциями. Это принципиальный момент.

ЖДЕМ ПРИГЛАШЕНИЯ В ТОКИО-2020

– А летняя Олимпиада-2020 в Токио? Когда мы поймем: все ли там нормально с допуском России?

– За год до Игр во все страны рассылаются приглашения принять в них участие. Соответственно, мы ждем такого приглашения из МОК ближайшим летом (Олимпиада в Токио открывается 24 июля. – Прим. ред).

– Что еще обсуждалось на исполкоме?

– Мы приняли программу развития массового спорта «Олимпийская страна». Это уже второй по счету такой проект ОКР, новая программа рассчитана на четыре года: с нынешнего по 2022-й. Цель – привлечь больше людей к занятиям физкультурой. Если хотите, оздоровление нации. В рамках этой программы мы проводим достаточно много крупных комплексных мероприятий. Например, «Олимпийский патруль» для школьников в самых разных регионах страны с участием наших прославленных чемпионов. Или возьмем традиционный «Олимпийский день». ОКР сегодня проводит 16 процентов всех массово-спортивных мероприятий в России, при том что их общее количество – примерно 25 миллионов. Как вы понимаете, это немало.

Также на исполкоме была представлена экипировка от наших партнеров из компании ZАSPORT для олимпийской команды России, которая выступит на Европейских играх-2019 в Минске. Все очень удобно, современно, отлично смотрится. Это будет одно из трех важных олимпийских событий нынешнего года – помимо зимнего фестиваля в Сараеве и летнего в Баку.