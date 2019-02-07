Вставай на лыжи и коньки! Приходи на день зимних видов спорта в Парк Горького!

Олимпиада 07 февраля 2019 09:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

10 февраля Олимпийский комитет России в пятый раз проведет традиционный День зимних видов спорта.

С 2015 года этот праздник проходит по всей стране в первые выходные после даты начала Игр в Сочи. В этом году День зимних видов спорта посвящен 5-й годовщине начала XXII Игр в Сочи и годовщине Игр-2018 в Пхенчхане.

Центральной площадкой праздника станет Парк имени Горького. В программе - детский турнир по керлингу и мастер-класс от двукратной чемпионки Европы Екатерины Галкиной. Пройдет мастер-класс и по фигурному катанию, его проведет наш прославленный фигурист Сергей Шахрай.

Также пройдут уроки мастерства по хоккею, биатлону и лыжным гонкам с участием российских олимпийцев. С 11.30 до 17.00 заработает биатлонный тир, где можно пострелять из винтовки, почувствовать себя настоящим спортсменом на стрельбище!

По окончании мероприятий можно получить автограф знаменитого спортсмена и сделать совместное фото.

Гостей праздника ждут мастер-классы по фигурному катанию (12.30 детский и 14.00 главный каток, Сергей Шахрай), керлингу (12.30–14.00, хоккейная площадка, Екатерина Галкина), биатлону и хоккею (17.00–18.00, хоккейная площадка, открытая тренировка Алексея Яшина; 18.30–20.00 мастер-класс от Романа Багина). После открытых уроков звезды отечественного спорта проведут автограф-сессии.

В 11.00 на главном катке парка будет дан старт конькобежному фестивалю «Московские молнии». Принять участие в спринтерском забеге сможет любой.

Торжественное открытие Дня зимних видов спорта состоится в 12.00, в нем примет участие Президент ОКР Станислав Поздняков.

Среди почетных гостей праздника – шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, обладатели золотых медалей олимпийских игр Екатерина Боброва, Федор Климов (оба - фигурное катание), Софья Великая (фехтование), Давид Мусульбес (вольная борьба), чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.

Впервые за пятилетнюю историю мероприятия свои двери распахнет интерактивный павильон, в котором будут представлены стенды всех зимних федераций. Помимо осмотра экипировки, спортивного оборудования и наград, в павильоне на Пушкинской набережной все желающие смогут принять участие в различных конкурсах и викторинах, а также получить призы и подарки с символикой Олимпийской команды России, а также фото на олимпийском пьедестале с факелом Игр в Сочи.

День зимних видов спорта поддерживают Генеральный спонсор ОКР - глобальная энергетическая компания «Газпром», Генеральные партнеры ОКР: крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот», официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT, а также партнер ОКР - горно-металлургическая компания «Норникель». Автомобильным партнером выступит компания Тойота, которая в рамках праздника предложит всем гостям посетить площадку, посвященную экстремальным видам спорта. Здесь откроется тематическая фотозона Push the Limit, где участники мероприятия смогут сделать снимок на память и почувствовать себя сноубордистами, которые преодолевают сложную снежную трассу вслед за автомобилем Toyota C-HR. Хедлайнерами «экстремального» направления станут известные атлеты из команды Team Toyota Russia.