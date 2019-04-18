Не хватает кролика-зануды! ОКР представил талисманы команды России Кота-ушанку и Мишку-неваляшку

- Талисманы команды России призваны поддерживать российских атлетов на международных стартах, объединять и вдохновлять болельщиков, призывать россиян вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, -- говорится в пресс-релизе ОКР. -- В конкурсе на разработку талисманов приняли участие ведущие креативные и дизайнерские агентства России. Победу одержали уникальные персонажи – Кот-Шапка-ушанка и Мишка-неваляшка-матрешка, которых придумали и нарисовали дизайнеры студии Артемия Лебедева. Удивительные герои объединили в себе традиционные представления о российском характере и мужестве, милые и забавные черты любимых в России животных, инновационный имидж и дизайн.

Имен у талисманов пока нет, их должны придумать болельщики. А вот как комментируют свои разработки на сайте студии Лебедева:

МЕДВЕДЬ

Медведь стойко ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян. Медведь – это и Москва-80, и Сочи-2014.

Наш Медведь – не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях – у него их попросту нет.

КОТ

Второй талисман — обыкновенный русский кот, напоминающий и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. Чтобы добавить русскости, он еще и шапка-ушанка.

Талисманы запросто используются как пиктограммы разных видов спорта.

При этом не сообщается, какова судьба Чебурашки, который достаточно прочно ассоциировался со сборной России во времена сотрудничества ОКР с компанией «Bosco». Правда, вот уже два года, как действует соглашение Олимпийского комитета с новым экипировщиком – фирмой ZASPORT, и о босковской Чебурашке забыли.

Идея талисмана – интересная и правильная, правда, вопросы вызывают именно выбранные персонажи. Невольно возникает ассоциация с «Днем радио» и животными, которых спасали с лайнера «Доктор наук профессор Шварценгольд»: североамериканским кроликом-занудой, карликовым бангладешским овцеконем, бразильским двузубым чернопопиком, подкустовным выползнем и другими.

Но, возможно, это лишь первое впечатление. Давайте наберемся терпения и подождем образцов продукции нового олимпийского мерча. Очень может быть, что они легко завоюют сердца болельщиков, и о Чебурашке мы уже не вспомним.