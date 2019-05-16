WADA от нас отстало или просто затихло? Теперь его исполком о России не говорит - Советский спорт
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16 мая 2019 17:22ОлимпиадаТигай Лев

WADA от нас отстало или просто затихло? Теперь его исполком о России не говорит

Минувшей ночью по московскому времени в Монреале состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.

Вопреки сформировавшейся у нас за последние годы привычке рефлекторно вздрагивать и пугливо озираться от одной аббревиатуры WADA, на сей раз ни о каких санкциях в отношении России речи не шло. По словам присутствовавшего на исполкоме члена наблюдательного совета РУСАДА Евгения Хрычикова, российская тема была затронута в самом конце заседания и ненадолго – так сказать, под рубрикой «разное». И за этим не последовало никаких решений.

«Их и не должно было быть, - пояснил Хрычиков в интервью ТАСС. – На совете учредителей (он пройдет в Монреале в ночь с четверга на пятницу. – Прим. Л.Т.) также никаких решений по РУСАДА не ожидается. После сентябрьского исполкома (который в прошлом году «помиловал» РУСАДА, вновь признав его соответствующим кодексу WADA – Прим. Л.Т.) больше ничего не требуется. Сейчас идет анализ данных, полученных в московской лаборатории. Это длительный процесс, допускаю, что он не завершится даже до осени. Пока этого не произойдет, никаких решений не будет. Сейчас для WADA Россия - не первостепенный вопрос. Было два условия – они выполнены».

Напомню, о каких условиях говорит Хрычиков. Предыдущий исполком, состоявшийся на Сейшельских островах, наряду с помилованием, обязал Россию до конца 2018 года пустить экспертов WADA в московскую лабораторию (ту самую, что возглавлял Григорий Родченков, с которого все и началось), а затем до середины 2019-го предоставить мировому агентству те допинг-пробы, которые оно затребует. Первое требование наши выполнили с опозданием, в начале января, но на это посмотрели сквозь пальцы. Зато второе было соблюдено заранее: уже в апреле, на два месяца раньше срока, в одну из зарубежных лабораторий WADA были послушно направлены 4524 запрошенных пробы - 2262 «А» и 2262 «Б».

Теперь там колдуют над этими баночками. Да, судя по их количеству, результаты повторных анализов могут таить в себе серьезную угрозу. Но, с другой стороны, речь ведь идет исключительно о старых пробах. То есть, о возможных наказаниях задним числом - и преимущественно бывших спортсменов, завершивших карьеру. О нынешнем же поведении российской стороны руководители WADA теперь отзываются только в хвалебных тонах, что, безусловно, приятно.

Правда, в руководстве WADA тоже зреют серьезные перемены. Полномочия нынешнего главы агентства британца Крэйга Риди истекают осенью, и в ноябре будет избран новый президент, чье имя… уже известно с минувшего вторника. Это польский министр спорта Витольд Банька, опередивший на предварительных стадиях отбора всех конкурентов, прежде всего – доминиканца Маркоса Диаса. Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что позицию Баньки «нельзя назвать агрессивной по отношению к нашей стране, она достаточно конструктивная и мы, уверен, найдем общий язык».

Так что, у нас все хорошо? Ну, это смотря с чем сравнивать. Если с коврово-массовыми «банами» перед Рио-2016 и Пхенчханом-2018, то да. Но не забывайте: до ближайшей (летней) Олимпиады в Токио остается больше года и вновь «мочить» Россию именно сейчас нашим недоброжелателям нет смысла - это было бы слишком рано. А сколько они там будут копаться с баночками из Москвы и когда (самое важное!) объявят о результатах своих копаний, это нам с вами неведомо.

Так что по-прежнему ждем-с. Не расслабляемся, вздрагиваем, оглядываемся. От греха подальше.

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