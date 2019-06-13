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13 июня 2019 21:15ОлимпиадаВолохов Юрий

В Минск – за победой!

Сегодня президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провел пресс-конференцию, посвященную II Европейским играм, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

5 ОЛИМПИОНИКОВ, 50 ЗМС

Началась пресс-конференция с подписания договора между МИА «Россия сегодня» и Олимпийским комитетом России. МИА «Россия сегодня» стало генеральным информационным партнером ОКР и олимпийской команды России. Соглашение подписали генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и президент ОКР Станислав Поздняков.

– Мы крупнейшая и самая цитируемая в мире отечественная медиагруппа, имеющая огромный опыт освещения международных спортивных соревнований самого высокого уровня. Уверен, что оправдаем доверие, которое оказал нам Национальный олимпийский комитет, — отметил Дмитрий Киселев.

– На сегодняшний день Олимпийский комитет России ведет активную и разноплановую деятельность по многим направлениям: от обеспечения участия олимпийской команды России в крупнейших соревнованиях и поддержки спорта высших достижений до реализации комплексных программ в области массового и любительского спорта. Мы уверены, что МИА «Россия сегодня» станет нашим надежным информационным партнером, – подчеркнул Станислав Поздняков.

Президент ОКР сообщил журналистам, что в российской делегации 225 спортсменов, из них – 50 заслуженных мастеров спорта, 5 олимпийских чемпионов: борцы Адбулрашид Садулаев и Наталья Воробьева, стрелок-стендовик Алексей Алипов, художественные гимнастки Анастасия Максимова и Мария Толкачева.

48 спортсменов выступали на первых Европейских Играх в Баку, 18 из них будут защищать завоеванные титулы. Поздняков также озвучил медальный план: «По оценке наших специалистов мы в праве рассчитывать на 70 медалей, 30 из них золотые. Будем бороться за первое общекомандное место».

Всего в Минске будет разыгран 201 комплект медалей, в том числе в нескольких неолимпийских дисциплинах. В четырех видах спорта можно будет получить прямую олимпийскую лицензию.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ – ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

Торжественные проводы российской команды состоятся 16 июня в «Лужниках». Во время церемонии нашей олимпийкой делегации будет передано знамя. Знаменосцем сборной России на церемонии открытия II Европейских игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко.

Президент ОКР также сообщил, что наши легкоатлеты в Минске будут выступать под российским флагом, а не в нейтральном статусе, как они соревнуются последние четыре года в турнирах под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Всего в команде 19 легкоатлетов и в случае победы они совершат круг почета с российским флангом, а в их честь будет звучать гимн России.

Станислав Поздняков рассказал, что все спортсмены российские прошли тестирование на допинг, а в Минске в общей сложности будет сдано порядка 1000 допинг-проб. Тестирование будет проводиться сотрудниками лаборатории, находящейся в Австрии.

В связи с близостью белорусской столицы, члены нашей делегации и спортсмены будут прибывать в Минск группами, по мере их участия в соревнованиях. Осуществлять перевозку будет генеральный партнер ОКР компания «Аэрофлот». Все члены нашей делегации полностью экипированы официальным экипировщиком Олимпийской команды России компанией ZASPORT.

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