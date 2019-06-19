«Скелеты прошлого тянут наш спорт вниз». Глава РУСАДА раскритиковал руководство ВФЛА - Советский спорт
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19 июня 2019 18:19ОлимпиадаМысин Николай

«Скелеты прошлого тянут наш спорт вниз». Глава РУСАДА раскритиковал руководство ВФЛА

Во вторник генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус провел брифинг для журналистов.

На котором рассказал об итогах работы агентства в первой половине текущего года. Но главное – о своем видении ситуации с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики как полноценного члена ИААФ.

О РАБОТЕ РУСАДА

- С 1 января по 18 июня текущего года специалистами РУСАДА было отобрано 6261 допинг-проб, из них 1794 – в легкой атлетике. К настоящему моменту выявлено 64 возможных нарушения правил (в том числе – 13 у ВФЛА). Еще 135 нарушений касались правил доступности спортсменов для тестирования. Для сравнения, в прошлом году их было 334. Кроме того, 10 случаев не было зафиксировано как нарушения на основании объяснений атлетов. Это говорит о том, что мы подходим к работе не формально, а изучаем все обстоятельства дела в каждой конкретной ситуации.

Что касается образовательной программы, то с начала года состоялось 107 мероприятий, в которых приняли участие 6005 человек. В том числе – 2690 спортсменов, тренеров – 1451, врачей – 203.

По поводу ситуации со спортивным училищем Чебоксар, то здесь все серьезно. В настоящий момент выделено 33 дела, материалы по которым уже переданы на обработку результатов. Это первый пакет. Сейчас в работе второй. Общее число дел по нарушениям анти-допинговых правил в Чувашии составит около 70. Знаю, когда мы обнародовали результаты расследования, многие решили, что это фейк-ньюс. Видимо, пересмотрели выступлений Дональда Трампа. Но нет, это не фейк. И ситуация действительно шокирующая.

О СТАТУСЕ ВФЛА

- У меня, если честно, плохое предчувствие. Я, разумеется, не предсказатель, но часто выходит, что предчувствие меня не обманывает. То, что ВФЛА не восстановят в правах не недавнем Совете ИААФ в Монте-Карло, было понятно заранее. Международная федерация тщательно мониторит и будет мониторить выполнение всех пунктов дорожной карты. В понедельник она получила из ВАДА данные по допинг-пробам, изъятым из московской лаборатории. По всей видимости, там будут серьезные дела. И до тех пор, пока не завершатся все расследования - в том числе такие щепетильные, как по делу Лысенко – ни о каком восстановлении речь идти не может.

О ДЕЛЕ ЛЫСЕНКО

- В прокуратуру РФ недавно поступило заявление с просьбой о проверке правомочности ведения расследовательной деятельности РУСАДА и Athletics Integrity Unit (антикоррупционный орган ИААФ, - Прим. ред.) по делу Данила Лысенко. То есть, прокуратура должна изучить, имеем ли право им заниматься. Мы понимаем, что нас пытаются таким образом немного «напрячь». И так же понимаем, кто этого хочет. Однако подчеркну, что РУСАДА взаимодействует с международными организациями не только в рамках конвенций ЮНЕСКО, всемирного кодекса ВАДА и российских антидопинговых правил. У нас еще по каждому случаю есть отдельное соглашение, в котором детально прописано, кто и какими полномочиями наделен, кто и какие действия может совершать. Любой сотрудник РУСАДА действует строго в соответствии со всеми законами, начиная от Конституции РФ. Никаких правил мы не нарушаем.

Что касается самой ситуации с Данилом, то наша спортивная власть могла выйти из этого дела с высоко поднятой головой и с очень хорошими результатами. Но сейчас картина усложняется. В Athletics Integrity работают профессиональные люди. И избежать последствий не удастся.

ОБ ОБРАЩЕНИИ К СПОРТИВНЫМ ВЛАСТЯМ

- Меня задело выражение Станислава Позднякова. Цитирую: «Вызывает недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней». Так вот – мое обращение вышло 13 мая. Хотя я подготовил его за неделю до этого и мог опубликовать еще 7 мая, но специально не стал этого делать накануне Дня Победы. Праздник никому портить не хотел! Печально, что мои предложения назвали неконструктивными, хотя они исходили из четкого понимания о готовности ВФЛА получить статус полноценного члена ИААФ. Точнее – о ее полной неготовности. Были нужны реальные изменения в руководстве, в структуре ВФЛА, в подходе к работе. Такие, которые провели в Федерации тяжелой атлетики. Было необходимо сформировать международную рабочую группу, сократить дистанцию доверия с ИААФ. Так, как это в свое время сделала РУСАДА. Вспомним, что было несколько лет назад – тогда спортивные власти тоже активно защищали свою позицию, прикрывались «внешним давлением» и только отходили назад. И лишь когда дошли до критической точки, начали конкретные действия. В итоге мы восстановили членство в ВАДА. Последний аудит – в декабре прошлого года – показал, что мы теперь являемся одним из ведущих агентств в мире! То, что нас приглашают на различные престижные международные форумы, семинары и конференции, лишь подтверждает высокий уровень доверия. У ВФЛА его нет. И с таким подходом не появится.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РУСАДА С ВФЛА

- Неправильно думать, будто РУСАДА не хочет помочь нашей легкоатлетической федерации. И что мы ничего для нее не делаем. Мы крайне заинтересованы в том, что ее восстановили в правах! И очень ответственно подходим к своим задачам в этом вопросе. Мы не являемся какой-то подпольной ячейкой, которая действует во вред своей стране. Просто трезво смотрим на вещи. Когда начались допинговые скандалы, три года наши спортивные власти только накаляли ситуацию и довело до того, что на Олимпиаду в Пхенчхан мы поехали в весьма странном статусе. Что сейчас? На носу – Игры в Токио, а крупнейшая спортивная федерация до сих пор не вышла из кризиса! Сколько раз нам уже отказали в восстановлении в ИААФ? Если не ошибаюсь, 11. Сколько еще сигналов надо, чтобы понять, что пора заканчивать презентации и приступать к реальной работе? Я бы обратил внимание правоохранительных и надзорных органов на ту линию выхода из кризиса, которую сейчас демонстрируют в ВФЛА. Потому что на выход из кризиса она, на самом деле, не направлена. Скелеты прошлого тянут нас вниз. И топят наш спорт.

О ТОМ, СТОИТ ЛИ УЙТИ ШЛЯХТИНУ

- Скажу так – в ВФЛА должны работать люди, к которым вообще нет вопросов. Все говорят – мол, откуда им взяться… А у нас что, вся федерация «замазана»? Достойного человека всегда можно найти! Сейчас нам нужна новая команда, которая сама будет спрашивать ИААФ: «Нет ли у вас к нам вопросов? Всем ли вы доверяете? Все ли вас устраивает в руководстве?». Чтобы у наших зарубежных коллег не было ни толики сомнения в том, будто-то кто-то из управления ВФЛА вовлечен в недобросовестную деятельность. Вопрос доверия принципиально важен. И пока этого доверия нет, ситуация не разрешится в нашу пользу.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

ЧЛЕНСТВО ВФЛА В ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года на основании многочисленных нарушений антидопинговых правил. С тех пор россияне могут выступать на международной арене только в нейтральном статусе и по специальному приглашению ИААФ. 9 июня 2019 года Совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА.

ДЕЛО ЛЫСЕНКО

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко (чемпион мира в зале и вице-чемпион мира 2017 года) в начале августа прошлого года был отстранен от участия в соревнованиях из-за систематических пропусков внесоревновательных допинг-тестов. В ходе изучения обстоятельств дела комиссия ИААФ выявила факт возможной подделки документов, предоставленных в качестве объяснения причин нарушения правил. Также появилась информация, что к подлогу могут быть причастны сотрудники ВФЛА.

ОБРАЩЕНИЕ ГАНУСА К СПОРТИВНЫМ ВЛАСТЯМ

В мае этого года гендиректор РУСАДА опубликовал обращение к Министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ОКР Станиславу Позднякову и главе ВФЛА Дмитрию Шляхтину, в котором предоставил свой план по преодолению проблем в российской легкой атлетике. Одним из главных пунктов программы Юрий Ганус указал смену руководство ВФЛА и отставку Шляхтина.

СКАНДАЛ В ЧУВАШИИ

На днях РУСАДА опубликовала предварительные итоги расследования, проведенного в спортивном училище Чебоксар. Согласно полученным данным, было выявлено более 60 случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом училища в период 2017-2019 годов.

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