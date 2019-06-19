«Скелеты прошлого тянут наш спорт вниз». Глава РУСАДА раскритиковал руководство ВФЛА

На котором рассказал об итогах работы агентства в первой половине текущего года. Но главное – о своем видении ситуации с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики как полноценного члена ИААФ.

О РАБОТЕ РУСАДА

- С 1 января по 18 июня текущего года специалистами РУСАДА было отобрано 6261 допинг-проб, из них 1794 – в легкой атлетике. К настоящему моменту выявлено 64 возможных нарушения правил (в том числе – 13 у ВФЛА). Еще 135 нарушений касались правил доступности спортсменов для тестирования. Для сравнения, в прошлом году их было 334. Кроме того, 10 случаев не было зафиксировано как нарушения на основании объяснений атлетов. Это говорит о том, что мы подходим к работе не формально, а изучаем все обстоятельства дела в каждой конкретной ситуации.

Что касается образовательной программы, то с начала года состоялось 107 мероприятий, в которых приняли участие 6005 человек. В том числе – 2690 спортсменов, тренеров – 1451, врачей – 203.

По поводу ситуации со спортивным училищем Чебоксар, то здесь все серьезно. В настоящий момент выделено 33 дела, материалы по которым уже переданы на обработку результатов. Это первый пакет. Сейчас в работе второй. Общее число дел по нарушениям анти-допинговых правил в Чувашии составит около 70. Знаю, когда мы обнародовали результаты расследования, многие решили, что это фейк-ньюс. Видимо, пересмотрели выступлений Дональда Трампа. Но нет, это не фейк. И ситуация действительно шокирующая.

О СТАТУСЕ ВФЛА

- У меня, если честно, плохое предчувствие. Я, разумеется, не предсказатель, но часто выходит, что предчувствие меня не обманывает. То, что ВФЛА не восстановят в правах не недавнем Совете ИААФ в Монте-Карло, было понятно заранее. Международная федерация тщательно мониторит и будет мониторить выполнение всех пунктов дорожной карты. В понедельник она получила из ВАДА данные по допинг-пробам, изъятым из московской лаборатории. По всей видимости, там будут серьезные дела. И до тех пор, пока не завершатся все расследования - в том числе такие щепетильные, как по делу Лысенко – ни о каком восстановлении речь идти не может.

О ДЕЛЕ ЛЫСЕНКО

- В прокуратуру РФ недавно поступило заявление с просьбой о проверке правомочности ведения расследовательной деятельности РУСАДА и Athletics Integrity Unit (антикоррупционный орган ИААФ, - Прим. ред.) по делу Данила Лысенко. То есть, прокуратура должна изучить, имеем ли право им заниматься. Мы понимаем, что нас пытаются таким образом немного «напрячь». И так же понимаем, кто этого хочет. Однако подчеркну, что РУСАДА взаимодействует с международными организациями не только в рамках конвенций ЮНЕСКО, всемирного кодекса ВАДА и российских антидопинговых правил. У нас еще по каждому случаю есть отдельное соглашение, в котором детально прописано, кто и какими полномочиями наделен, кто и какие действия может совершать. Любой сотрудник РУСАДА действует строго в соответствии со всеми законами, начиная от Конституции РФ. Никаких правил мы не нарушаем.

Что касается самой ситуации с Данилом, то наша спортивная власть могла выйти из этого дела с высоко поднятой головой и с очень хорошими результатами. Но сейчас картина усложняется. В Athletics Integrity работают профессиональные люди. И избежать последствий не удастся.

ОБ ОБРАЩЕНИИ К СПОРТИВНЫМ ВЛАСТЯМ

- Меня задело выражение Станислава Позднякова. Цитирую: «Вызывает недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней». Так вот – мое обращение вышло 13 мая. Хотя я подготовил его за неделю до этого и мог опубликовать еще 7 мая, но специально не стал этого делать накануне Дня Победы. Праздник никому портить не хотел! Печально, что мои предложения назвали неконструктивными, хотя они исходили из четкого понимания о готовности ВФЛА получить статус полноценного члена ИААФ. Точнее – о ее полной неготовности. Были нужны реальные изменения в руководстве, в структуре ВФЛА, в подходе к работе. Такие, которые провели в Федерации тяжелой атлетики. Было необходимо сформировать международную рабочую группу, сократить дистанцию доверия с ИААФ. Так, как это в свое время сделала РУСАДА. Вспомним, что было несколько лет назад – тогда спортивные власти тоже активно защищали свою позицию, прикрывались «внешним давлением» и только отходили назад. И лишь когда дошли до критической точки, начали конкретные действия. В итоге мы восстановили членство в ВАДА. Последний аудит – в декабре прошлого года – показал, что мы теперь являемся одним из ведущих агентств в мире! То, что нас приглашают на различные престижные международные форумы, семинары и конференции, лишь подтверждает высокий уровень доверия. У ВФЛА его нет. И с таким подходом не появится.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РУСАДА С ВФЛА

- Неправильно думать, будто РУСАДА не хочет помочь нашей легкоатлетической федерации. И что мы ничего для нее не делаем. Мы крайне заинтересованы в том, что ее восстановили в правах! И очень ответственно подходим к своим задачам в этом вопросе. Мы не являемся какой-то подпольной ячейкой, которая действует во вред своей стране. Просто трезво смотрим на вещи. Когда начались допинговые скандалы, три года наши спортивные власти только накаляли ситуацию и довело до того, что на Олимпиаду в Пхенчхан мы поехали в весьма странном статусе. Что сейчас? На носу – Игры в Токио, а крупнейшая спортивная федерация до сих пор не вышла из кризиса! Сколько раз нам уже отказали в восстановлении в ИААФ? Если не ошибаюсь, 11. Сколько еще сигналов надо, чтобы понять, что пора заканчивать презентации и приступать к реальной работе? Я бы обратил внимание правоохранительных и надзорных органов на ту линию выхода из кризиса, которую сейчас демонстрируют в ВФЛА. Потому что на выход из кризиса она, на самом деле, не направлена. Скелеты прошлого тянут нас вниз. И топят наш спорт.

О ТОМ, СТОИТ ЛИ УЙТИ ШЛЯХТИНУ

- Скажу так – в ВФЛА должны работать люди, к которым вообще нет вопросов. Все говорят – мол, откуда им взяться… А у нас что, вся федерация «замазана»? Достойного человека всегда можно найти! Сейчас нам нужна новая команда, которая сама будет спрашивать ИААФ: «Нет ли у вас к нам вопросов? Всем ли вы доверяете? Все ли вас устраивает в руководстве?». Чтобы у наших зарубежных коллег не было ни толики сомнения в том, будто-то кто-то из управления ВФЛА вовлечен в недобросовестную деятельность. Вопрос доверия принципиально важен. И пока этого доверия нет, ситуация не разрешится в нашу пользу.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

ЧЛЕНСТВО ВФЛА В ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года на основании многочисленных нарушений антидопинговых правил. С тех пор россияне могут выступать на международной арене только в нейтральном статусе и по специальному приглашению ИААФ. 9 июня 2019 года Совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА.

ДЕЛО ЛЫСЕНКО

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко (чемпион мира в зале и вице-чемпион мира 2017 года) в начале августа прошлого года был отстранен от участия в соревнованиях из-за систематических пропусков внесоревновательных допинг-тестов. В ходе изучения обстоятельств дела комиссия ИААФ выявила факт возможной подделки документов, предоставленных в качестве объяснения причин нарушения правил. Также появилась информация, что к подлогу могут быть причастны сотрудники ВФЛА.

ОБРАЩЕНИЕ ГАНУСА К СПОРТИВНЫМ ВЛАСТЯМ

В мае этого года гендиректор РУСАДА опубликовал обращение к Министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ОКР Станиславу Позднякову и главе ВФЛА Дмитрию Шляхтину, в котором предоставил свой план по преодолению проблем в российской легкой атлетике. Одним из главных пунктов программы Юрий Ганус указал смену руководство ВФЛА и отставку Шляхтина.

СКАНДАЛ В ЧУВАШИИ

На днях РУСАДА опубликовала предварительные итоги расследования, проведенного в спортивном училище Чебоксар. Согласно полученным данным, было выявлено более 60 случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом училища в период 2017-2019 годов.