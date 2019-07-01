Сборная привезла из Белоруссии 58 кг медалей! В международном аэропорту «Шереметьево» состоялась встреча спортсменов сборной России, участницы II Европейских игр, проходивших в Минске с 21 по 30 июня.

В общекомандном зачете наши спортсмены завоевали 109 наград (это примерно 58 кг драгоценного металла): 44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые. Золотым рейсом в понедельник из Минска прилетели команды по греко-римской борьбе, бадминтону, каратэ, спортивной гимнастике, велоспорту на треке, а также пулевой стрельбе (во главе со знаменосцем олимпийской команды России на церемонии закрытия Игр Сергеем Каменским), с которой начался отсчет наших медалей в Минске.

Официальную часть церемонии открыл Станислав Поздняков.

– Очень приятно окунуться в домашнюю атмосферу вместе с нашими чемпионами и призерами, настоящими профессионалами, которые с первых и до последних десятидневных, жарких Европейских игр боролись за честь нашей страны, – сказал президент ОКР. – Хочу поблагодарить всех спортсменов: и тех, кому удалось завоевать медали, и тех, кто хоть и не поднялся в этот раз на пьедестал, но достойно боролся сам и поддерживал своих партнеров по команде. Огромный вклад в общее дело внесли тренеры, специалисты, медицинский персонал – все те, кто обеспечивал нашим спортсменам условия для успешных выступлений. Каждая команда уезжала на Игры отдельно, но вернулись мы на родину одной большой спортивной семьей. И так будет в будущем, когда мы будем готовиться к Олимпийским играм в Токио.

– В Минске наша команда завоевала безоговорочную победу и по количеству золотых медалей, и по общей сумме наград, – добавил Поздняков. – Это, безусловно, является отражением наших спортивных успехов в широком смысле этого слова.

Среди встречающих в аэропорту была двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

– Дорогие ребята, друзья, золотые, серебряные, бронзовые и те, кто пока без медалей, – обратилась к спортсменам прославленная советская гимнастка. – Я хочу вас поздравить от имени ветеранов. Поверьте, никто так не знает, как вы переживаете, как мы – те, кто побывал в этой шкуре. Пусть остальные пыжатся, напрягаются, но мы с вами не успокоимся. Если вы такую же красоту перенесете на Олимпиаду следующего года в Токио, мы будем абсолютно счастливы. Помните – вы золотой фонд России. Счастья и победы вам!

Ответное слово от всей сборной взял продолжатель победных отечественных традиций в спортивной гимнастике Давид Белявский.

– Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, всех, кто следил за нашими соревнованиями. Мы старались и надеемся, что оправдали ваши надежды. Спасибо вам большое! – сказал чемпион Европейских игр.