Сборная привезла из Белоруссии 58 кг медалей! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 июля 2019 20:30ОлимпиадаАвгустин Александр

Сборная привезла из Белоруссии 58 кг медалей!

В международном аэропорту «Шереметьево» состоялась встреча спортсменов сборной России, участницы II Европейских игр, проходивших в Минске с 21 по 30 июня.

13-Шарик 2

В общекомандном зачете наши спортсмены завоевали 109 наград (это примерно 58 кг драгоценного металла): 44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые. Золотым рейсом в понедельник из Минска прилетели команды по греко-римской борьбе, бадминтону, каратэ, спортивной гимнастике, велоспорту на треке, а также пулевой стрельбе (во главе со знаменосцем олимпийской команды России на церемонии закрытия Игр Сергеем Каменским), с которой начался отсчет наших медалей в Минске.

Официальную часть церемонии открыл Станислав Поздняков.

– Очень приятно окунуться в домашнюю атмосферу вместе с нашими чемпионами и призерами, настоящими профессионалами, которые с первых и до последних десятидневных, жарких Европейских игр боролись за честь нашей страны, – сказал президент ОКР. – Хочу поблагодарить всех спортсменов: и тех, кому удалось завоевать медали, и тех, кто хоть и не поднялся в этот раз на пьедестал, но достойно боролся сам и поддерживал своих партнеров по команде. Огромный вклад в общее дело внесли тренеры, специалисты, медицинский персонал – все те, кто обеспечивал нашим спортсменам условия для успешных выступлений. Каждая команда уезжала на Игры отдельно, но вернулись мы на родину одной большой спортивной семьей. И так будет в будущем, когда мы будем готовиться к Олимпийским играм в Токио.

– В Минске наша команда завоевала безоговорочную победу и по количеству золотых медалей, и по общей сумме наград, – добавил Поздняков. – Это, безусловно, является отражением наших спортивных успехов в широком смысле этого слова.

Среди встречающих в аэропорту была двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

PAH_9109-kopiya

– Дорогие ребята, друзья, золотые, серебряные, бронзовые и те, кто пока без медалей, – обратилась к спортсменам прославленная советская гимнастка. – Я хочу вас поздравить от имени ветеранов. Поверьте, никто так не знает, как вы переживаете, как мы – те, кто побывал в этой шкуре. Пусть остальные пыжатся, напрягаются, но мы с вами не успокоимся. Если вы такую же красоту перенесете на Олимпиаду следующего года в Токио, мы будем абсолютно счастливы. Помните – вы золотой фонд России. Счастья и победы вам!

Ответное слово от всей сборной взял продолжатель победных отечественных традиций в спортивной гимнастике Давид Белявский.

– Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, всех, кто следил за нашими соревнованиями. Мы старались и надеемся, что оправдали ваши надежды. Спасибо вам большое! – сказал чемпион Европейских игр.

PAH_9138-kopiya

23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
29/06 12:00Футбол
Олег Веретенников: Моему первому тренеру так и не присвоили звание заслуженногоЛучший бомбардир в истории элитного российского дивизиона (143 гола), многолетний лидер волгоградского «Ротора» вспомнил самые яркие моменты своей богатой на события карьеры и рассказал о том, чем занимается сейчас.
01/07 15:00Футбол
«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии«Кубок Париматч Премьер» в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
30/06 08:30Хоккей
Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей.
01/07 09:00Футбол
Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
30/06 22:45Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА, Набабкина удалили еще в первом тайме«Спартак», играя полвстречи в большинстве, взял верх над ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
27/06 13:30Хоккей
Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно?
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
30/06 15:00Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
Новости
20:46 Футбол Романьоли провел тренировку с первой командой «Спартака»
20:38 Хоккей Генменеджер «Флориды»: Бобровский добавит «Флориде» надежности и уверенности
20:20 Хоккей Бобровский официально стал игроком «Флориды»
20:07 Теннис Медведев одержал победу над Лоренци и вышел во второй круг Уимблдона
20:04 Хоккей Панарин официально стал игроком «Рейнджерс»
20:00 Футбол Корян продолжит выступать за «Химки»
19:45 Футбол Полузащитник «Герты» Лацаро стал игроком «Интера»
19:30 Футбол Полузащитник «Зенита» Маркизио покидает питерский клуб
19:25 Футбол Родственник полузащитника «Спартака» Фернандо сбил ребенка в Подмосковье
19:18 Футбол «Реал» официально объявил о переходе Ковачича в «Челси»
19:08 Футбол ЦСКА объявил о подписании контракта с хорватским защитником Шарлия
18:58 Хоккей Бывший нападающий «Миннесоты» подписал контракт с «Нефтехимиком»
18:50 Хоккей Агент Ничушкина: Валерием интересуются клубы НХЛ и не один
18:41 Футбол Кирилл Набабкин: Адриано подошел и хотел чего-то еще – пихнул головой и так далее
18:35 Теннис Потапова обыграла Тайкманн и вышла во второй круг Уимблдона
18:30 Футбол Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы
18:19 Футбол Юрий Семин: Уход Кварацхелии – большая неожиданность
18:11 Хоккей «Крылья Советов» объявили об уходе Самарджича
18:10 Футбол Полузащитник Кварацхелия покинул «Локомотив»
18:04 Теннис Кудерметова преодолела первый круг Уимблдона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика