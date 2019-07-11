Как доплыть из Кореи в Японию? Стартует последний водный ЧМ перед Играми в Токио - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июля 2019 12:30ОлимпиадаТигай Лев

Как доплыть из Кореи в Японию? Стартует последний водный ЧМ перед Играми в Токио

В пятницу в корейском Кванджу начинается чемпионат мира по водным видам спорта. Кроме медалей ЧМ там будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2020.

40796066_2081278305522550_6193897463505145496_n

Поскольку наша легкая атлетика продолжает находиться в подвешенном, полудисквалифицированном состоянии, самая медалеемкая для России часть программы токийских Игр будет, скорее всего, не проходить, а протекать – в бассейне и в акватории искусственного острова Одайба, где состоятся марафонские заплывы. Из 339 комплектов наград на воде будут разыграны 49. И это еще не считая парусного спорта и трех типов гребли, пусть они и не имеют к стартующему в Корее ЧМ никакого отношения.

О наших золотых надеждах последнего предолимпийского чемпионата мира (а значит и самих Игр) речь пойдет завтра, поближе к делу. Сегодня же предлагаю сосредоточиться на правилах отбора в Токио, как мы уже делали на днях с некоторыми игровыми видами спорта.

У пловцов все довольно просто и малоинтересно. Здесь результаты ЧМ имеют значение только в эстафетах и на 10-километровой дистанции в открытой воде. Марафонцам, правда, придется постараться: Кванджу надо попадать в десятку, что нелегко, а в случае неудачи шанс исправиться будет только один – квалификационный заплыв в следующем году. Зато для эстафетных команд регламент куда более щадящий, здесь даже в финалы ЧМ выходить необязательно. А на индивидуальных дистанциях отборочный процесс вообще никак не привязан к чемпионату мира. Выполнил довольно средненький норматив (ни в одной дисциплине квалификационное время Токио-2020 не позволило бы попасть в финал Рио-2016) на любом турнире из длинного списка – и гуляй себе. Кстати, все звезды-лидеры нашей сборной это уже благополучно проделали. На данный момент России гарантировано участие в 23 из 28 личных видов плавательной олимпийской программы, и в 14 из них с максимальной, двойной квотой. А чтобы добрать недостающие лицензии есть еще целый год.

Прыгунам в воду будет посложнее. Особенно это касается синхронных прыжков, где в Токио будут выступать лишь по восемь дуэтов, причем одно место зарезервировано за японцами. С одной стороны, это повышает медальные шансы тех, кто на Игры попадет, с другой резко обостряет борьбу в квалификации. Цена ошибки здесь будет чрезвычайно высока. К тому же в Кванджу не выступит чемпион Лондона-2012 на трехметровом трамплине Илья Захаров. В паре с Евгением Кузнецовым его заменит Никита Шлейхер.

С синхронным плаванием все ясно там мы по-прежнему впереди планеты всей. Остается водное поло. Женская сборная России в Кванджу играть будет и, как обычно, нацелена на борьбу за медали. Наши ватерполистки – одни из сильнейших в Европе и должны подтвердить этот статус, если не сейчас, то по крайней мере, на ЧЕ-2020 или в последующей олимпийской квалификации. Мужчинам, не отобравшимся на ЧМ, сложнее, хотя и их заранее сбрасывать со счетов я бы не стал. На прошлогоднем чемпионате Европы в Барселоне Россия была седьмой, а в январе в Будапеште надо будет попадать в шестерку. А там короткий квалификационный турнир, где на 12 команд-участниц выделено аж четыре олимпийских лицензии. Трудно, но не смертельно.

45

КАК РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ МОГУТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ НА ОЛИМПИАДУ-2020 С ЧЕМПИОНАТА МИРА-2019 ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО

ПЛАВАНИЕ

Индивидуальные дистанции кроме открытой воды

28 олимпийских видов программы. Максимальная квота в каждом из них 2 места от страны.

Отбор с ЧМ и после ЧМ: нужно превысить квалификационный норматив не позже 29.06.2020, если это уже не было сделано за период с 1.03.2019.

Эстафеты

7 видов, квота –по 1 месту.

Отбор с ЧМ: нужно занять место не ниже 12-го.

Отбор после ЧМ: через рейтинг FINAна 31.05.2020.Нужно быть в топ-4 без учета отобравшихся на Олимпиаду через ЧМ-2019.

Открытая вода

2 вида, квота – по 2 места.

Отбор с ЧМ: место не ниже 10-го.

Отбор после ЧМ: через квалификационный марафон (2020 год).Нужно место не ниже 9-го (без учета отобравшихся на Олимпиаду через ЧМ-2019) или лучшее место ниже 9-го среди европейцев.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Индивидуальные прыжки

4 вида, квота – по 2 места.

Отбор с ЧМ: место не ниже 12-го.

Отбор после ЧМ:

1. Через ЧЕ-2019 (5-11.08, Украина). Нужно 1-е место.

2. Через Кубок мира-2020. Нужно место не ниже 18-го.

Синхронные прыжки

4 вида, квота – по 1 месту.

Отбор с ЧМ: место не ниже 3-го.

Отбор после ЧМ: через Кубок мира-2020. Нужно место не ниже 4-го без учета отобравшихся на Олимпиаду через ЧМ-2019.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

2 вида, квота – по 1 месту.

Россия уже отобралась на Олимпиаду и в соревнованиях дуэтов, и в групповых упражнениях.

ВОДНОЕ ПОЛО

2 вида, квота – по 1 месту.

Мужчины

В ЧМ-2019 Россия не участвует.

Отбор после ЧМ:

1. Через чемпионат Европы-2020 (12-26.01, Венгрия). Нужно 1-е место без учета Сербии и чемпиона мира-2019, если он из Европы.

2. Через межконтинентальную квалификацию-2020. Нужно место не ниже 4-го. Чтобы попасть в квалификационный турнир, нужно на ЧЕ-2020 занять место не ниже 6-го без учета Сербии и чемпиона мира-2019.

Женщины

Отбор с ЧМ: 1-е место без учета США и Японии.

Отбор после ЧМ:

1. Через чемпионат Европы-2020 (12-26.01, Венгрия). Нужно 1-е место без учета чемпиона мира-2019, если он из Европы.

2. Через межконтинентальную квалификацию-2020. Нужно место не ниже 3-го. Чтобы попасть в квалификационный турнир, нужно на ЧЕ-2020 занять место не ниже 6-го без учета чемпиона мира-2019.

1234

05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
10/07 07:30Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/07 13:30Футбол
Легенда о Гиле. Почему вратарь «Локо» не перейдет в «Спартак»Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе намекнул на то, что лидер команды, 33-летний вратарь сборной России Гилерме зимой перейдет в другой московский клуб.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/07 22:00Футбол
Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщикамиЗа два дня до матча открытия РПЛ-2019/20 против «Арсенала» столичные динамовцы встретились с болельщиками и презентовали своего звездного новичка – экс-полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
12:54 Футбол Арнор Сигурдссон – о разгроме «Рубина»: Хороший способ завершить подготовку к сезону
12:46 Футбол На майках «Спартака» появится дата матча с «Хаарлемом», на котором погибли болельщики (видео)
12:39 Олимпиада CAS удовлетворил апелляцию Мутко об отстранении от Олимпийских игр
12:36 Хоккей Все матчи плей-офф КХЛ будут проходить через день
12:30 Баскетбол Олаф Ланге: В женском баскетболе нужен жесткий лимит
12:22 Футбол «Крыльям Советов» поставили задачу войти в десятку
12:22 Бокс Официально: Ковалев и Ярд проведут поединок 24 августа
12:12 Футбол Игуаин может перейти в «Вест Хэм»
12:11 Футбол Лукаку сообщил руководству «МЮ» о желании перейти в «Интер»
12:05 Теннис Надаль квалифицировался на Итоговый турнир ATP
12:04 Гандбол Российская гандболистка могла погибнуть в результате утопления
11:57 Футбол Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии и может получить работу в «Алании»
11:43 Баскетбол Александр Церковный: Айверсон в любой лиге показывает стабильный результат
11:39 Баскетбол «Зенит» подписал контракт с Айверсоном
11:32 Футбол «Ростов» объявил о переходе воспитанника «Спартака»
11:24 Футбол Кристоффер Олссон: Футболисты обращают внимание на серьезные успехи «Краснодара»
11:18 Футбол Неймар уверен в возвращении в «Барселону»
11:12 ММА Нурмагомедов поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года
11:05 Футбол Кристоффер Олссон: Шведы очень преданы команде и неукоснительно соблюдают указания тренера
10:54 Хоккей Овечкин и Месси стали лауреатами премии ESPN
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика