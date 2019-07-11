Как доплыть из Кореи в Японию? Стартует последний водный ЧМ перед Играми в Токио В пятницу в корейском Кванджу начинается чемпионат мира по водным видам спорта. Кроме медалей ЧМ там будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2020.

Поскольку наша легкая атлетика продолжает находиться в подвешенном, полудисквалифицированном состоянии, самая медалеемкая для России часть программы токийских Игр будет, скорее всего, не проходить, а протекать – в бассейне и в акватории искусственного острова Одайба, где состоятся марафонские заплывы. Из 339 комплектов наград на воде будут разыграны 49. И это еще не считая парусного спорта и трех типов гребли, пусть они и не имеют к стартующему в Корее ЧМ никакого отношения.

О наших золотых надеждах последнего предолимпийского чемпионата мира (а значит и самих Игр) речь пойдет завтра, поближе к делу. Сегодня же предлагаю сосредоточиться на правилах отбора в Токио, как мы уже делали на днях с некоторыми игровыми видами спорта.

У пловцов все довольно просто и малоинтересно. Здесь результаты ЧМ имеют значение только в эстафетах и на 10-километровой дистанции в открытой воде. Марафонцам, правда, придется постараться: Кванджу надо попадать в десятку, что нелегко, а в случае неудачи шанс исправиться будет только один – квалификационный заплыв в следующем году. Зато для эстафетных команд регламент куда более щадящий, здесь даже в финалы ЧМ выходить необязательно. А на индивидуальных дистанциях отборочный процесс вообще никак не привязан к чемпионату мира. Выполнил довольно средненький норматив (ни в одной дисциплине квалификационное время Токио-2020 не позволило бы попасть в финал Рио-2016) на любом турнире из длинного списка – и гуляй себе. Кстати, все звезды-лидеры нашей сборной это уже благополучно проделали. На данный момент России гарантировано участие в 23 из 28 личных видов плавательной олимпийской программы, и в 14 из них – с максимальной, двойной квотой. А чтобы добрать недостающие лицензии есть еще целый год.

Прыгунам в воду будет посложнее. Особенно это касается синхронных прыжков, где в Токио будут выступать лишь по восемь дуэтов, причем одно место зарезервировано за японцами. С одной стороны, это повышает медальные шансы тех, кто на Игры попадет, с другой – резко обостряет борьбу в квалификации. Цена ошибки здесь будет чрезвычайно высока. К тому же в Кванджу не выступит чемпион Лондона-2012 на трехметровом трамплине Илья Захаров. В паре с Евгением Кузнецовым его заменит Никита Шлейхер.

С синхронным плаванием все ясно – там мы по-прежнему впереди планеты всей. Остается водное поло. Женская сборная России в Кванджу играть будет и, как обычно, нацелена на борьбу за медали. Наши ватерполистки – одни из сильнейших в Европе и должны подтвердить этот статус, если не сейчас, то по крайней мере, на ЧЕ-2020 или в последующей олимпийской квалификации. Мужчинам, не отобравшимся на ЧМ, сложнее, хотя и их заранее сбрасывать со счетов я бы не стал. На прошлогоднем чемпионате Европы в Барселоне Россия была седьмой, а в январе в Будапеште надо будет попадать в шестерку. А там – короткий квалификационный турнир, где на 12 команд-участниц выделено аж четыре олимпийских лицензии. Трудно, но не смертельно.

КАК РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ МОГУТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ НА ОЛИМПИАДУ-2020 С ЧЕМПИОНАТА МИРА-2019 ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО

ПЛАВАНИЕ

Индивидуальные дистанции кроме открытой воды

28 олимпийских видов программы. Максимальная квота в каждом из них – 2 места от страны.

Отбор с ЧМ и после ЧМ: нужно превысить квалификационный норматив не позже 29.06.2020, если это уже не было сделано за период с 1.03.2019.

Эстафеты

7 видов, квота –по 1 месту.

Отбор с ЧМ: нужно занять место не ниже 12-го.

Отбор после ЧМ: через рейтинг FINAна 31.05.2020.Нужно быть в топ-4 без учета отобравшихся на Олимпиаду через ЧМ-2019.

Открытая вода

2 вида, квота – по 2 места.

Отбор с ЧМ: место не ниже 10-го.

Отбор после ЧМ: через квалификационный марафон (2020 год).Нужно место не ниже 9-го (без учета отобравшихся на Олимпиаду через ЧМ-2019) или лучшее место ниже 9-го среди европейцев.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Индивидуальные прыжки

4 вида, квота – по 2 места.

Отбор с ЧМ: место не ниже 12-го.

Отбор после ЧМ:

1. Через ЧЕ-2019 (5-11.08, Украина). Нужно 1-е место.

2. Через Кубок мира-2020. Нужно место не ниже 18-го.

Синхронные прыжки

4 вида, квота – по 1 месту.

Отбор с ЧМ: место не ниже 3-го.

Отбор после ЧМ: через Кубок мира-2020. Нужно место не ниже 4-го без учета отобравшихся на Олимпиаду через ЧМ-2019.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

2 вида, квота – по 1 месту.

Россия уже отобралась на Олимпиаду и в соревнованиях дуэтов, и в групповых упражнениях.

ВОДНОЕ ПОЛО

2 вида, квота – по 1 месту.

Мужчины

В ЧМ-2019 Россия не участвует.

Отбор после ЧМ:

1. Через чемпионат Европы-2020 (12-26.01, Венгрия). Нужно 1-е место без учета Сербии и чемпиона мира-2019, если он из Европы.

2. Через межконтинентальную квалификацию-2020. Нужно место не ниже 4-го. Чтобы попасть в квалификационный турнир, нужно на ЧЕ-2020 занять место не ниже 6-го без учета Сербии и чемпиона мира-2019.

Женщины

Отбор с ЧМ: 1-е место без учета США и Японии.

Отбор после ЧМ:

1. Через чемпионат Европы-2020 (12-26.01, Венгрия). Нужно 1-е место без учета чемпиона мира-2019, если он из Европы.

2. Через межконтинентальную квалификацию-2020. Нужно место не ниже 3-го. Чтобы попасть в квалификационный турнир, нужно на ЧЕ-2020 занять место не ниже 6-го без учета чемпиона мира-2019.