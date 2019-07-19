Удачи в Баку! Юных российских спортсменов торжественно проводили на Олимпийский фестиваль - Советский спорт
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19 июля 2019 18:45Олимпиада

Удачи в Баку! Юных российских спортсменов торжественно проводили на Олимпийский фестиваль

Российские спортсмены отправились в Баку на XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль. 19 июля состоялась торжественная церемония проводов нашей олимпийской команды.

Международные соревнования пройдут в столице Азербайджана с 21 по 27 июля. В них примут участие юные спортсмены из 50 стран, выступающие в 10 различных видах спорта: от гандбола до дзюдо. Формат таких соревнований очень сильно отличается от всего, что было у юных участников ранее: и в бытовом плане, и в жизненном, и в спортивном. Фестиваль – первый шаг в большой олимпийский спорт.

Церемония проводов, по традиции организованная ОКР, прошла на базе Тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» при поддержке генерального спонсора Олимпийского комитета России – глобальной энергетической компании «Газпром» и генеральных партнеров ОКР – авиакомпании «Аэрофлот», официального экипировщика Олимпийской команды России ZASPORT, а также партнера ОКР – горно-металлургической компании «Норникель».

Еще перед началом мероприятия только прибывшие юные спортсмены попали под настоящий «обстрел» журналистов и телекамер: раздавали блиц-интервью, прямо как взрослые. Что поделать, это – тоже обязательный атрибут большой спортивной жизни. Еще одна важная составляющая – профессиональная олимпийская экипировка, предоставленная компанией ZASPORT. Форма – очень стильная, молодежная, удобная и качественная. Отличное подспорье в достижении наивысших результатов на летнем фестивале в Баку.

«Экипировка очень хорошая, нам нравится», – говорили в один голос спортсмены.

Перед началом торжественной церемонии для Команды был проведён образовательный антидопинговый семинар, по ходу которого специалисты РУСАДА, Министерства спорта и ОКР обсудили с юными спортсменами все актуальные вопросы. Конечно, уже сейчас большая часть ребят имеет опыт сдачи проб, но повторенье, как говорится, – мать ученья. Что такое допинг, каковы правила взаимодействия с инспекторами, права и обязанности спортсменов во время тестирования стали главными темами для дискуссии.

Официальная часть проводов началась с вдохновляющего выступления генерального секретаря ОКР, пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой. Она отметила, что именно сейчас молодые спортсмены вступают в новую жизнь и в полной мере почувствуют незабываемую олимпийскую атмосферу фестиваля. «Дорога к Олимпийским играм, конечно, долгая и сложная. Вам еще придется набраться опыта и победить большое количество соперников. Но не случайно этот фестиваль называется именно олимпийским, поскольку проходит под эгидой Международного олимпийского комитета. Я уверена, что именно в Баку вы почувствуете дух Олимпиады. Теперь вы становитесь членами олимпийской команды и несете ответственность не только за свой результат, но и за имидж нашей великой страны», – напутствовала Анастасия Давыдова.

Торжественная церемония не могла пройти без традиционной передачи олимпийского флага. Спортивное знамя, которое Анастасия Давыдова передала знаменосцу Команды под бурные аплодисменты, побывало на самых разных мировых соревнованиях и по сути является настоящим талисманом олимпийской сборной России. В это раз флаг на церемонии открытия фестиваля понесет метательница диска Виолетта Игнатьева, котора уже является серебряным призером юношеских Олимпийских игр-2018 в этой дисциплине. «Отправляюсь в Баку с позитивным настроем. Флаг, конечно, тяжелый, но это огромная честь для меня стать знаменосцем. Спасибо ОКР, Министерству спорта России и моим тренерам», – рассказала Виолетта Игнатьева.

Да, юношеский фестиваль – начальная ступень олимпийских соревнований для большинства ребят из нашей команды. Впереди будут еще юношеские игры и, наконец, взрослая, самая настоящая Олимпиада – желанная вершина в карьере любого спортсмена. Хочется пожелать больших успехов нашим юным спортсменам в Баку.

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