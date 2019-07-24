Год до Игр в Токио: кто выиграет для России новые олимпийские медали Ровно через год в столице Японии стартует летняя Олимпиада-2020. Уже пришла пора задуматься – что ждет нас на будущих Играх? И кто из россиян заметно прибавил в текущем олимпийском цикле, став претендентом на медали в Токио?

«Советский спорт» изучил новых российских звезд, которые раскрылись и стали побеждать на высшем уровне в последние два года.

КЛИМЕНТ КОЛЕСНИКОВ (ПЛАВАНИЕ)

Во время Олимпийских игр в Рио Клименту было всего 16 лет и его имя мало что говорило обычным российским болельщикам. В 2017-м, на предыдущем чемпионате мира в Будапеште, он уже отобрался в финал на 200 м на спине, обновив юниорские рекорды планеты! И в главном заплыве обидно остался четвертым, чуть-чуть не дотянув до бронзы. Выиграл тогда Евгений Рылов.

Впрочем, молодой москвич быстро приковал к себе внимание – не только в России, но и во всем мире. Нечасто в таком юном возрасте (Колесникову едва исполнилось 17) кому-то удается бросить вызов сильнейшим пловцам! В декабре того же года с чемпионата Европы на короткой воде Климент вернулся с солидным урожаем медалей, завоевав четыре золота и два серебра. В 2018-м, на обычном чемпионате Европы, он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала (50 и 100 м на спине, плюс в кролевой эстафете 4х100 м), еще два раза был вторым и один раз – третьим! А главное – отобрал у британца Лиама Тэнкока рекорд планеты на 50 м на спине, проплыв эту дистанцию ровно за 24 секунды. Превзойти это достижение никто не смог до сих пор. Стоит ли говорить, что на юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе Климент царил в бассейне, не оставляя ровесникам шансов, и завоевал сразу шесть золотых наград!

Сейчас Клименту – всего 19 (исполнилось буквально несколько недель назад – 9 июля). В мае всех напугала новость, что Колесников перенес операцию на руке и может закончить карьеру из-за проблем со здоровьем. К счастью, все обошлось – россиянин быстро восстановился, успел подготовиться к чемпионату мира в Корее и в первый же день турнира пловцов помог нашей команде взять серебро в кролевой эстафете 4х100 м. Для Климента эта награда – первая на соревнованиях подобного уровня. Но через год его ждет олимпийский дебют. И есть все основания надеяться, что Колесников еще только прибавит, а значит в Токио будет бороться за золото как минимум на коронных дистанциях на спине.

АРТУР ДАЛАЛОЯН (СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА)

– Когда-то я думал, что все получится само собой. Что раз я уже в сборной, то можно немного расслабиться. А спорт такого отношения не прощает. Едва я начал меньше внимания уделять тренировками и меньше стараться, как результаты пошли вниз, и я пролетел мимо Рио, – вспоминал Артур Далалоян. Да-да – на Игры в Бразилию он не поехал, вылетев из команды в последней момент. Не из-за травм или болезни, а чисто по спортивному принципу.

Такой удар по самолюбию перенести было сложно, но главное – Артур сделал верные выводы. Собрался – и начал пахать. Пахать так, как никогда ранее. И эта работа не оказалась напрасной. Уже в 2017 году Далалоян выиграл золото чемпионата Европы в опорном прыжке, там же, в румынской Клуж-Напоке, взял серебро в многоборье. В 2018-м аналогичный турнир в Глазго принес ему уже три золота и бронзу. Но главный триумф состоялся на чемпионате мира в Катаре. Где Артур завоевал сразу пять наград. В том числе – две высшего достоинства. И главное – победил в многоборье. Первым из россиян с 1999 года!

Да, это было круто.

Почти 20 лет наши гимнасты не претендовали на победу в абсолюте. Единственную награду в этом виде за все это время принес Юрий Рязанов, завоевавший бронзу в Лондоне в 2009-м (спустя несколько дней после успеха он трагически погиб в ДТП по дороге домой). Далалоян сделал то, что не сумел когда-то даже Алексей Немов – ровно прошел все шесть снарядов и опередил китайца Сяо Жотэна по дополнительным показателям (оба набрали равное количество баллов). К золоту в личном многоборье Артур в Дохе добавил победу в вольных упражнения, серебро – в опорном прыжке и командном турнире, бронзу – на брусьях. Весенний чемпионат Европы в польском Щецине пополнил его коллекцию еще одним золотом, одним серебром и двумя бронзами.

Сейчас Далалоян в свои 23 года – явный лидер мужской сборной России, один из лучших многоборцев мира и претендент на победу в Токио. Урок, полученный им перед Рио, он усвоил сполна. Так что можно не сомневаться – чем ближе Олимпийские игры, тем упорнее будет работать Артур. И тем сильнее повысит свои шансы на золотые медали.

КСЕНИЯ КУРАЧ (ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ)

В отличие от представителей академической гребли, наши каноисты и байдарочники умеют радовать нас своими успехами, и каждый олимпийский цикл открывает парочку новых звезд. Одной из таких в преддверии Токио и стала Ксения Курач – сейчас ей 22 года, и прошлым летом она выиграла золото чемпионата мира в заплыве каноисток на 500 м. Кроме того, в паре с Олесей Никифировой Ксения получила бронзу в соревнованиях двоек на 200 м. Девушка определенно прогрессирует и уже мечтает об Олимпиаде. Где, судя по всему, имеет неплохие шансы на успех.

ЮЛИЯ КАРИМОВА (СТРЕЛЬБА)

Чемпионат мира по стрельбе – это такой турнир, на котором разыгрывают 102 комплекта медалей (на 4 больше, чем было на зимних Играх в Сочи!). Но только 15 дисциплин считаются олимпийскими. И вот в одной из них – конкретно, в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 м – в прошлом году завоевала золото Юлия Каримова. Для 25-летней девушки это – первый подобный успех. Который автоматически делает ее одной из фавориток Токио.

СЕРГЕЙ БИДА (ФЕХТОВАНИЕ)

Сергею – 26 лет, но лучшие результаты в карьере он начал показывать как раз после Рио. Правда, почти все свои награды на главных турнирах (чемпионатах Европы и мира) Бида завоевал вместе с командой. Личные выступления у него выдавались не слишком блестящими – вплоть до последнего ЧМ, который завершился вчера в Будапеште. В венгерской столице молодой россиянин дошел до финала и даже вел в решающей схватке против хозяина дорожки Гергея Шиклоши. Увы, более юный соперник Биды сумел исправить положение и выиграл золото. Но мы надеемся, что на Играх в Токио Сергей сделает еще один, решающий шаг вперед.

ОЛЕГ СТОЯНОВСКИЙ/ВЯЧЕСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ (ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ)

На чемпионате мира-2017 Вячеслав Красильников уже выигрывал бронзу – правда, с другим партнером (с Никитой Ляминым). Близость Олимпиады и стартовавший олимпийский отбор подтолкнули спортсменов к серьезным решениям – в частности, по выбору напарников. В итоге Лямин решил продолжить выступления с Константином Семеновым, а Красильников – с Олегом Стояновским. И у последнего дуэта дела пошли куда лучше!

На ЧМ-2019, прошедший недавно в Гамбурге, Олег и Вячеслав уже приехали лидерами олимпийского рейтинга и третьими – в рейтинге мировом. И все равно их успех восприняли, как приятный сюрприз. Хотя бы потому, что россияне никогда ранее не выигрывали чемпионат мира! А Красильников и Стояновский сделали это настолько уверенно, что моментально превратились в главных фаворитов Токио. Свой первый сет на турнире они проиграли только в полуфинале – американцам Траю Борну и Тревору Крэббу. Но все равно прошли и их, и немцев Юлиаса Толе и Клеменса Виклера – хозяев площадки – в решающем матче заставили признать поражение. Если чуть больше, чем за год, Вячеслав и Олег сумели так здорово сыграться друг с другом, то к Олимпийским играм уж точно подойдут на пике формы. И сделают все, чтобы повторить в Токио свой недавний успех.

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Собственно, от наших волейболистов мы всегда ждем побед. Пожалуй, именно эта мужская команда – сильнейшая и самая стабильная из всех российских сборных в командных дисциплинах в летних видах. Недавний успех в Лиге наций лишь подтвердил уровень россиян, которые выиграли престижный турнир второй год подряд. Но важен не триумф сам по себе. А то, что побед в решающих матчах мы добились, во-первых, под руководством нового главного тренера (финн Туомас Саммелвуо возглавил команду недавно и сходу доказал, что управляет коллективом не хуже, чем грозный Владимир Алекно!), а во-вторых – почти молодежным составом, без многолетних лидеров в лице Максима Михайлова и Дмитрия Мусэрского! Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев – всем им по 23-25 лет, как и большинству их партнеров по сборной (связующему Антону Семышеву и вовсе всего 21!), но парни уже показали, что могут уверенно и на равных бороться с более опытными и титулованными соперниками. К Олимпиаде в Токио все станут только сильнее, а значит, вместе с тем же Мусэрским и Михайловым наша сборная будет считаться одним из основных фаворитов в борьбе за золото.

АНЖЕЛИКА СИДОРОВА (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)

Из-за известных событий у нас и так немного лекгоатлетов выступает на международной арене. А тех, кто добивается успеха, можно пересчитать по пальцам одной руки. По сути, кроме Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова на регулярной основе никто не претендует на золото крупных турниров. Но в последнее время заметно стабильнее стала выглядеть Анжелика Сидорова.

До лавров Исинбаевой ей пока далеко, но в прыжках с шестом у нас после Елены долгое время вовсе было не за кого поболеть. А тут – пожалуйста! На последнем чемпионате мира в помещении, прошедшем в прошлом году в Бирмингеме, Сидорова завоевала серебро. На зимнем чемпионате Европы-2019 в Глазго – уже золото! С результатом 4,75 м она выиграла недавний этап Брильянтовой лиги, а на турнире в Мадриде обновила свой личный рекорд, перелетев планку на высоте 4,91 м! Если ей удастся сохранить свою форму или, тем более, прибавить ближе к Токио, в условиях нынешней конкуренции в своем виде Анжелика вполне способна стать и олимпийской чемпионкой. Главное – чтобы нашу команду по легкой атлетике в принципе туда допустили.

ДИНА И АРИНА АВЕРИНЫ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА)

Никто не сомневался, что после Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун (девушки завершили карьеру после Олимпиады в Рио), в нашей сборной появятся новые звезды. Вопрос был в том, кто именно подхватит «золотую эстафету» российских гимнасток-художниц. В итоге это сделали сестры-близняшки Дина и Арина Аверины. Уже на чемпионате мира 2017 года, став лидерами национальной команды, они на двоих разобрали все пять золотых наград во всех видах! ЧМ-2018 в столице Болгарии закончился триумфом Дины (Арина незадолго до турнира получила травму и не смогла восстановиться полностью) – теперь пять побед она одержала уже в одиночку. С учетом аналогичных успехов на первенствах Европы, можно уверенно сказать – сильнее девушек из Заволжья (именно в этом городке в Нижегородской области они и родились, и стали заниматься гимнастикой) в мире нет. А значит, если не случится чего-то фантастического, за личное золото в Токио сестры Аверины будут бороться только друг с другом.

КАРЕН ХАЧАНОВ И ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (ТЕННИС)

Пока в теннис продолжают играть Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, рассуждать о том, кому достанется олимпийское золото выглядит немного наивно. Но, все-таки, это не значит, что через год кто-то из более молодых теннисистов не бросит им вызов. И в числе первых претендентов на то, чтобы подвинуть ребят из «Биг-3» – сразу два наших игрока.

Еще прошлой зимой мало кто видел Даниила Медведева и Карена Хачанова в топ-10 рейтинга. Но за последние 12 месяцев они собрали на двоих шесть титулов, Карен до кучи покорил «Мастерс» в Париже (разбив в финале Джоковича!), и дружно пробились в десятку сильнейших, в которой занимают 8-е (Хачанов) и 9-е (Медведев) места. Обоим парням – по 23 года. Для современного тенниса – тот самый возраст, когда талантливый спортсмен входит в пору расцвета. И если не вмешаются травмы, а Карен с Даниилом продолжат прибавлять тем же темпом, как в последнее время, то к Токио оба могут не только подняться еще на несколько строчек в рейтинге и выиграть пару крупных турниров, но и превратиться в серьезных претендентов на медали.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ РИО

Кто из российских спортсменов больше всех удивил на предыдущих Олимпийских играх.

ЯНА ЕГОРЯН (ФЕХТОВАНИЕ)

До Олимпиады-2016 в активе молодой спортсменки была всего личная медаль крупных турниров – бронза чемпионата мира-2014. Но в Рио Егорян для начала дошла до финала, где встретилась с опытной и титулованной партнершей по сборной Софьей Великой. А после отыграла у нее отставание в 3 очка и добилась победы – 15:14! Так именно Яна стала первой спортсменкой в истории России, выигравшей индивидуальный турнир по фехтованию на Олимпийских играх.

ДАВИТ ЧАКВЕТАДЗЕ (БОРЬБА)

Перед поездкой в Бразилию Давит дважды брал серебро Кубка мира, но чемпионаты мира и Европы проводил неудачно (в частности, ЧМ-2015 закончил уже в четвертьфинале). Тем не менее к Рио он подошел на пике форме, уверенно добрался до решающей схватки, где одолел темнокожего украинца Жана Беленюка и выиграл заветное золото.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ (ГАНДБОЛ)

С 2009 года наши девушки-гандболистки не попадали в призы чемпионатов мира и Европы. Никто не ждал, что в Рио им удастся не просто пробиться в медали, но и выиграть золото! Однако подопечные Евгения Трефилова для начала в упорном полуфинале, в овертайме, со счетом 38:37 одолели основных фавориток – Норвегию. А после справились с не менее сильной сборной Франции и в главном матче (22:19).

ВИТАЛИНА БАЦАРАШКИНА (СТРЕЛЬБА)

На момент Олимпиады-2016 Виталине было всего 19, и все ее успехи были связаны с выступлениями по юниорам. Тот факт, что молодая россиянка уверенно выиграла квалификацию в стрельбе из пистолета с 10 м, уже стал сенсацией! Увы, в финале Бацарашкина не справилась с нервами и все-таки уступила победу китаянке Чжан Менсюэ. Но и серебро для юной девушки определенно стало успехом.

СТЕФАНИЯ ЕЛФУТИНА (ПАРУСНЫЙ СПОРТ)

За всю историю Олимпиад у сборной России была лишь одна награда в парусном спорте – серебро Георгия Шайдуко, Игоря Скалина и Дмитрия Шабалина в классе «Солинг» на Играх в Атланте. Стефания Елфутина в свои 19 лет смогла завоевать вторую – спортсменка из Бийска стала бронзовым призером Рио в зачете RS:X.