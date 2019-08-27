Станислав Поздняков: Энергетика Жени Медведевой поможет российским олимпийцам в Токио - Советский спорт
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27 августа 2019 19:57ОлимпиадаВолохов Юрий

Станислав Поздняков: Энергетика Жени Медведевой поможет российским олимпийцам в Токио

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, на которой президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков представил двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведева в качестве посла Олимпийской команды России на Играх летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Пресс-конференция прошла на площадке МИА «Россия Сегодня», которое является информационным партнером ОКР.

- Сегодня Олимпийский комитет России рад сообщить, что наша прославленная спортсменка Женя Медведева будет являться официальным послом олимпийской команды России на Играх летней Олимпиады в Токио в 2020 году, - объявил Станислав Поздняков. – Напомню, что немногим более года назад ОКР оказался в сложной ситуации. Тогда требовалось большая воля со стороны спортсменов и тренеров, чтобы наша команда смогла принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Мы прошли этот сложный период все вместе – спортсмены, тренеры, спортивная общественность. И в конце февраля Олимпийский комитет России был восстановлен в правах. Одну из ключевых ролей в этом сыграла Женя Медведева.

Станислав Поздняков рассказал о вкладе фигуристки в процесс восстановления ОКР. В предпоследний день Игр в Пхенчхане состоялся Исполком Международного олимпийского комитета, на котором выступила Медведева.

- Женя очаровала коллег из МОК не только своей красотой и своими результатами, ее выступление было крайне эмоциональным, - вспомнил глава ОКР события конца февраля 2018 года. – Уверен, что своим выступлением Женя весла большой вклад в то, чтобы МОК принял решение о восстановлении ОКР в международной олимпийской семье. У нас было тогда много времени, чтобы поделиться своими эмоциями и взглядами на жизнь. И нельзя было не заметить тех дипломатических усилий, которые приложила Женя для восстановления ОКР. Поэтому вполне логичен выбор Жени в качестве посла Олимпийской команды России на Олимпиаде в Токио. И хочу поблагодарить ее за то, что она приняла наше предложение, будучи действующей спортсменкой.

Станислав Поздняков наполнил главный слоган ОКР «Будь в команде и будь с командой!». Поэтому сейчас очень важно объединить все спортивные силы России для успешного выступления нашей сборной в Олимпиаде в Токио.

Затем слово было предоставлено главной героине мероприятия.

- Для меня большая честь находиться вместе с олимпийской командой России, – сказала Медведева. – Это будет мое второе присутствие на Олимпиаде. Я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны. Моя самая главная обязанность – быть там и быть с командой. Для меня очень важно, что у меня будет возможность поддержать наших ребят.

Затем наступило время вопросов журналистов.

Какие у вас будут обязанности в качестве посла сборной России и с какими спортсменами из летних видов спорта вы хотели бы познакомиться?

  • - Я знакома со многими спортсменами, особенно со спортивными гимнастками, - сказала Медведева. – Рада, что у меня будет возможность находиться в Токио и я смогу увидеть, в какой обстановке они будут выступать. Что касается моих обязанностей, то самая главная обязанность быть там, вместе с нашими олимпийцами. И у меня будет возможность поддержать их.

Президент ОКР пояснил, что обязанность - это не совсем правильное слово, применительно к деятельности Медведевой.

- Это история о том, что мы являемся единой командой, являемся частью страны, которая на короткое время выезжает в Японию, чтобы продемонстрировать там свои лучшие качества, свое мастерство. А Жене будет нужно вдохновлять, поддерживать наших спортсменов, болеть за них, - пояснил Станислав Поздняков. - Делать все то, что в принципе мы все с вами будем делать, внося свой посильный вклад в успешное выступление наших олимпийцев в Токио. Евгения будет участвовать во всех наших медиактивностях. И у меня нет никаких сомнений, что Женя блестяще справится с этими обязанностями.

В концовке пресс-конференции последовал вопрос не совсем по теме мероприятия, но очень важный для нашего спорта и его олимпийской команды.

- Как движется работа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих правах?
- ОКР совместно с ВФЛА проделали колоссальную работу по восстановлению федерации, эта работа уже дает плоды. Рабочая группа, которая занимается восстановлением, практически сняла все претензии, которые возникли к ВФЛА в последние два месяца, а именно - по поводу тренеров, которым была запрещена работа со спортсменами. Была проведена работа с руководителями регионов. Второй важный момент - изменение антидопинговой культуры в стране, легкая атлетика сделала колоссальные шаги по исправлению ситуации. Не хочу называть сроки, но уверен, что в ближайшем будущем ВФЛА будет восстановлена в правах, - пояснил Поздняков.

Под занавес от имени Олимпийского комитета России его глава вручил Евгении Медведевой изготовленных из хрусталя официальных талисманов Олимпийской команды России – это кот-ушанка и медведь-неваляшка.

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