Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Японии

Соглашение призвано способствовать развитию партнерства двух НОКов, укреплению дружеских отношений между спортсменами и спортсменками обеих стран, углубления взаимопонимания между народами России и Японии.

Свои подписи под документом поставили Президент ОКР Станислав Поздняков и глава НОК Японии Ясухиро Ямасита. Почетными гостями церемонии стали помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, Министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель генерального директора МОК Пере Миро, президент ФИФА Джанни Инфантино.

Меморандум о сотрудничестве предполагает, в частности, осуществление запланированных обменов спортсменами и тренерами между национальными спортивными федерациями обеих стран для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также обменов официальными лицами, сотрудниками, инструкторами, судьями, экспертами и научными сотрудниками для их участия в семинарах, курсах и консультациях по вопросам тренерской подготовки, медицины и антидопинга.

Станислав Поздняков:

Подписывая это соглашение, мы открываем новую страницу в сотрудничестве с Национальным Олимпийским комитетом Японии. За последнее время у нас состоялось несколько рабочих встреч с японскими коллегами, и в ходе переговоров мы пришли к единому мнению о необходимости развивать взаимодействие по целому ряду ключевых направлений олимпийской повестки. В том числе, в области массового спорта. Важнейшим аспектом, безусловно, остаются стартующие в июле следующего года в Игры летней Олимпиады. ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению. С этой точки зрения, соглашение с НОК Японии, также играет серьезную роль.

Ясухиро Ямасита:

Как президент национального Олимпийского комитета я очень рад тому, что сегодня мы подписали Соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать отношения между нашими НОКами по самым разным направлениям и видам спорта. В следующем году в Токио пройдут Игры летней Олимпиады. С нетерпением ждем приезда российских спортсменов, которым мы окажем самый теплый прием и содействие. Хочу пожелать успехов Олимпийской команде России и ОКР в достижении поставленных задач.

В рамках церемония подписания Соглашения, которая прошла в присутствии помощника Президента РФ, Первого вице-президента ОКР Игоря Левитина и заместителя Генерального директора МОК Пере Миро, участники и гости осмотрели уникальную выставочную экспозицию артефактов Олимпиады 80, которая занимает центральное место на площадке ОКР, организованной в рамках ВЭФ 2019 в центре Владивостока и открытой для посещения всеми желающими.