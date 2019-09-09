В Кыргызской Республике прошел ежегодный Форум НОКов СНГ, Балтии и Грузии

В работе форума, который в этом году был организован НОКом Кыргызской Республики при поддержке Олимпийской солидарности, приняли участие руководители и представители Олимпийских комитетов 14 стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

ОКР на мероприятии представляла делегация во главе с президентом Станиславом Поздняковым и генеральным директором Владимиром Сенглеевым.

– Форум проводится в целях обмена информацией и опытом по наиболее интересным, актуальным проектам и программам, которые реализуются национальными олимпийскими комитетами, а также в целях поддержки и развития добрососедских отношений между нашими странами, укрепления личных контактов между представителями спортивной отрасли, – сказал в своем вступительном слове координатор Форума, заместитель генерального секретаря, руководитель Управления международных связей ОКР Юрий Юрьев.

Шаршенбек Абдыкеримов, президент НОК Кыргызской Республики: – Мы рады приветствовать всех участников и гостей Форума на Иссык-Куле. В ходе работы были рассмотрены важные вопросы по подготовке к Играм летней Олимпиады 2020 года в Токио и проекты в области массового спорта. Уверен, что наше взаимодействие внесет ценный вклад в дальнейшее развитие и пропаганду олимпийского движения на территории стран-участниц мероприятия.

В ходе деловой программы глава ОКР Станислав Поздняков представил коллегам проект проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 40-летию Игр московской Олимпиады 1980-го года, и пригласил участников Форума стать гостями юбилейных торжеств в июне будущего года.

Станислав Поздняков: – Нынешний Форум, на мой взгляд, получился очень продуктивным с точки зрения деловой части, не менее интересной была и культурная программа. Хочу поблагодарить наших коллег из НОК Киргизии и лично президента организации Шаршенбека Абдыкеримова за прекрасную организацию мероприятия и тот радушный приём, который получили на гостеприимной киргизской земле все участники и гости Форума. Очень рад, что мы в очередной раз все вместе встретились и обсудили самые разные темы относительно нашего дальнейшего сотрудничества, поделились опытом проведения крупных мультиспортивных соревнований и мероприятий в области массового спорта.

Мы, со своей стороны, пригласили всех коллег из 14 стран-участниц Форума на следующий год в Москву на празднование 40-летия Олимпийских игр-80, а также предложили провести совместные международные сборы дзюдоистов для представителей национальных олимпийских команд.

В рамках форума с тематическими презентациями выступили ведущие специалисты Олимпийских комитетов СНГ, стран Балтии и Грузии. В частности, обсуждались такие темы как:

– Олимпийский спорт в преддверии Игр летней Олимпиады 2020 г. в Токио;

– Наследие II Европейских игр;

– Итоги проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку;

– Международные игры «Дети Азии» – проект объединяющий Европу и Азию;

– Европейская неделя спорта в Латвии;

– Проект «Энциклопедия олимпийских видов спорта» и его роль в системе олимпийского образования.

Перед собравшимися также выступил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, рассказавший о заявке Олимпийского комитета России на право проведения VIII Всемирных игр ТАФИСА «Спорт для всех» в 2024 году.

Владимир Сенглеев: – В первую очередь, могу отметить тот факт, что все наши коллеги, которые присутствовали на Форуме, реализуют сегодня свои проекты и программы уже по самым высоким международным стандартам. Масштаб и уровень решаемых задач серьезно вырос за последние годы, так же как выросли и возможности практически всех НОКов. Это было бы невозможно без поддержки внутри их стран, что говорит о той важной роли, которую играют спорт и олимпизм сегодня. Сегодня мы очень конструктивно общаемся, обсуждаем насущные проблемы и готовы делиться опытом, использовать наработки для дальнейшего совместного эффективного развития.

Россия является здесь надежным партнером. Даже сейчас, в момент проведения форума в Киргизии, в Узбекистане, например, работала группа специалистов Инновационного центра ОКР во главе с Александром Грушиным, которая оказывала содействие в повышении квалификации тренеров и специалистов. Это очень важный и показательный момент.