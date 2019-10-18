«Антидопинговое просвещение молодых атлетов способствует развитию здоровой спортивной среды»

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Станислав Поздняков подробно рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемой им Комиссии АНОК по образованию и культуре.

Приоритетными задачами этой структуры глава ОКР назвал интеграцию Олимпийского образования в учебные программы, борьбу с допингом и создание сильной антидопинговой культуры в спорте, а также образование спортсменов и их социальную адаптацию после завершения профессиональной спортивной карьеры.

В качестве примера такой работы Поздняков привел состоявшийся уже дважды в Москве Международный форум юных олимпийцев, организованный ОКР при поддержке Олимпийской солидарности МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Начиная с 2018 года, участники Международного форума юных олимпийцев в возрасте 14-17 лет в интерактивной занимательной форме узнают об антидопинговых правилах и особенностях процедуры допинг-контроля. В этом им помогают чемпионы и призеры Олимпийских игр разных лет.

В нынешнем году в форуме приняли участие 16 национальных олимпийских комитетов. Мероприятие посетили Генеральный директор WADA Оливье Ниггли и менеджер отдела по продвижению Олимпийских ценностей МОК Нилс Холмегаард.

– В большинстве стран есть антидопинговые агентства, но мы убеждены, что национальные олимпийские комитеты также должны прилагать максимум усилий для укрепления культуры нетерпимости к допингу среди спортсменов, особенно юного возраста. Одним из путей продвижения идеи нулевой терпимости к допингу являются семинары и специализированные форумы, где спортсменам объясняют важность чистого спорта и антидопинга. Я твердо верю, что антидопинговое просвещение молодых атлетов в значительной степени способствует развитию здоровой и чистой спортивной среды, – подчеркнул президент ОКР.

Комиссия по образованию и культуре АНОК в ближайшее время займется разработкой концепции для НОКов по проведению образовательных антидопинговых мероприятий, а также даст ссылки на обучающие материалы WADA и подготовит информацию о различных образовательных методиках для их регулярного использования национальными олимпийскими комитетами.

Кроме того, Поздняков рассказал о проектах, призванных помочь спортсменам, завершившим карьеру, найти свое место в обществе.

– В настоящий момент АНОК выбирает стипендиатов для двух программ по спортивному менеджменту, которые реализуют Российский международный олимпийский университет в Сочи и университет в Сеуле. Мы проанализировали информацию о стипендиатах и обнаружили, что лишь несколько из них являются бывшими спортсменами. В связи с этим предлагаем увеличить число университетов, которые бы выделяли АНОК стипендии и применяли бы более простые критерии отбора для бывших спортсменов, чтобы повысить их шансы на получение стипендии. Более того, мы считаем, что нужно поощрять НОКи с тем, чтобы они выдвигали большее число кандидатов со спортивным прошлым на получение стипендий АНОК.

Отметим, что в работе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе принимает участие президент МОК Томас Бах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Дохе в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов состоялась торжественная церемония вручения премий АНОК сильнейшим атлетам 2019 года. Россиянка Дина Аверина победила в номинации «Лучшая спортсменка Европейских игр в Минске». Приз наша гимнастка получила из рук главы ЕОК Янежа Косьянчича. Участие в церемонии принял президент ОКР Станислав Поздняков, который вручил награду лучшему спортсмену Европейских игр итальянцу Мауро Несполи (стрельба из лука).