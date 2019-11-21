Станислав Поздняков: У нас один план – участие российских спортсменов в Олимпиаде-2020 - Советский спорт
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21 ноября 2019 22:18ОлимпиадаВолохов Юрий

Станислав Поздняков: У нас один план – участие российских спортсменов в Олимпиаде-2020

В Олимпийском комитете России прошло расширенное совещание Комиссии спортсменов ОКР с представителями Общероссийских спортивных федераций по вопросам подготовки к Играм ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио и ХХIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине.

«МЫ УСЛЫШАЛИ, ЧТО ВОЛНУЕТ СПОРТСМЕНОВ»

Кроме этого, на совещании, которое впервые проводилось в формате прямого диалога с действующими спортсменами и по сути стало дружеской встречей, были обсуждены самые разные вопросы по ключевым темам актуальной спортивной повестки. В мероприятии участвовали президент ОКР Станислав Поздняков, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова, член Комиссии спортсменов МОК, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

По итогам совещания была принята совместная декларация об активном участии спортсменов в формировании новой антидопинговой среды и культуры в нашей стране, а затем со СМИ пообщались Станислав Поздняков и Елена Исинбаева.

- Сегодняшнее собрание - первая встреча подобного характера в ОКР. Мы решили проводить такие встречи на ежегодной основе, возможно, в формате полноценного форума, - сказал Президент ОКР. – Очевидно, что современные вызовы в олимпийском движении требуют максимально адаптированного подхода. Спортсмены являются главным действующим лицом в спорте, поэтому абсолютно логично, что ОКР должен иметь прямой диалог со спортсменами, наладить регулярный и своевременный обмен любой информацией. Считаю, что первая встреча удалась. Мы приняли резолюцию, которая поможет спортсменам не только ощутить себя более востребованными, но и выйти за рамки спортивных залов и стать непосредственными участниками олимпийского движения. Мы услышали, что волнует спортсменов и те проблемы, с которыми они сталкиваются. Все это будет отражено в принятых документах.

Станислав Поздняков отметил, что следующее подобное собрание пойдет через год, после Олимпиады в Токио.

Затем слово взяла Елена Исинбаева.

- Хотела бы выразить благодарность Станиславу Алексеевичу за эту прекрасную инициативу, - начала свою речь двукратная Олимпийская чемпионка. – Представители различных спортивных федераций говорили, что они узнали много полезного для себя. И самое главное, спортсмены увидели, что их голос теперь будет услышан на самом высоком уровне. И те вопросы, которые сегодня поднимались – по антидопингу, по возвращению медалей – услышаны президентом Олимпийского комитета России. И я уверена, что руководство ОКР предпримет все необходимые меры для решения этих вопросов. Я же могу пообещать, что буду делать все, чтобы эти проблемы решались Международным олимпийским комитетом. Спортсмены – это сердце олимпийского движения и все их проблемы должны решаться.

«ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НАШИХ ОЛИМПИЙЦЕВ»

Затем наступило время вопросов журналистов. Первый же вопрос – на самую злободневную тему.

- Не обсуждался ли со спортсменами план «Б», если РУСАДА лишат статуса соответствия, что грозит возможным отстранением от Олимпийских игр в Токио в 2020 году наших атлетов?

Станислав Поздняков ответил, что никакого плана «Б» или «С» на совещании даже не рассматривалось.

- Мы обсуждали со спортсменами единственный план, который стоит на повестке - это полноценное участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио в 2020 году. Другие планы не обсуждались, - подчеркнул Поздняков.

У журналистов возник вопрос, как может повлиять статус РУСАДА на участие наших спортсменов в Олимпиаде в Токио под российским флагом, в случае, если РУСАДА лишат статуса соответствия?

- Мы основываемся на Олимпийской хартии. Там сказано о том, что соревнования на Олимпийских играх проходят между национальными олимпийскими комитетами (НОК), - пояснил президент ОКР. - Поскольку у Международного олимпийского комитета нет никаких сомнений в честности ОКР, то НОК должен выступить на Олимпийских играх вместе со своими спортсменами.

Не так давно глава ОКР высказывался по проблеме билетов для российских болельщиков, которые планируют отправиться на Игры в Токио. Эта тема тоже была затронута.

- Изначально билетный агент, который реализует продажу на территории России, заявил порядка 29 тысяч билетов, - пояснил президент ОКР. - Со стороны оргкомитета было подтверждено только 4 тысячи билетов, на сегодня эта цифра составляет порядка 14-15 тысяч. То есть после того, как мы активно включились в работу, существенно повысилась наша квота. Не заканчиваем на этом, надеюсь, что весь тот объем билетов для болельщиков, который был заявлен агентом, будет востребован.

Журналистов волновало, как отражаются на наших олимпийцах, на их подготовке спекуляции по теме возможного недопуска российских атлетов к Олимпиаде 2020 года.

На этот вопрос ответила Елена Исинбаева, которая является не только членом Комиссии спортсменов МОК, но и входит в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства.

- Я, будучи спортсменкой, которая пережила подобную ситуацию четыре года назад, призвала бы всех не обращать внимания на те заявления и преждевременные выводы, которые сейчас можно увидеть или прочесть в средствах массовой информации, - категорично начала Исинбаева. - Комментарии людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать. Вся необходимая работа по защите прав наших спортсменов и их участию в Олимпийских играх ведется. Говорю об этом, как бывший спортсмен и как нынешний член МОК.

Елена Исинбаева порекомендовала всем спортсменам, которые готовятся к Олимпийским играм, следить только за официальными заявлениями президента МОК, президента ОКР и Президента ВАДА.

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