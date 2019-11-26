Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований - Советский спорт
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26 ноября 2019 18:42Олимпиада

Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства опубликовал список рекомендаций, касающихся санкций в отношении российских спортсменов и официальных лиц, а также Российского антидопингового агентства.

Далее приводится полный текст заявления WADA.

Комитет по соответствию WADА (CRC) вынес ряд рекомендаций относительно несоответствия статуса РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Рассмотрев отчет департамента разведки WADA и независимых экспертов-криминалистов, CRC рекомендовал исполнительному комитету WADA объявить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу. Эта рекомендация сопровождается серьезными предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.

Рекомендация CRC была передана исполкому. Поскольку содержание документа с тех пор частично появилось в средствах массовой информации, WADA публикует следующие детали рекомендации. Исполком рассмотрит эту рекомендацию на специально созванном заседании в Париже 9 декабря 2019 года.

В 26-страничной рекомендации CRC, подписанной председателем CRC Джонатаном Тейлором, говорится, что в решении от 20 сентября 2018 года о восстановлении РУСАДА «исполком WADA счел требование предоставить российской стороной подлинную копию базы данных Московской антидопинговой лаборатории особенно важным потому, что:

— это позволило бы антидопинговому сообществу окончательно подвести черту под обвинениями в заговоре, который имеет отношение к махинациям с допинг-пробами российских спортсменов;

— это обеспечит наказание любого российского спортсмена с положительными допинг-пробами;

— не менее важно, чтобы невинные российские спортсмены могли быть оправданы.

Отчет департамента расследований WADA был основан, в частности, на экспертизе относительно несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, которые были получены WADA из Московской лаборатории в январе 2019 года. После решения WADA от 17 сентября 2019 года о запуске процедуры несоответствия кодексу WADA этот отчет также включал рассмотрение ответов на список технических вопросов, адресованных российской стороне департаментом расследований и независимыми судебными экспертами.

На основании отчетов, представленных департаментом расследований и экспертами, CRC пришел к выводу, что:

—московские данные не являются ни полными, ни полностью достоверными. В частности, в то время как копия базы данных Московской лаборатории от 2019 года во многом совпадает с копией базы данных от 2015 года, предоставленной WADA информатором в 2017 году, сотни предположительно неблагоприятных результатов допинг-тестов, появившихся в копии базы 2015 года, были удалены из базы данных 2019 года, а соответствующие исходные данные и файлы PDF были удалены или изменены;

— некоторые из предположительно положительных проб и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 годах, после того как доктор (Григорий. — Прим. ред.) Родченков впервые рассказал о схеме сокрытия допинга у российских спортсменов, а затем подтвердила комиссия профессора Ричарда Макларена. Однако существенные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018 года и январе 2019 года (то есть после того, как исполком WADA потребовал предоставить данные). Эти действия были скрыты за счет изменений дат в файлах данных в попытке создать впечатление, что московские данные были в их текущем состоянии с 2015 года. Кроме того, команды, которые давались для осуществления манипуляций, удаления и изменения дат, были также удалены, чтобы избежать обнаружения того, что было сделано.

Кроме того, 25 ноября 2018 года или после этой даты, но до 10 января 2019 года, кто-то в Московской лаборатории:

— поместил сфабрикованные доказательства в базу данных (предполагаемый обмен сообщениями между сотрудниками лаборатории) в поддержку аргумента, выдвигаемого российскими властями в настоящее время, о том, что именно доктор Родченков и два соучастника фальсифицировали записи в московской базе данных, что являлось частью схемы вымогательства денег у спортсменов;

— удалил из базы данных важные доказательства, подтверждающие, что другой сотрудник лаборатории участвовал в сокрытии допинга российскими спортсменами в 2014 и 2015 годах. Этот сотрудник в настоящее время является важным свидетелем для российской стороны в ряде случаев, в которых он отрицает, что был какой-либо заговор, чтобы защитить российских спортсменов от того, чтобы они раскрыли допинг-схему, и называет доктора Родченкова лжецом.

CRC пришел к выводу, что это «чрезвычайно серьезный случай несоблюдения требования предоставить аутентичную копию московских данных с несколькими отягчающими обстоятельствами».

CRC рекомендовал WADA направить официальное уведомление в РУСАДА, в котором говорится о несоблюдении требования предоставить подлинную копию базы данных Московской лаборатории и предложить рекомендации, которые должны вступить в силу в день принятия решения о несоответствии РУСАДА кодексу WADA и действовать до четвертой годовщины этой даты (четырехлетний период):

— российские официальные лица не могут быть членами советов, комитетов или любых других организаций, подписавших кодекс (или ее членов), или ассоциации организаций-подписантов (все вместе — крупный турнир);

— российские официальные лица не могут участвовать или посещать следующие мероприятия, проводимые в течение четырехлетнего периода: (а) юношеские Олимпийские игры (летние и зимние); (b) Олимпийские игры и Паралимпийские игры (летние и зимние); (c) любое другое крупное мероприятие; и (d) любой чемпионат мира, организованный или санкционированный любой организацией-подписантом;

— Россия в течение четырехлетнего периода не может проводить или подавать заявку на право проведения (независимо от того, во время или после четырехлетнего периода) какого-либо крупного турнира;

— если право на проведение крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже было предоставлено России, организация-подписант должна отозвать это право и перенести соревнование в другую страну, если это не невозможно с практической или юридической точки зрения. Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, подаст ли она заявку на ее проведение в течение или после четырехлетнего периода;

— российский флаг не может быть поднят на каком-либо крупном турнире, организованном в течение четырехлетнего периода;

— ни президент, ни генеральный секретарь, ни какой-либо член исполкома/совета Олимпийского комитета России или Паралимпийского комитета России не могут участвовать или принимать участие в крупных турнирах, проводимых в течение четырехлетнего периода;

— российские спортсмены и их вспомогательный персонал могут участвовать крупных мероприятиях, проводимых в течение четырехлетнего периода, только если они смогут доказать, что они никоим образом не связаны с несоблюдением кодекса (то есть они не упоминаются в компрометирующих обстоятельствах в докладах Макларена, в базе данных нет их положительных допинг-тестов, и никакие данные, относящиеся к их пробам, не стали объектом манипуляций), в соответствии со строгими условиями, которые будут определены WADA (или Спортивным арбитражным судом (CAS), если он сочтет это целесообразным). При этом они не могут представлять Российскую Федерацию.

Принимая во внимание отягчающие факторы, РУСАДА должна оплатить все расходы WADA по этому делу, понесенные с января 2019 года, и, кроме того, выплатить штраф WADA в размере десяти процентов от его дохода в 2019 году или 100 тысяч долларов США (в зависимости от того, что меньше). Это максимальный штраф, который может быть вынесен по правилам.

Рекомендация CRC относительно деятельности РУСАДА

В рекомендации CRC говорится, что «доказательства (в том числе из недавних проверок WADA операций РУСАДА) указывают на то, что работа РУСАДА является эффективной для содействия борьбе с допингом в российском спорте, и что она продуктивно работает в сотрудничестве с другими антидопинговыми организациями, в том числе в расследованиях внутри России. Поэтому CRC не рекомендует какой-либо специальный мониторинг, надзор за антидопинговой деятельностью РУСАДА в течение четырехлетнего периода.

Тем не менее одно из условий восстановления состоит в том, что руководство WADA в течение четырехлетнего периода будет удовлетворено тем, что независимость РУСАДА уважается и нет ненадлежащего стороннего вмешательства в ее деятельность.

Следующие шаги

Девятого декабря 2019 года исполнительный комитет WADA соберется, чтобы обсудить рекомендацию CRC. Если исполком примет рекомендацию, в РУСАДА будет отправлено официальное уведомление о несоответствии кодексу и вышеуказанных последствиях, в соответствии с кодексом. У РУСАДА будет 21 день, чтобы принять уведомление. Если РУСАДА не примет его, дело будет передано в CAS. Если CAS налагает предложенные последствия, они будут обязательными и должны признаваться и применяться всеми подписавшими сторонами.

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