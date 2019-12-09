Тени исчезают в полдень. Сегодня будет вынесен приговор российскому спорту

Загрузка...

Ничего хорошего и даже не очень плохого ждать не стоит. Напомню, что Комиссия WADA по соответствию рекомендовала:

- признать РУСАДА несоответствующим кодексу WADA сроком на четыре года;

- запретить любым российским чиновникам участвовать в работе международных спортивных организаций и присутствовать на крупных соревнованиях;

- в течение четырех лет Россия не сможет проводить крупные международные турниры;

- российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании;

- российские спортсмены смогут участвовать в крупных турнирах, только если получат разрешение WADA.

Это только основные рекомендации. Вероятность того, что исполком последует указаниям комиссии, составляет примерно 99,9%. Те, кто в теме, в этом не сомневаются. К примеру, олимпийская чемпионка по фехтованию и притом действующая спортсменка Софья Великая уже вышла из состава исполкома ОКР, поскольку это наверняка может стать поводом, чтобы не допустить ее к Играм в Токио.

Те, кто не совсем в теме, еще во что-то верят и клеймят антироссийские силы. Депутат и президент федерации керлинга Дмитрий Свищев уверен, что «мощные международные федерации» все равно будут проводить турниры на территории нашей страны. Ему и невдомек, что «мощным федерациям» намного важнее не потерять доверие всех остальных стран, а вместе с этим доверием и спонсоров.

В последнее время мне довелось поговорить с несколькими людьми из мира спорта: чиновником и спортсменами. Позиция последних, причем тех, у кого есть шанс на медаль, почти единодушная: да, жаль, что без флага и, видимо, под странной аббревиатурой ANA (нейтральный спортсмен) вместо RUS, но выступать надо. Тем более на Олимпиаде, которая может быть один раз в жизни. Чиновник же беспокоился о том, как же получить право провести чемпионат мира. Правда, вопрос, зачем его проводить, если на нем вместо российских спортсменов будут нейтральные, явно поставил его в тупик. Видимо, он тоже пока не совсем «в теме».

На днях председатель правительства Дмитрий Медведев, общался с журналистами. Ответил и на вопрос о том, что будет после 9 декабря. Признав, что проблемы с допингом у нас есть, дальше премьер заявил:

-- Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось, решили «Давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что пропустили?» и подвергнем уже тех, кто, во-первых, отвечал по сути вторичной ответственности, да еще и в ряде случаев распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины.

Если вы не в курсе, то расскажу: вопросы во время таких пресс-конференций известны заранее. Ответы, соответственно, тоже. Иначе как форменной подставой премьера такой подготовленный для него ответ назвать нельзя. Те, кто его писал, просто не в курсе, что на этот раз Россию судят совсем не за допинг, а за мошенничество с базой данных московской антидопинговой лаборатории, которую надо было предоставить WADA нетронутой до 31 декабря 2018 года. Предоставили ее в январе 2019-го, но при проверке выяснилось, что ее «трогали» и не раз. Причем совсем недавно, а именно – в декабре 2018-го и в январе 2019-го. А ведь все это время база находилась «под арестом» Следственного комитета. Тех, кто в теме, очень мучает вопрос, кто же эти люди, которые могут попросить Следком о такой услуге?..

Ответ, мы, само собой, никогда не узнаем. Зато решение WADA узнаем и совсем скоро: оно станет известно около 15.30 по Москве. После этого у России будет два варианта: либо смириться, либо судиться.

И то, и другое мы уже проходили.