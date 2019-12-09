Россию лишают двух Олимпиад. И как теперь быть? FAQ по решению WADA

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В чем главный повод и главная причина отстранения?

Причиной наказания стали манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Напомним, мы должны были передать ее комиссии WADA в нетронутом виде до 31 декабря 2018 года, но передали только в январе 2019-го. Более того, при проверке экспертами WADA выяснилось, что в сами данные были внесены изменения. И не когда-то давно, а непосредственно в указанные месяцы (декабрь 2018 и январь 2019). Для WADA это стало неопровержимым свидетельством того, что в нашей стране продолжают всеми возможными способами выгораживать спортсменов, ранее нарушивших антидопинговые правила. Причем, при непосредственном участии государства, ведь в момент внесения изменений сама база данных находилась «под арестом» Следственного комитета, и доступ к ней без ведома его сотрудников никто получить не мог. С учетом всех предыдущих наших нарушений, отсюда и столь жесткие последствия.

Это решение окончательное? Есть ли возможность его оспорить?

Решение вступит в силу спустя 21 день с момента вынесения, если российской стороной не будет подана апелляция в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне). Апелляция, скорее всего, будет. Правда, оценивать наши шансы отстоять свою невиновность и пересмотреть вердикт WADA, сейчас очень сложно. Скорее всего, эти шансы невелики.

Сколько Олимпиад нам предстоит провести под нейтральным флагом?

Четырехлетний срок отстранения подразумевает, что мы проведем под нейтральным флагом две Олимпиады подряд - летние Игры-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине. В начале 2024-го срок наказания истечет. Олимпиада-2024 в Париже состоится в июле-августа 2024 года.

Как будет осуществляться отбор и допуск спортсменов на Игры?

Это – один из главнейших вопросов, и мы не знаем конкретный ответ. В заявлении WADA указано, что российские спортсмены могут быть допущены к участию в нейтральном статусе только в том случае, если докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Но как именно им предстоит это сделать, будут ли учитываться предыдущие нарушения, за которые спортсмены уже отбыли дисквалификации, по каким критериям будет осуществлять отбор, насколько «прозрачным» он будет – мы пока не знаем. Скорее всего, в случае с чемпионатами мира решение по отбору будет доверено федерациям по видам спорта. В случае с Олимпиадами – специальной комиссии МОК, как это было перед Играми-2018 в Пхенчхане. Однако подробности пока неизвестны.

Нас лишают возможности проведения только чемпионатов мира или всех международных турниров вообще?

Строго говоря, мы опять же не знаем, лишают ли нас сборных на чемпионатах мира. В заявлении WADA указано, что сборные России не могут быть представлены на так называемых major events («главных турнирах»). В них однозначно входят Олимпиады, Паралимпиады, Универсиады и Всемирные игры. Но насчет чемпионатов мира конкретной информации нет. Тем не менее, судя по косвенным признакам, скорее всего – входят. Более подробные объяснения ждем от WADA в ближайшие часы или дни.

А с футболом как? ЧМ-2022 мы тоже пропустим?

Если участие в чемпионатах мира сборной России будет запрещено, это коснется и предстоящего футбольного ЧМ-2022. Так что да – если нашей команде удастся пройти отбор и поехать в Катар, то выступать там наши футболисты будут в нейтральном статусе и без флага.

Теперь все россияне на международной арене будут выступать под нейтральным флагом? И в теннисе, и в «Формуле-1», и в Кубках мира, и в коммерческих лигах?

Вовсе нет. Запрет коснется только тех самых упомянутых выше major events. То есть, Олимпиад и чемпионатов мира (скорее всего). На чемпионатах Европы, Кубках мира, теннисных «Больших шлемах» и т.д., и т.п. россияне продолжат выступать под нашим флагом.

Лишат ли нас футбольного Евро-2020?

Нет, не лишат. И дело даже не в том, что уже слишком поздно вносить столь серьезные изменения в организацию и проведение турнира. Просто Евро – это не чемпионат мира. И он входит в сферу ответственности региональной федерации (в данном случае УЕФА), которые решениям WADA подчиняться не обязаны. Так что и матчи в Санкт-Петербурге состоятся, и флаг/гимн останутся при сборной России.

Что будет с чемпионатами мира, проведение которых уже доверили России?

Тут вопрос чуть сложнее. WADA ввело запрет на подачу Россией заявок на проведение чемпионатов мира в ближайшие четыре года. Что касается тех турниров, которые уже отданы нашей стране, то окончательное решение остается за соответствующими федерациями. Им рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе соревнований в другие страны, но при условии, что это возможно. В настоящий момент у нас планируется проведение чемпионатов мира по пляжному футболу (2021), волейболу среди мужчин (2022), хоккею (2023). Видимо, решение по каждому из них будет приниматься в индивидуальном порядке. Но при худшем раскладе да – мы эти турниры потеряем.

Речь идет только об олимпийских видах? Сможем ли мы провести ЧМ, например, по хоккею с мячом?

Речь идет о всех видах спорта, в которых федерации подписали договор с WADA. Например, Международная федерация хоккея с мячом такой договор подписала. Так что ЧМ по бенди 2020 года, проведение которого запланировано в Иркутске, мы, теоретически, тоже можем потерять.

Что требуют от России, чтобы мы могли вернуть себе полноценный статус, флаг и гимн на ОИ и ЧМ?

Строго говоря, ничего не требуют. По сути, нас осудили за совершенное преступление (можете подобрать другое слово), и решение WADA обратной силы не имеет, поскольку сам факт данного преступления уже не отменить (при условии, что CAS отклонит возможную апелляцию российской стороны). Однако представители WADA и МОК продолжают настаивать на передаче подлинных данных из базы Московской лаборатории, поскольку, как говорится в пресс-релизе МОК, «их предоставление обеспечит соблюдение справедливости, когда виновные будут должным образом наказаны, а новое невиновное поколение чистых российских спортсменов полностью ограждено от подозрений». Иначе говоря, это может помочь нашим чистым спортсменам с большей долей вероятности получить приглашение на те турниры, от которых отстранена российская сборная.

Есть ли шанс, что WADA смягчит наказание до истечения 4-летнего срока?

В решении исполкома WADA не предусмотрено возможных поблажек. Так что если CAS оставит это решение в силе, «выйти по УДО» у нас, видимо, не получится. Хотя глава РУСАДА Юрий Ганус уже заявил, что WADA может пойти на смягчение наказания, если увидит положительные изменения в отношении к ситуации с российской стороны.

Значит, уже на зимних чемпионатах мира по биатлону, бобслею/скелетону, санному спорту, конькобежному спорту мы будем выступать в нейтральном статусе?

Не факт. Опять же, все зависит от того, подаст ли Россия апелляцию в CAS. Если подаст (о чем уже со 100-процентной вероятностью заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова), то разбирательство продлится еще минимум три месяца. То есть, до апреля. В этом случае на зимних ЧМ мы будем выступать под нашим флагом.

МОК поддержит решение WADA?

Видимо, да. Но тут возможны нюансы. Если отстранение российских спортсменов будет носить глобальный, повсеместный характер, это пойдет в разрез с интересами самого МОК. Скажем, гипотетическое не приглашение на Олимпиаду-2022 фигуристки Александры Трусовой может грозить многомиллионными исками от западных телекомпаний, которые потеряют значительную часть аудитории своих трансляций, за которые самому МОК заплачены огромные деньги. В таких ситуациях следует ожидать, что МОК встанет на защиту отдельных российских спортсменов. И, если потребуется – на защиту всей сборной в целом.