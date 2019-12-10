«Прежде, чем проклинать Россию, посмотрите на WADA». Обзор зарубежных СМИ - Советский спорт
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10 декабря 2019 12:18ОлимпиадаАнисимов Вадим

«Прежде, чем проклинать Россию, посмотрите на WADA». Обзор зарубежных СМИ

Решение WADA запретить России принимать участие в соревнованиях на четыре года взорвало информационное поле. Мы подготовили обзор зарубежных СМИ по четырехлетнему отстранению России.

«Линчевание» и «истерия» в России

С таким заголовком вышла большая статья на The Guardian. Английские журналисты не только описали решение WADA по России, но и собрали целый набор комментариев российских политических и общественных деятелей и, конечно, спортсменов. Тут и глава Союза биатлонистов Владимир Драчев говорит о «политической составляющей решения», и миллиардер и президент международной федерации фехтования Алишер Уманов заявляет, что борьба с допингом превращается «суд Линча». В общем, «полнейшая истерия» по мнению англичан.

Флага не будет!

Журналисты Euronews взялись подробно описать, что же будет происходить с Россией на соревнованиях в ближайшие 4 года. В частности, издание цитирует главу комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, который поясняет: «Да, российские футболисты в принципе могут принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Но, как и другие «чистые» атлеты, только под нейтральным флагом. С одной оговоркой: если ФИФА действительно хочет побороться за российскую сборную, то может запустить этот механизм. Но и он должен быть утвержден WADA».

Надо было отнять у них Евро-2020 и финал Лиги чемпионов

Тобиас Ольмайер из Deutsche Welle рассуждает на тему недостаточных мер от WADA. Даже принимая во внимание четырехлетний запрет на участие в соревнованиях. По мнению журналиста, все последние годы реакция WADA была недостаточной: российских спортсменов допускали до соревнований, а наказания выглядели полумерами. «Прошлый опыт показал, что даже если спортсмены соревнуются под нейтральным флагом, то болельщики по-прежнему появляются с атрибутикой и флагами России, празднуют победы и поют свой гимн. И российские политики продолжают использовать спортивные достижения своих граждан в собственных корыстных целях», – пишет Ольмайер. Кроме того, журналист отмечает, что запрет на участие в Евро-2020 и проведение финала Лиги чемпионов-2021 ударило бы по виновным в России гораздо сильнее, чем запрет на участие в чемпионате мира-2022. «Именно это имело бы реальный эффект. А так – это очередное сближение мирового спортивного сообщества с Россией», – считает Ольмайер.

Прежде, чем проклинать Россию, посмотрите на WADA

Издание The Washington Post высказало в одной из статей непопулярное ныне мнение и вышла с критикой WADA. В материале осуждаются методы работы агентства и приводится в пример мельдониевый скандал. «Прежде чем вы проклянете Россию, подумайте, как WADA нанесло репутационный ущерб мельдонию без причины. Более 300 веществ находятся в запрещенном списке WADA, и существует очень мало доказательств повышения эффективности для большинства из них. Мельдоний – сердечное лекарство, которое попало в список по слухам и подозрениям, потому что восточноевропейские спортсмены, по-видимому, использовали его в массовом порядке. Врачи в этой части мира считают, что тяжелые тренировки могут привести к повреждению сердца. Нет ни малейшего доказательства того, что мельдоний дает преимущество в производительности; напротив, допинг-эксперты, такие как Дон Кэтлин, говорят, что он имеет нулевой эффект. Тем не менее более 100 спортсменов, многие из которых были русскими, были заклеймены WADA допингами, не основанными ни на чем вообще». Журналисты приходят к выводу, что антидопинговое агентство занимается лишь поисками черной кошки в темной комнате, не имея доказательств и реальной методики ведения расследований.

Россия избежала полного запрета?

The Telegraph считает, что России на самом деле повезло. Стране удалось избежать полного запрета и сохранить возможность принять участие в целом ряде соревнований. С одной стороны, это хорошо, поскольку дает возможность «чистым спортсменам» выступать на турнирах, но с другой, такое наказание кажется недостаточным. Многие в WADA хотели бы полного отстранения России. Бывший заместитель директора WADA Роб Келлер говорит в статье The Telegraph, что «многие спортсмены в мире лишились права на чистый спорт, поскольку WADA и мировое спортивное сообщество не могут обеспечить самые сильные возможные санкции в отношении России».

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