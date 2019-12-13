Россия пропустит еще и Игры в Париже-2024? Колонка Яременко

Довольно часто слышна следующая позиция: к нашим спортсменам все международные контролирующие и наказывающие организации не так лояльны, как, к другим. Под словами «другие», «они» почти всегда понимаются американцы. И вот здесь сложно поспорить. Но только давайте не забывать о причинах, которые приводят к этому.

Что происходит, когда американца ловят на допинге? Он падает на колени перед страной, кается, просит его простить, признает, что обманул ожидания. В отличие от нашего спортсмена он еще не своровал деньги налогоплательщиков. Но он извиняется перед страной.

А страна относится не всегда благосклонно – кому тюрьма, кому просто забвение, но тебя не будут водить по разным телешоу с аплодисментами студии: «Ты наш, и мы тебя в обиду не дадим!» И вопрос возврата призовых денег и медалей даже не встанет. А что у нас? Назовите мне хотя бы одного спортсмена, который совершил бы хоть что-то похожее? А ведь на допинге ловили косяками. Может, я кого-то забыл? На футбол отвлекался и что-то в других видах запамятовал? Ни один человек. Все либо объявляют, что они уже ушли из спорта, либо тупо молчат. А ведь они-то прекрасно знают, как и что употребляли, в каких количествах. Как Александр Зубков, например. Но он превращается еще и в полное посмешище, унизительно подавая бумаги в Савеловский суд с просьбой признать его олимпийским чемпионом на отдельно взятой территории.

И вот все остальные, те, кто рядом тренируется и кто тоже знает все детали, они что делают? Правильно! Тоже молчат. Но тогда потом не надо цокать языками в телестудиях, что есть коллективная ответственность, что из-за нечистых страдают чистые. Если вы молчите, вы невольно соучаствуете, вы позволяете быть возможной этой ситуации. Разве не так? Я лично только от Марии Кучиной (сейчас она Ласицкене) слышал справедливые слова по этому поводу. А остальные?

Так чего же вы удивляетесь разному отношению? Вы его сами заслужили. И никакой политики ровным счетом здесь нет. Здесь есть только наша трусость или же высокомерие.

А поводы даже искать не надо. Мы сами их огромной россыпью кладем в руки тех, кто изредка посмотрит в нашу сторону.

Вот пример. Нас лишают олимпиад, обсуждают степень вины, определяют конкретные санкции в адрес нашего спорта. А в центре Москвы в этот момент идет премьера. Показывают документальный фильм. У нас все фейковые киноподелки должны иметь какие-то побуждающие поднимать голову названия: «Движение вверх», «Легенда номер 17». Этот тоже назвали аналогично – «Восхождение». Знаете, кто герой? Данил Лысенко. Вы не ослышались. Тот самый, которому ВФЛА подделывала медсправки и который похоронил всю эту федерацию. Чуть ли не со всеми перспективами легкоатлетов где-то выступать похоронил.

И этот герой на экране прыгает, бегает, тренируется. Зритель ждет, что по ходу фильма случится некое перестроение сюжета. Нет! Герой грезит о мировом рекорде. Пошли титры. Все. Деньги выделены – деньги освоены. Мы должны всем рекордам наши громкие дать имена... Вы, государственные товарищи, организующие эту премьеру, вы там как? Хорошо себя чувствуете? Вы сами даете в руки оппонентам аргумент за аргументом. А потом кричите о русофобии. Да вы сами делаете за оппонентов всю работу!

Нет смысла обсуждать заявления лоснящихся самодовольных спикеров, готовых любые явления жизни комментировать через «англо-саксонский заговор», заодно предлагая провести альтернативную Олимпиаду или бойкотировать существующую. Никто из них в это вообще не верит. Когда в студии гаснет свет, они становятся вмиг нормальными людьми и рассуждают уже в большинстве своем вполне себе здраво. Они выбрали себе такую роль. Я их не оправдываю. Но речь не об этом.

Мы говорим о том, что мы открыты, прозрачны. Но давайте посмотрим на факты. Чиновники дают комментарий к решению исполкома WADA: мы, мол, дали свою позицию, привели свои аргументы, но они к нам не прислушались, как же так...

А где эта позиция? Где можно с ней ознакомиться? Почему вы ее не опубликовали? Нигде? Тогда с чего мы должны вам верить? При этом WADA публикует десятки и сотни страниц, где с европейским занудством, факт за фактом, излагается суть вопроса. Кто и когда, что и как делал в базе данных, по пунктам. Все с подтверждениями, ссылками и убедительными доказательствами. Кто что писал в мессенджерах Московской антидопинговой лаборатории, кто и что правил потом в переписке. Читаешь – и делаешь выводы. Все наглядно. Я лично убедился, что в России существовала именно государственная допинг-система.

Но с нашей стороны нечего даже почитать. Почему? Ведь принцип громких заявлений «вывсеврети» уже давно не работает.

Лично я не уверен и в том, что в суд сейчас надо идти. Минспорт отдал пас РУСАДА – сами, мол, подавайте апелляцию. Веры в то, что эта апелляция имеет шанс на положительный исход, у меня нет (Отдельно скажу, что позиция ОКР мне в данном случае куда ближе – им приходится бороться за судьбу конкретных олимпийцев). Так, может, не надо «идти до конца». Мы виноваты – это факт. Так давайте сразу начнем глобальную зачистку. Ведь пока судимся, не начинается отсчет 4-летнего бана. И тогда мы рискуем еще и Париж-2024 пропустить? Нам это нужно?