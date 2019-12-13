Россия пропустит еще и Игры в Париже-2024? Колонка Яременко - Советский спорт
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13 декабря 2019 12:45ОлимпиадаЯременко Николай

Россия пропустит еще и Игры в Париже-2024? Колонка Яременко

Даже сейчас, когда уже не решение WADA обсуждается, а реакция российской стороны на олимпийский бан, наша позиция становится еще более уязвимой.

Довольно часто слышна следующая позиция: к нашим спортсменам все международные контролирующие и наказывающие организации не так лояльны, как, к другим. Под словами «другие», «они» почти всегда понимаются американцы. И вот здесь сложно поспорить. Но только давайте не забывать о причинах, которые приводят к этому.

Что происходит, когда американца ловят на допинге? Он падает на колени перед страной, кается, просит его простить, признает, что обманул ожидания. В отличие от нашего спортсмена он еще не своровал деньги налогоплательщиков. Но он извиняется перед страной.

А страна относится не всегда благосклонно – кому тюрьма, кому просто забвение, но тебя не будут водить по разным телешоу с аплодисментами студии: «Ты наш, и мы тебя в обиду не дадим!» И вопрос возврата призовых денег и медалей даже не встанет. А что у нас? Назовите мне хотя бы одного спортсмена, который совершил бы хоть что-то похожее? А ведь на допинге ловили косяками. Может, я кого-то забыл? На футбол отвлекался и что-то в других видах запамятовал? Ни один человек. Все либо объявляют, что они уже ушли из спорта, либо тупо молчат. А ведь они-то прекрасно знают, как и что употребляли, в каких количествах. Как Александр Зубков, например. Но он превращается еще и в полное посмешище, унизительно подавая бумаги в Савеловский суд с просьбой признать его олимпийским чемпионом на отдельно взятой территории.

И вот все остальные, те, кто рядом тренируется и кто тоже знает все детали, они что делают? Правильно! Тоже молчат. Но тогда потом не надо цокать языками в телестудиях, что есть коллективная ответственность, что из-за нечистых страдают чистые. Если вы молчите, вы невольно соучаствуете, вы позволяете быть возможной этой ситуации. Разве не так? Я лично только от Марии Кучиной (сейчас она Ласицкене) слышал справедливые слова по этому поводу. А остальные?

Так чего же вы удивляетесь разному отношению? Вы его сами заслужили. И никакой политики ровным счетом здесь нет. Здесь есть только наша трусость или же высокомерие.

А поводы даже искать не надо. Мы сами их огромной россыпью кладем в руки тех, кто изредка посмотрит в нашу сторону.

Вот пример. Нас лишают олимпиад, обсуждают степень вины, определяют конкретные санкции в адрес нашего спорта. А в центре Москвы в этот момент идет премьера. Показывают документальный фильм. У нас все фейковые киноподелки должны иметь какие-то побуждающие поднимать голову названия: «Движение вверх», «Легенда номер 17». Этот тоже назвали аналогично «Восхождение». Знаете, кто герой? Данил Лысенко. Вы не ослышались. Тот самый, которому ВФЛА подделывала медсправки и который похоронил всю эту федерацию. Чуть ли не со всеми перспективами легкоатлетов где-то выступать похоронил.

И этот герой на экране прыгает, бегает, тренируется. Зритель ждет, что по ходу фильма случится некое перестроение сюжета. Нет! Герой грезит о мировом рекорде. Пошли титры. Все. Деньги выделены деньги освоены. Мы должны всем рекордам наши громкие дать имена... Вы, государственные товарищи, организующие эту премьеру, вы там как? Хорошо себя чувствуете? Вы сами даете в руки оппонентам аргумент за аргументом. А потом кричите о русофобии. Да вы сами делаете за оппонентов всю работу!

Нет смысла обсуждать заявления лоснящихся самодовольных спикеров, готовых любые явления жизни комментировать через «англо-саксонский заговор», заодно предлагая провести альтернативную Олимпиаду или бойкотировать существующую. Никто из них в это вообще не верит. Когда в студии гаснет свет, они становятся вмиг нормальными людьми и рассуждают уже в большинстве своем вполне себе здраво. Они выбрали себе такую роль. Я их не оправдываю. Но речь не об этом.

Мы говорим о том, что мы открыты, прозрачны. Но давайте посмотрим на факты. Чиновники дают комментарий к решению исполкома WADA: мы, мол, дали свою позицию, привели свои аргументы, но они к нам не прислушались, как же так...

А где эта позиция? Где можно с ней ознакомиться? Почему вы ее не опубликовали? Нигде? Тогда с чего мы должны вам верить? При этом WADA публикует десятки и сотни страниц, где с европейским занудством, факт за фактом, излагается суть вопроса. Кто и когда, что и как делал в базе данных, по пунктам. Все с подтверждениями, ссылками и убедительными доказательствами. Кто что писал в мессенджерах Московской антидопинговой лаборатории, кто и что правил потом в переписке. Читаешь и делаешь выводы. Все наглядно. Я лично убедился, что в России существовала именно государственная допинг-система.

Но с нашей стороны нечего даже почитать. Почему? Ведь принцип громких заявлений «вывсеврети» уже давно не работает.

Лично я не уверен и в том, что в суд сейчас надо идти. Минспорт отдал пас РУСАДА сами, мол, подавайте апелляцию. Веры в то, что эта апелляция имеет шанс на положительный исход, у меня нет (Отдельно скажу, что позиция ОКР мне в данном случае куда ближе им приходится бороться за судьбу конкретных олимпийцев). Так, может, не надо «идти до конца». Мы виноваты это факт. Так давайте сразу начнем глобальную зачистку. Ведь пока судимся, не начинается отсчет 4-летнего бана. И тогда мы рискуем еще и Париж-2024 пропустить? Нам это нужно?

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