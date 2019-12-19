Владимир Путин: Евро-2020 у нас не отберут. Все билеты проданы - Советский спорт
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19 декабря 2019 20:56ОлимпиадаЯременко Николай

Владимир Путин: Евро-2020 у нас не отберут. Все билеты проданы

Президент на большой пресс-конференции традиционно затронул наиболее резонансные спортивные темы.

Большая пресс-конференция президента проходит традиционно в декабре. А это – так уж случается все последние годы – тот самый месяц, внутри которого происходит какое-то постоянное движение вокруг допинга и российского спорта. Я задавал вопрос, так или иначе связанный с поворотами допинг-истории начиная с 2016 года. В этот раз до меня очередь не дошла, но допинг-тема была понята нашей коллегой – представителем телеканала «Матч-ТВ» Ольгой Богословской. Иронизировать, как иронизировало накануне интернет-сообщество, что вопрос о допинге, мол, задает человек, сам же за допинг в свое время дисквалифицированный, не будем. В конце концов, все могут ошибаться, а всех коллег мы уважаем.

Впрочем, тут важен не вопрос (он разными вопрошающими задается уже не одну неделю), а прозвучавший конкретный ответ Владимира Путина. Приведем его целиком:

– Что касается WADA и решений WADA, я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое – ещё раз. Ни в одной правовой системе мира, ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Второе. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чём-то конкретно уличён, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти. Какое они к допингу отношение имеют? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока, ну почти никто, в женском фигурном катании. Вот их можно «зачистить» и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет.

Кроме всего прочего (я на пресс-конференции в Париже тоже об этом сказал), это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы всё делаем для того, чтобы российский спорт был чистым.

Наше, кстати говоря, РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA. И мы даже руководителей выбирали по их рекомендации. Мне кажется, что всё, что я сказал, даёт все основания полагать, что это решение, к сожалению, опять носит скорее политический оттенок.

Чуть позже к спортивной теме вернулся коллега из Ярославля, который беспокойство, что волжский город был одной из площадок, где планировалось провести чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Но теперь, после санкций ВАДА, город может лишиться этого шанса. Президент посоветовал сохранять оптимизм:

– Я думаю, что нет , потому что ведь WADA не запретила проводить эти соревнования, повнимательнее давайте почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем, чемпионат Европы по футболу всё равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: «Билеты проданы». Кто им вернёт? WADA же деньги за билеты не вернёт, это ерунда. Я думаю, что и чемпионат, который Вы упомянули, по волейболу тоже, скорее всего, пройдёт. Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решений Арбитражного суда, тогда мы поймём, в каком положении в принципе мы находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, и они ещё не раз порадуют нас своими блестящими победами.

В принципе, позиция первого лица изложена довольно четко. С ней можно соглашаться или не соглашаться, но она сформулирована. И от ответа на вопрос президент не уходил. Остается тем не менее один ключевой вопрос: что дальше? Если в 2017 году Путин переадресовал решение вопроса «ехать или не ехать» самим спортсменам, то теперь звучит фраза: «Сборная должна выступать под своим флагом». Это требование, рекомендация, просто своя позиция – не очень понятно. Видимо, стоит действительно дождаться окончания разбирательств и судебных решений. Именно тогда, видимо, и будет сформулирован ответ на вопрос, ехать ли в Токио без флага и гимна.

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